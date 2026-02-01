Svédországra figyel a világ és a magyar Gripenek: átveszik a hatalmat a Föld egyik leggazdagabb családjában – ők irányíthatják a Wallenbergek rejtélyes hálózatát

A Wallenberg család új generációt juttat hatalomra Svédországban. Az ötödik generációjuk ugyanis közeledik a nyugdíjkorhatárhoz. Az elmúlt hónapokban a család vállalatainál máris új arcok jelentek meg meghatározó posztokon. A történelem a befolyásos család modelljét „vérbeli meritokráciának” nevezik – mutat rá a finn Kauppalehti üzleti lap, amely a Bloomberg írására alapozva ad helyzetképet.

A Wallenberg család által irányított Saab cég gyártotta a magyar Gripeneket is/Fotó: Jaime Saldarriaga / AFP

Mint olvasható, közel az idő, hogy a család hatodik generációja átvegye a kormánykereket. A készülődő változást Svédországban lélegzet-visszafojtva figyelik, hiszen a Wallenberg család a svéd üzleti élet vitathatatlan ura. A család

szigorú hierarchiájáról,

erős kötelességtudatáról és a

tulajdonukban lévő vállalatok feletti határozott ellenőrzéséről

ismert.

Nem hagyták az utolsó pillanatra a döntést

A Bloomberg úgy tudja, hogy tíz éve, a család legfőbb emberének, Peter Wallenbergnek az otthonában tartott kötetlen találkozón rakták le a család történetének legújabb hatalmi fordulatának alapjait. A találkozó apró, de jelentős eltérést jelentett a hagyományoktól. A célja nem a következő vezetők megnevezése volt, hanem az, hogy a tágabb család unokatestvéreit is beszélgetésekre ösztönözze. Azt kívánják felmérni, hogy a Wallenberg család képes-e változni a jövőbeli kihívásokkal szemben.

Nagy a tét, mivel óriási a Wallenberg család hatalma a svéd gazdaságban. A magyar honvédség által használt Gripeneket is a Wallenberg család által irányított Saab, azaz a Svenska Aeroplan Aktiebolaget cég gyártotta.

A család alapítványok, holdingtársaságok és szavazati jogokon alapuló részvénystruktúrák komplex hálózatát ellenőrzi. Befolyásuk az EQT magántőke-társaságtól az Ericsson távközlési óriásig terjed. Becslések szerint a család a stockholmi tőzsdén jegyzett vállalatok akár 40 százalékát is ellenőrzi.

Új arcok kerülnek fel a csúcsra

Az elmúlt hónapokban csendes mozgás volt a családon belül. A jelenlegi ötödik generációs vezetőség közeledik a nyugdíjkorhatárhoz, és új arcok kerültek elő kulcspozíciókba a családi vállalatoknál.

A 33 éves Jacob Wallenberg Jr. csatlakozott az EQT magántőke-társaság igazgatótanácsához,

a 35 éves Fred Wallenberg az Investor AB családi befektetési társaság igazgatótanácsához került,

a 36 éves Martina Wallenberg a SEB bank igazgatótanácsához,

a 40 éves Stephanie Gandet pedig a Knut és Alice Wallenberg Alapítvány igazgatótanácsához csatlakozott.

Még nem tudni, ki lesz a Wallenberg család igazi arca

Az új generáció egy körülbelül 33 milliárd eurós üzleti birodalmat örököl, vele pedig számos kihívást. Míg a család előnyben részesített szavazati jogon alapuló rendszerét a stabilitás és a fenntarthatóság eszközeként védik, a kritikusok szerint az előjogokat örökíti, és hátrányos helyzetbe hozza a kisebbségi részvényeseket. A család a nők felsővezetésben való képviseletének növelésére is törekszik.