Gyerekvédelem az interneten: új korszakot hozhat az MI-alapú biztonsági technológia

Az internetes gyerekvédelem globális mozgalma új szakaszba lépett: a szabályozók mind Európában, mind az Egyesült Államokban olyan törvényeket vezetnek be, amelyek kötelezik a technológiai vállalatokat a gyerekek online védelmére, ebben pedig a mesterséges intelligencia alapú megoldások hatalmas szerepet fognak kapni.
Az Egyesült Királyságban az Online Safety Act példátlan felelősséget ró a cégekre: aki nem védi a gyerekeket a gyűlöletbeszédtől, a zaklatástól, a csalásoktól vagy a gyermekpornográf tartalmaktól, az globális bevételének akár tíz százalékát is elveszítheti bírságként. Az USA-ban a Kongresszus előtt fekvő Kids Online Safety Act hasonló szigorral számol.
Ez a nyomás már most látványos változásokat hozott.
A Pornhub és más felnőtt tartalmakat kínáló oldalak csak életkor-ellenőrzés után engednek be bárkit, miközben olyan mainstream szereplők, mint a Spotify, a Reddit vagy az X is életkor-biztosító rendszereket vezettek be.
Bár az iparágban sokan attól tartanak, hogy a kötelező digitális azonosítás az adatvédelmet veszélyezteti, a szabályozói környezet új piacot teremtett.
A középpontban egy brit cég, a Yoti áll, amely MI segítségével becsüli meg a felhasználó életkorát arcfelismerés alapján. A cég szerint algoritmusa a 13–24 éveseknél két év pontossággal működik, és már a brit postával is partnerséget kötött. Versenytársai, például az Entrust, a Persona vagy az iProov szintén erősödnek, de egyelőre Yoti a legismertebb név a korhatár-biztosításban.
A CNBC szerint azonban a személyazonosság digitális igazolása jelentős adatvédelmi kockázatokat hordoz. Az NSPCC brit gyermekvédelmi szervezet úgy látja, hogy léteznek olyan megoldások, amelyek a magánszféra tiszteletben tartásával is képesek hitelesíteni a felhasználókat, de ehhez a cégeknek etikus döntéseket kell hozniuk.
A hardverpiacon is elindult az alkalmazkodás: a finn HMD Global augusztusban bemutatta a Fusion X1 nevű okostelefont, amely a brit SafeToNet technológiáját használja.
A készülék MI-alapú rendszere automatikusan blokkolja a szexuális tartalmak készítését és megosztását, így próbálja kiszűrni a kiskorúak online veszélyeztetését.
A trend világos: az internetes óriásoknak nem maradt más választásuk, mint a gyerekvédelem komolyabb felvállalása. A Google és a Meta eddig szórványosan vezettek be szülői felügyeleti funkciókat, de a kritikusok szerint a passzivitás évei véget értek. Az MI-alapú korhatár-ellenőrzés és gyermekbiztonsági fejlesztések egy új iparágat hozhatnak létre, amelynek fő kérdése a következő hónapokban az lesz: mennyire lehet egyszerre hatékony és adatvédelmi szempontból elfogadható.
Brüsszel pornóoldalakat vett célkeresztbe
Az Európai Bizottság szerint több pornóoldal sem védte megfelelően a kiskorúakat. A Pornhub, a Stripchat, az XNXX és Xvideos sem tett eleget azoknak az előírásoknak, amelyek megvédték volna a gyermekeket a felnőtt-tartalmaktól. A pornóoldalak gigabüntetés is kaphatnak.
