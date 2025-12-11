Deviza
Vlagyimir Putyin
nyugdíj
gazdaság

Putyin a nyugdíjasok Kánaánját vizionálja, és arra biztatja a családokat: vállaljanak akár nyolc gyereket

Oroszország elnöke sajtótájékoztató keretében beszélt a keresetek növekedéséről Oroszország területén. Természetesen minden körülmények között az államnak teljes mértékben garantálnia kell a polgárok nyugdíjellátását — közölte Vlagyimir Putyin.
VG
2025.12.11, 17:24
Frissítve: 2025.12.11, 17:24

Az elmúlt években Oroszországban a legszegényebb polgárok jövedelme kiemelkedően nőtt. Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette be — közölte a Kreml Telegram-csatornáján. 

Vlagyimir Putyin orosz elnök Oroszország, Moszkva, Ukrajna, Kijev orosz-ukrán háború béketerv
Vlagyimir Putyin orosz elnök a szegénységben élők vagyonnövekedéséről számolt be a Kreml-ben. / Fotó: Gavriil Grigorov / AFP

Az államfő hangsúlyozta, hogy Oroszországban a szegénységi szint rekordalacsony szinten van. Emlékeztetett arra, hogy 2000-ben 42 millió ember, azaz a lakosság 29 százaléka élt a létminimum alatt. Az elmúlt év eredményei alapján azonban ez az arány 7,2 százalékra, alig több mint 10 millió emberre csökkent. A pozitív dinamika az idei évben is folytatódik.

Következetesen haladunk a 2030-ra kitűzött cél felé, nevezetesen a szegénységi szint 7 százalék alá, 2036-ra pedig 5 százalék alá csökkentése felé

 – mondta Putyin.

Putyin büszkélkedett: nőtt az összbevétel az infláció ellenére

November végén arról számoltak be, hogy a szegénységi mutató Oroszországban három évtized alatt harmadára, az elmúlt tíz évben pedig másfélszeresen csökkent. Az inflációt figyelembe véve az oroszok összbevétele nyolc százalékponttal nőtt.

A pénzügyek a nyugdíjak miatt különösen fontosak

Putyin beszédében különösen fontos helyet foglalt el a nyugdíjak helyzete. "A szociális nyugdíjak jövő április 1-jétől indexálásra kerülnek, méghozzá ugyanolyan ütemben, ahogy a nyugdíjasok megélhetési minimumának növekedése a következő évben. Az ehhez szükséges forrásokat mind a szövetségi költségvetés, mind a Szociális Alap költségvetése tartalmazza". Arról is beszélt, hogy jelenleg ez az alap megbízható bevételi bázissal rendelkezik a gazdaságban növekvő nominális, 

és ami még fontosabb, reálbérnek köszönhetően. Természetesen minden körülmények között az államnak teljes mértékben garantálnia kell a polgárok nyugdíjellátását.

Az orosz elnök hozzátette: 

Még egy dolgot szeretnék megjegyezni: a költségvetési szektorban a bérek és a nyugdíjasok jövedelmének emelésére vonatkozó döntéseink elsősorban a gazdaság helyzetén alapulnak. Mint már említettem, a hazai gazdaság minőségének javítása, az árnyékgazdaság és az adócsalás elleni küzdelem kérdései a legnagyobb figyelmet érdemlik. Ez nemcsak erősíti a befektetési és versenyhelyzetet, hanem további költségvetési bevételeket is biztosít, amelyek többek között azoknak a feladatoknak a megoldására fordíthatók, amelyeket ma meg fogunk vitatni.

Az orosz gazdaság recesszióba hajlik, Putyin azonban optimista

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Putyin sürgeti az orosz nőket, hogy vállaljanak akár 8 gyermeket is. A létszám arra kell, hogy pótolják azt a 10,1 millió dolgozót, aki nyugdíjba vonul, továbbá biztosítsák 800 ezer új álláshely betöltését. Kotyakov arra figyelmeztetett, hogy ha a termelékenység növekedése nem a várakozásoknak megfelelően alakul, akkor „további munkaerőhiány” is kialakulhat.

A nyilatkozat egy olyan megbeszélésen hangzott el a Kremlben, amely az orosz demográfiai helyzettel és egészségüggyel foglalkozott. A kormányülés célja a születésszám növelésének elősegítése volt. Az orosz elnök a népességnövekedést nemzeti prioritásnak és „etnikai túlélési” kérdésként jellemezte. 

Vlagyimir Putyin arra buzdította a nőket, hogy vállaljanak akár nyolc gyermeket is.

2024-ben az oroszországi születésszám 1,22 millióra csökkent – ez a legalacsonyabb érték 1999 óta. Eközben a halálozások száma 3,3 százalékkal 1,82 millióra nőtt a hivatalos adatok szerint. Az ország lakossága tavaly mintegy 146 millió fő volt.

