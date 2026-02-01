Svédországra figyel a világ és a magyar Gripenek: átveszik a hatalmat a Föld egyik leggazdagabb családjában – ők irányíthatják a Wallenbergek rejtélyes hálózatát
A Wallenberg család új generációt juttat hatalomra Svédországban. Az ötödik generációjuk ugyanis közeledik a nyugdíjkorhatárhoz. Az elmúlt hónapokban a család vállalatainál máris új arcok jelentek meg meghatározó posztokon. A történelem a befolyásos család modelljét „vérbeli meritokráciának” nevezik – mutat rá a finn Kauppalehti üzleti lap, amely a Bloomberg írására alapozva ad helyzetképet.
Mint olvasható, közel az idő, hogy a család hatodik generációja átvegye a kormánykereket. A készülődő változást Svédországban lélegzet-visszafojtva figyelik, hiszen a Wallenberg család a svéd üzleti élet vitathatatlan ura. A család
- szigorú hierarchiájáról,
- erős kötelességtudatáról és a
- tulajdonukban lévő vállalatok feletti határozott ellenőrzéséről
ismert.
Nem hagyták az utolsó pillanatra a döntést
A Bloomberg úgy tudja, hogy tíz éve, a család legfőbb emberének, Peter Wallenbergnek az otthonában tartott kötetlen találkozón rakták le a család történetének legújabb hatalmi fordulatának alapjait. A találkozó apró, de jelentős eltérést jelentett a hagyományoktól. A célja nem a következő vezetők megnevezése volt, hanem az, hogy a tágabb család unokatestvéreit is beszélgetésekre ösztönözze. Azt kívánják felmérni, hogy a Wallenberg család képes-e változni a jövőbeli kihívásokkal szemben.
Nagy a tét, mivel óriási a Wallenberg család hatalma a svéd gazdaságban. A magyar honvédség által használt Gripeneket is a Wallenberg család által irányított Saab, azaz a Svenska Aeroplan Aktiebolaget cég gyártotta.
A család alapítványok, holdingtársaságok és szavazati jogokon alapuló részvénystruktúrák komplex hálózatát ellenőrzi. Befolyásuk az EQT magántőke-társaságtól az Ericsson távközlési óriásig terjed. Becslések szerint a család a stockholmi tőzsdén jegyzett vállalatok akár 40 százalékát is ellenőrzi.
Új arcok kerülnek fel a csúcsra
Az elmúlt hónapokban csendes mozgás volt a családon belül. A jelenlegi ötödik generációs vezetőség közeledik a nyugdíjkorhatárhoz, és új arcok kerültek elő kulcspozíciókba a családi vállalatoknál.
- A 33 éves Jacob Wallenberg Jr. csatlakozott az EQT magántőke-társaság igazgatótanácsához,
- a 35 éves Fred Wallenberg az Investor AB családi befektetési társaság igazgatótanácsához került,
- a 36 éves Martina Wallenberg a SEB bank igazgatótanácsához,
- a 40 éves Stephanie Gandet pedig a Knut és Alice Wallenberg Alapítvány igazgatótanácsához csatlakozott.
Még nem tudni, ki lesz a Wallenberg család igazi arca
Az új generáció egy körülbelül 33 milliárd eurós üzleti birodalmat örököl, vele pedig számos kihívást. Míg a család előnyben részesített szavazati jogon alapuló rendszerét a stabilitás és a fenntarthatóság eszközeként védik, a kritikusok szerint az előjogokat örökíti, és hátrányos helyzetbe hozza a kisebbségi részvényeseket. A család a nők felsővezetésben való képviseletének növelésére is törekszik.
A család utódlástervezéséért a jelenlegi vezetőség felel: a 66 éves Peter Wallenberg Jr. , 70 éves testvére , Jacob Wallenberg és 69 éves unokatestvére, Marcus Wallenberg.
Peter Wallenberg a Bloomberg hírügynökségnek adott interjújában hangsúlyozza, hogy az utódoktól többet várnak el a szakmai hozzáértésnél. „A hatalomváltás sikeréhez olyan hatodik generációs csapatra van szükségünk, amely képes és akar dolgozni, de amely tudja, hogyan kell együttműködni és a tagjai ismerik egymást” – mondja.
A család befolyása nagyrészt az A részvényeken alapul, amelyek nagyobb szavazati jogot biztosítanak, mint a törzsrészvények.
Például az Investor AB az Ericsson részvényeinek kevesebb mint tíz százalékát ellenőrzi, de a szavazati jogok körülbelül egynegyedével rendelkezik. Ez a rendszer azonban ellenállásba ütközik. Az Institutional Shareholder Services meghatalmazotti tanácsadó meg akarja szüntetni az európai szavazati erőbeli különbségeket, mivel így igazságtalanul bánhatnak a kisebbségi befektetőkkel.
Christer Gardell svéd aktivista befektető is nehezményezi, hogy az A-részvényesek úgy kockáztatnak, hogy egy esetleges rossz döntés következményeik kevésbé kell viselniük. A kritikák ellenére a Wallenbergek által ellenőrzött Investor AB erős hozamot kínált a befektetőknek: 15 éve egymás után felülmúlja a svéd tőzsdeindexet. Átlagos éves hozama 19 százalék volt, míg a svéd SIX Return index hozama ugyanezen időszak alatt 11 százalék volt.
Gunnar Wetterberg történész felrója, hogy a Wallenberg családmodellben bár fontos az iskolai végzettség és a tapasztalat, a döntő mégis a vezetéknév és a származás. Ezt Peter Wallenberg elutasítja, mondván a kinevezések releváns tapasztalatokon alapulnak.
Alapítványokban a Wallenberg család pénze
Az összefoglaló rámutat, hogy a hatalmas vagyonuk ellenére a Wallenberg család tagjai feltűnően hiányzanak a világ leggazdagabb embereinek listájáról. Ez azért van, mert a család vagyonát Knut és Alice Wallenberg által 1917-ben létrehozott alapítványokba fektetik.
Az alapítványok bevételeinek mintegy 80 százalékát kutatásra és oktatásra fordítják.
A tavalyi kifizetések rekordösszegű, 3,1 milliárd koronát, azaz mintegy 270 millió eurót tettek ki. Az alapítványok kedvezményezettjei pedig nem családtagok, hanem kutatóintézetek.