Döntött a német autóipari cég: százával rúgja ki a dolgozókat Romániában, Erdély sem ússza meg – elege lett a veszteségből

Hatszáznál több romániai dolgozóját bocsátja el a német autóipari vállalat, az Aumovio – írja a Profit a vállalat közleménye alapján.

Döntött az Aumovio: százával rúgja ki a dolgozókat Romániában / Fotó: dpa Picture-Alliance / AFP

„A globális szinten bevezetett intézkedések részeként, amelyek célja a kutatási és fejlesztési beruházásainknak a piaci csúcstechnológiákra való összpontosítása (…)”

és a hatékonyság növelése, 2025. december 3-án tájékoztattuk a romániai alkalmazottakat 641 állás megszüntetésére vonatkozó terveinkről

– idézi a gazdasági hírportál az Aumovio közleményét.

Az elbocsátások 288 Iasiban, 236 Temesváron és 117 Nagyszebenben dolgozó munkatársat érintenek.

A Continental AG-ből idén kivált Aumovio autóipari fejlesztésekkel és elektronikai autóalkatrészek gyártásával foglalkozik. A korábban Continental Automotive Romania néven működő Aumovio Technologies Romania mintegy 9100 alkalmazottat foglalkoztat négy fejlesztési központban (Brassó, Nagyszeben, Temesvár, Iasi) és két üzemben (Temesvár, Nagyszeben).

A temesvári székhelyű vállalat 7,342 milliárd lej (549,108 milliárd forint) árbevétel mellett 404,785 millió lej (30,273 milliárd forint) veszteséggel zárta a tavalyi évet.

Az Aumovio legfrissebb jelentése szerint 2025 első kilenc hónapjában a globális árbevétel 14,1 milliárd euró (5367,165 milliárd forint) volt, 4,2 százalékkal kisebb, mint a tavalyi év azonos időszakában.

A Világgazdaság arról is beszámolt, hogy számottevően csökkentené európai eszközállományát a kazah állami szénhidrogénipari vállalat, a KazMunayGas, ennek részeként Romániában lévő, jelentős töltőhálózatától is megválna.

Ez azt jelentheti, hogy újabb nagyvállalat fordít hátat Romániának. A kazah cég előtt a Lukoil, nemrég a Dacia, most pedig a kazah vállalattal egyidejűleg az Estée Lauder tett olyan tartalmú bejelentést, mely így vagy úgy, de a romániai működés leépítésének tekinthető.

