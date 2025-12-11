Megszabná Brüsszel a Kínából behozott autók árát, tárgyal is róla, a pekingieket azonban nem ejtették a fejükre

Kína és az Európai Unió újrakezdte a tárgyalásokat a blokkba exportálandó elektromos autók minimális áráról, és az egyeztetések a jövő héten is folytatódnak majd – jelentette be csütörtökön a pekingi kereskedelmi minisztérium. A tárca egyúttal felszólította Brüsszelt, hogy ne folytasson megbeszéléseket közvetlenül a gyártókkal.

A kínai elektromos autók elárasztják a világpiacot / Fotó: NurPhoto via AFP

Az EU 2024 októberében hagyta jóvá a kínai elektromos autókra (EV) kivetett vámokat, amelyeknek a maximális mértéke elérheti a 45,3 százalékot, miután az Európai Bizottság egy évvel korábban indított vizsgálata megállapította, hogy a pekingi kormány tisztességtelen állami támogatást nyújt a gyártóknak, amelyek így olcsó termékekkel áraszthatják el az európai piacot.

Peking válaszul több kulcsfontosságú termék, köztük a sertéshús ügyében indított dömpingellenes vizsgálatot, és szeptemberben ki is vetett ezekre előzetes vámokat, amelyek életbe is léptek. A döntés még megváltoztatható, mert a vizsgálat decemberben zárul le.

Nem jutottak dűlőre az elektromos autók ügyében

Az EV-k ügyében az eddigi tárgyalások során nem sikerült dűlőre jutnia a két félnek. Kína váltig állítja, hogy a gyártói egyszerűen versenyképesebbek európai társaiknál, ezért is ragaszkodik Peking ahhoz, hogy vámok helyett egyezzenek meg minimális árakban.

Elemzők szerint a csökkenő profit és a hazai defláció miatt

az EU létfontosságú piac a kínai szektor számára,

Németországot jövőre gyakorlatilag elárasztják az elektromos autók, így eljött Kína ideje. Az idei müncheni autószalont is elözönlötték.

A kínaiak korán léptek be a piacra / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

„Kína üdvözli az EU megújult elkötelezettségét az ártárgyalások újraindítása iránt, és nagyra értékeli, hogy visszatért a párbeszéd útjára a nézeteltérések rendezése érdekében” – idézte a Reuters He Ja-tongot, a kereskedelmi minisztérium szóvivőjét, aki rendszeres csütörtöki sajtótájékoztatóján a tények bejelentése mellett részletekbe nem bocsátkozott.

A brit hírügynökség azonban emlékeztetett, hogy az EU korábbi minimálár-megállapodásai, vagyis árvállalásai homogén árukra vonatkoztak, nem pedig olyan összetett gyártmányokra, mint az autók.