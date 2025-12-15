Itt vannak a számok: ennyi lesz a nettó minimálbér és a garantált bérminimum 2026-ban - kiszámoltuk, mire lehet számítani jövőre

Ugyan még a Magyar Közlönyben való hivatalos kihirdetésre várni kell, minden lényegi kérdés eldőlt, és biztossá vált a jövő évi bérmegállapodás. Orbán Viktor december 4-én saját kézjegyével is szentesítette dokumentumot , amely szerint 2026. január elsejétől a minimálbér bruttó 290 800 forintról 11 százalékkal 322 800 forintra, míg a szakmunkás-bérminimum az idei 348 800 forintról 7 százalékkal, bruttó 373 200 ezer forintra emelkedik.

Ennyi lesz a nettó minimálbér és garantált bérminimum összege 2026-ban / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Nettó minimálbér 2026: ennyi lesz a legkisebb kötelező munkabér

Bár a magyar adórendszer sajátosságai miatt a tisztán hazavihető fizetés kiszámítása sosem könnyű, de azért lehet számolgatni.

Az egykeresős, gyerek nélküli munkavállaló esetében a nettó minimálbér 214 662 forint, a szakmunkás-minimálbér esetében pedig 248 178 forint lesz 2026. január elsejétől.

Ezek az összegek még emelkedhetnek a családi adókedvezmény januári bővítésével, valamint a két- és háromgyermekes anyák szja-mentességével, amelyeket minimálbéresek is igénybe vehetnek.

Január elseje után egy minimálbéren foglalkoztatott 40 alatti kétgyermekes anya tisztán hazavihető fizetése 48 420 forinttal emelkedhet, ugyanis ennyi szja befizetése alól mentesül, tehát az ő esetében a nettó minimálbér 2026-ban 263 082 forintra nőhet. Egy szakmunkás-minimálbéren lévő édesanya pedig 55 980 forinttal több nettóra számíthat, amivel egyből 300 ezer fölé ugrik a nettó keresete.

Így alakult ki a minimálbér összege idén

Annak ellenére, hogy szeptember elején indultak az egyeztetések a két oldal között, az utolsó pillanatban is nyitott maradt a 2026-os minimálbér sorsa. Hiába várták a vállalkozók a szociális hozzájárulási adó (szocho) 1 százalékpontos csökkentését, amit a kormány nyár óta lebegtette, november végén derült ki, hogy végül letett róla, és helyette a kisvállalatokat támogatja egy 80-90 milliárdos adócsökkentéssel. Pedig a vállalkozói oldal ettől tette függővé az első megállapodásban foglalt emelési tételeket.

A november eleji VKF-ülés előtt azt lehetett tudni a két oldal álláspontjáról, hogy míg a munkaadói oldal 6-8 százalék körüli, addig a munkavállalói oldal 10-12 százalékos minimálbér-emelésben gondolkodott. Czomba Sándor október 22-én úgy nyilatkozott, hogy „a kollektív bölcsesség, mint ahogy eddig is minden évben, most is működni fog”, ám elismerte: „kormányzati beavatkozás nélkül nagyon valószínű, hogy nem tudnak olyan számadathoz közelíteni, amely mindkét félnek megfelel”.