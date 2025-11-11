A Visa és Mastercard több tízmilliárd dolláros megállapodása a kereskedőkkel: lezárulhat a 20 éves pereskedés, de nem mindenki örül

A Visa és a Mastercard 38 milliárd dolláros megállapodást kötött amerikai kereskedőkkel, akik évek óta panaszkodnak a magas kártyahasználati díjakra. Az egyezség értelmében öt évig 0,1 százalékponttal mérséklik a díjak átlagát, amely így 2,25 százalékra csökken. Ez egy kisebb lépés, de több milliárd tranzakciónál már jelentős megtakarítást hoz.

Fotó: Anadolu via AFP

A sima fogyasztói kártyák díját nyolc évre maximálják 1,25 százalékban. A kereskedők (boltok, éttermek, webáruházak stb.) több lehetőséget kapnak, hogy felárat számítsanak fel, ha a vásárló kártyával fizet, így akár 3 százalékos kártyahasználati díjat is kiszabhatnak a kártyás fizetések után.

Továbbá a kereskedők mostantól jogosultak arra, hogy bizonyos drágább, prémiumkártyák elfogadását visszautasítsák vagy extra díjat számítsanak fel ezek használatáért, ami eddig nem volt lehetséges. Ez nagyobb mozgásteret ad nekik a költségek szabályozásában.

A kereskedői oldalt képviselő két közgazdász – köztük a Nobel-díjas Joseph Stiglitz – szerint az intézkedések 2031-ig 38 milliárd dolláros, hosszú távon akár 224 milliárd dolláros megtakarítást hozhatnak, és elősegíthetik a versenyt a fizetési piacon. Ugyanakkor a Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség (NRF) ellenzi a megállapodást, mivel szerintük a díjak továbbra is magasak maradnak.

A megállapodás hosszú évekig tartó jogi vitákat zárhat le. A Visa és a Mastercard már húsz éve pereskedik amerikai boltokkal és kereskedőkkel, akik szerint a két cég mesterségesen tolta magasra a kártyadíjakat. Az érintettek tavaly alkut kötöttek, de Margo K. Brodie, a New York-i (brooklyni) szövetségi bíró elutasította a tervet, mert szerinte a kártyadíjak csökkentése elhanyagolható volt a kártyatársaságok hatalmas bevételeihez képest.

Ráadásul nem oldott meg minden problémát, például a boltok nem utasíthatták volna vissza a drágább, prémiumkártyák elfogadását. A új egyezség még nem végleges, mert Margo K. Brodie amerikai bíró jóváhagyása szükséges.