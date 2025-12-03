Találat érte a Barátság kőolajvezetéket: bennfentesek elárulták, hogy melyik európai ország ellátását akarták megakadályozni

Robbanás történt Oroszországban, a Barátság kőolajvezeték egyik szakaszán, amelyen keresztül az orosz olaj továbbra is eljut néhány európai országba, „pénzügyi és katonai erőforrásokkal táplálva az agresszort” — tájékoztatta az Ukrinform hírügynökséget az ukrán katonai hírszerzés.

Találat érte a Barátság kőolajvezetéket az ukrán hírszerzés szerint / Fotó: AFP

A kőolajvezeték elleni támadást Kazinszkije Viszelki település közelében hajtották végre, a Taganrog–Lipeck vezetékszakaszon. A katonai hírszerzésnél nyilatkozó forrás szerint a kőolajvezeték megrongálásához

távirányítású robbanószerkezetet használtak, kiegészítő éghető keverékekkel a nagyobb égés elérése érdekében.

A közösségi oldalakon szemtanúk arról számoltak be, hogy Kazinszkije Viszelki környékén dörgést lehetett hallani, amelyet fényes villanások kísértek.

2025 a nagy ukrán dróncsapások éve volt

Augusztus 22-én Ukrajna pilóta nélküli rendszereinek erői csapást mértek a Barátság kőolajvezeték unecsai átemelőállomására Oroszország Brjanszki területén. Előtte, augusztus 13-án az ukrán katonai hírszerzés drónjai támadták meg ugyanezt a kőolajvezeték-állomást.

Az ukrán állami határőrszolgálat szerdán arról számolt be, hogy egyik százada drónokkal megsemmisített három orosz fedezéket az oroszországi Kurszk térségében.

Dróncsapással az ukrán egység megölt egy orosz katonát az egyik fedezékben, és még egyet, aki az egyik orosz rohamegység tagja volt. A határőrség tájékoztatott arról is, hogy a dél-szlobozsanscsinai irányban drónokkal megsemmisítettek egy lőszer­raktárt, egy híradóantennát, egy generátort, egy „várakozó drónt”, valamint három orosz fedezéket. A határőrség videófelvételt is közzétett a műveletről.

Donyeck megye a valótlan információk melegágya

Az ukrán harmadik hadtest közölte, hogy a Donyeck megyei Liman városában történt orosz áttörésről szóló információ nem felel meg a valóságnak.

Fogalmazásuk szerint az „az orosz hadsereg felső vezetésének hazugsága”.

A kifogásolt közlés szerint Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök jelentést tett Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a „Donyeck megyében történt orosz áttörésről”, ahol a védelmet az ukrán harmadik hadtest 63. és 60. gépesített dandárjának alegységei tartják.

Ezek az alegységek naponta körülbelül negyven ellenséges rohamot vernek vissza Liman környékén, és nem engedik az ellenséget bejutni a városba

– nyilatkozta Andrij Bileckij dandártábornok, a hadtest parancsnoka.