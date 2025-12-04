Deviza
olaj
Lukoil
szankciók
Mol

Rendkívüli: a Mol viheti az orosz olajvagyont, óriási európai benzinkúthálózat kerülhet magyar kézre – az amerikaiak már tudnak róla

A Lukoil eszközei iránt érdeklődik a magyar olajtársaság. A Mol a szankcionált orosz vállalat ezrópai finomítói és benzinkútjai mellett egyes olajmezőiben meglévő részesedését is átvenné a reuters értesülései szerint.
VG
2025.12.04, 15:09
Frissítve: 2025.12.04, 15:25

A Mol éreklődik a Lukoil nemzetközi eszközeinek megvásárlása iránt, a magyar olajtársaság ezt jelezte is az amerikai hatóságoknak - írja a Reuters az ügyre rálátó forrásai alapján.

Mol, Lukoil
A Lukoil európai kúthálózatát is vinné a Mol sajtóhírek szerint / Fotó: Popescu - Valceanu Marius

A lap forrásai szerint a Mol  a Lukoil európai finomítóit ésegyes töltőállomásait is megvásárolná, valamint a kazahsztáni és azerbajdzsáni termelő eszközökben is részesedést szerezne.

Az amerikai szankciókkal sújtott orosz olajipari vállalatnak december 13-ig kapott határidőt az Egyesült Államoktól, hogy vevőt találjon Oroszországon kívüli eszközeire. A Lukoil jelenleg közel-keleti befektetők mellett két amerikai olajóriással, az Exonnal és a Chevronnal is tárgyal az eszközök átadásáról.

Az Exxon az eddigi hírek alapján leginkább az iraki Nyugat-Kurna-2 olajmezőben meglévő, 75 százalékos Lukoil-részesedésre tarthat igényt.

A szakmai befektetők mellett a Pornhub volt tulajdonosa, az osztrák Bernd Bergmair is érdeklődik az orosz olajóriás eszközei iránt. Ám az nem világos, hogy Bernd Bergmairt a Lukoil mely külföldi eszközei érdeklik.

Az amerikai pénzügyminisztérium nem vkívánt nyilatkozni a Reutersnek, a Mol és a Fehér Ház pedig nem reagált azonnal a lap megkeresésére.

A Reuters által megszellőztetett értesüléssel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Molnak, válaszaikkal frissítjük cikkünket.

 

 

