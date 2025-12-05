Deviza
Elindult a cunami: százakat tesznek utcára, bezár a megye legnagyobb autóipari üzeme, már csak páran maradtak szétszedni a gyártósort

Az Ineu környéki gazdaság egyik legfontosabb szereplője végleg leállt, a térség legnagyobb munkaadója megszüntette tevékenységét. A bezárt autóipari üzem helyén most már csak egy kisebb csapat dolgozik, akik a gyártósor leszerelését végzik, miközben közel 900 munkavállaló került bizonytalan helyzetbe. A helyi hatóságok gyors munkaerő-átirányítással és új befektetők bevonzásával próbálják kezelni a helyzetet.
2025.12.05

Az autóipari beszállítói lánc újabb súlyos veszteséget szenved el, miután végleg leállt a termelés a legnagyobb Arad megyei autóipari üzemben, az Aptiv telephelyén. A román gyár bezárásával közel 900 munkavállaló kerül az utcára december folyamán, a termelés leállítása pedig már megtörtént: néhány tucat dolgozó maradt csupán, hogy szétszerelje és elszállítsa a gyártósort.

Calin Abrudan, az aradi Ineu polgármestere megerősítette, hogy az Aptiv – egy hónappal a bejelentés után – végleg leállította a működését, és megkezdte az üzem kiürítését. A dolgozók – szolgálati idejüktől függően – akár tízhavi végkielégítést is kaphatnak, a legrövidebb ideje ott dolgozók pedig legalább háromhavi kompenzációban részesülnek. A polgármester hozzátette: 

A termelés teljesen leállt, egy kis csapat maradt, hogy leszerelje és átköltöztesse a berendezéseket.

Abrudan szerint jelenleg több befektetővel zajlanak tárgyalások, és két cég már jelezte, hogy érdekelné az üzemcsarnok és a felszabaduló munkaerő. Mihai Pasca, Arad megye prefektusa a sajtónak arról beszélt, hogy a hatóságok célja a dolgozók mielőbbi elhelyezése: „A rendelkezésre álló eszközökkel azon dolgozunk, hogy új munkahelyet találjanak, vagy a munkanélküli-ellátó rendszerbe kerüljenek.” A megyei munkaügyi hivatal vezetője, Alexandru Molnar közölte, hogy a hónap során két külön állásbörzét szerveznek kifejezetten az Aptiv-alkalmazottak számára.

Az Aptiv Ineu nem először küzd strukturális gondokkal. A városvezetés már korábban jelezte, hogy a vállalat évek óta csökkenti a kapacitásait, és a hatalmas üzem fenntartása egyre kevésbé volt rentábilis. A polgármester szerint az anyavállalat a termelést az Európai Unión kívülre helyezi át, ami a település gazdaságára is érzékelhető hatást gyakorol majd:

Az Aptiv volt a legnagyobb adófizetőnk. A bezárás érzékenyen érinti a helyi költségvetést.

Az Aptiv a globális autóipari ellátási lánc fontos szereplője, autonóm jármű-technológiák és elektromos rendszerek beszállítója. A vállalat korábban is hajtott végre bezárásokat a térségben: 2018-ban 698 dolgozót érintett a dél-romániai gyár felszámolása. Az ineui leépítés csak egy állomása annak a szélesebb folyamatnak, amelyben 2025-ben már mintegy 2000 ember kapott értesítést kollektív elbocsátásról Arad megyében. Június végén a Greenbrier tulajdonában lévő Astra Rail Industries is bezárta teherkocsigyárát: 699 dolgozót bocsátottak el.

Döntött a német autóipari cég: százával rúgja ki a dolgozókat Romániában

Hatszáznál több romániai dolgozóját bocsátja el a német autóipari vállalat, az Aumovio. „A globális szinten bevezetett intézkedések részeként, amelyek célja a kutatási és fejlesztési beruházásainknak a piaci csúcstechnológiákra való összpontosítása és a hatékonyság növelése, 2025. december 3-án tájékoztattuk a romániai alkalmazottakat 641 állás megszüntetésére vonatkozó terveinkről” – idézi a gazdasági hírportál az Aumovio közleményét.

Az elbocsátások 288 Iasi-ban, 236 Temesváron és 117 Nagyszebenben dolgozó munkatársat érintenek.

A Continental AG-ből idén kivált Aumovio autóipari fejlesztésekkel és elektronikai autóalkatrészek gyártásával foglalkozik. A korábban Continental Automotive Romania néven működő Aumovio Technologies Romania mintegy 9100 alkalmazottat foglalkoztat négy fejlesztési központban (Brassó, Nagyszeben, Temesvár, Iasi) és két üzemben (Temesvár, Nagyszeben).

