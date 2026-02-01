Deviza
BMW iX3
Debrecen
BMW-gyár
termelés
BMW
német autógyártó

Senki nem érti, hogy történt: kicsi lett a debreceni BMW-gyár, nagyobbat kellett volna építeni – máris hozzányúlnak a németek a termeléshez

Senki nem számított erre a fordulatra. A Debrecenben gyártott BMW iX3-asok iránti keresletet a mostani működéssel nem bírják kiegyenlíteni. Ezért változtatni kell az eredeti terveken.
VG
2026.02.01, 13:32
Frissítve: 2026.02.01, 14:26

A BMW látványos rajttal indítja el a Neue Klasse formanyelvet és technológiai korszakot az új, 2027-es modellévre szánt BMW iX3-mal, ám az elektromos crossover iránt akkora az érdeklődés, hogy a gyártó állítólag már 2026 végéig gyakorlatilag minden darabot eladott – írta meg az Origo.

BMW iX3
Lehet, hogy hamarosan dupla műszakban fogják gyártani a BMW iX3-asokat Debrecenben /Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A BMW iX3 adja a német autógyártó rendeléseinek harmadát

Az új BMW iX3 az európai piacon a BMW újautó-megrendeléseinek nagyjából egyharmadát adja. A Carscoops értesülései szerint ez azt jelenti, hogy az eredetileg tervezett gyártási kapacitás jelentős része már most „elfogyott”, vagyis a modell iránti kereslet messze felülmúlta az előzetes várakozásokat – írja az E-Cars.hu.

Annak érdekében, hogy a BMW iX3-ra várakozók ne csússzanak át 2027-ről még későbbre, az AutoNews beszámolója szerint a BMW második műszak bevezetését tervezi a magyarországi Debrecenben épülő új üzemében

Ahogy beszámoltunk róla, tavaly szeptember végén adták át a debreceni BMW-gyárat, amelynek első terméke, a Neue Klasse családba tartozó iX3-as, tisztán elektromos szabadidő-autó.

A sorozatgyártás október végén indult, a termelés felfuttatása egy új gyárban jellemzően 2-3 hónapot vesz igénybe, teljes kapacitáson pedig évi 150 000 autó előállítására lesz képes az üzem, amelyben 3000 főt foglalkoztatnak. További részleteket ide kattintva olvashat a témában.

Berobbantak a német autógyárak

Visszatérve a debreceni BMW-gyárra, ennek alulméretezéséről a német sajtó is írt néhány napja. „Már most rendkívüli népszerűségnek örvend Németországban a debreceni üzemben készülő iX3, olyannyira, hogy a BMW Group a korábban tervezettnél hamarabb egy további műszak bevezetését fontolgatja” – írja a Spiegel vállalati információkra hivatkozva.

Mindez egybecseng azzal, amiről október végén is írtunk már: a teljesen elektromos modell elképesztő érdeklődést váltott ki, az első hat hétben több mint háromezer rendelés érkezett csak Németországból.

A német média kiemelte azt is, hogy szokatlanul magas azon magánügyfelek aránya, akik korábban még nem vezettek BMW-t. A lap úgy tudja, hogy

Németországban minden harmadik megrendelő új vásárló.

Az eddigi vevők szemlátomást látatlanban rendelték meg az autót, hiszen a tesztvezetésekre csak március elejétől nyílik lehetőség, amikor a modell ténylegesen a kereskedésekbe kerül. 

Közben a versenytárs Mercedes-Benz is élénk érdeklődésről számol be legújabb modellje, az elektromos GLC SUV iránt, amelyet a konszern szeptemberben, a müncheni autókiállításon mutatott be. A cég környezetéből származó hírek szerint a vásárlói érdeklődés jelentősen meghaladja a várakozásokat, a rendelésállomány pedig már most kitart az év második feléig.

A Győrben gyártott Audi Q3 szintén rendkívül hamar világsikerré vált, az eddigi számok alapján viszik, mint a cukrot.

Indul az új motor gyártása a győri Audiban, a teljes Volkswagen a magyar várost figyeli – ebben van most minden reményük

Az Audi győri gyára tovább növeli súlyát a magyar gazdaságban, miközben a termelési mutatók is folyamatosan emelkednek. A vállalat az elmúlt években nemcsak az autó- és motorgyártásban ért el kiemelkedő eredményeket, hanem sikeresen alkalmazkodott az iparági átalakuláshoz is. Az Audi győri elektromosmotor-gyártása újabb mérföldkőhöz érkezik, az év közepén új motorszéria indulhat el.

