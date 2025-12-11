Deviza
EUR/HUF382.7 0% USD/HUF325.63 -0.42% GBP/HUF436.87 -0.22% CHF/HUF410.34 +0.33% PLN/HUF90.58 +0.01% RON/HUF75.19 +0.06% CZK/HUF15.81 +0.17% EUR/HUF382.7 0% USD/HUF325.63 -0.42% GBP/HUF436.87 -0.22% CHF/HUF410.34 +0.33% PLN/HUF90.58 +0.01% RON/HUF75.19 +0.06% CZK/HUF15.81 +0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73% BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Otthon Start Program
hitel
otthon

Még több ingatlan lesz elérhető az Otthon Starttal – de van egy súlyos bökkenő, amire nagyon vigyázni kell

Megjelent a Magyar Közlönyben az Otthon Start rendelet módosítása, melynek értelmében 2026. január 1-jétől már nem csupán a belterületi lakóingatlanok válnak elérhetővé a 3 százalékos hitellel. A döntés arra irányul, hogy még több magyar család tudjon saját otthonba költözni.
VG
2025.12.11, 17:40
Frissítve: 2025.12.11, 17:55

A változás kiterjeszti a lehetőséget a külterületi házakra, ezen belül azokra a zártkerti ingatlanokra is, amelyeket lakóházként tartanak nyilván, és megfelelnek a lakhatási feltételeknek — közölte a Biztos Döntés szakértője, dr. Tóth Renáta ingatlanjogi szakértő az Otthon Start program új részleteiről.

Otthon Start program fix 3 százalékos lakáshitel OSP ingatlanpiac
Az Otthon Start program számos magyar családnak segít otthonra lelni. / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Jogi aknamező: nem minden zártkert lakóingatlan

Az ingatlanok jogi minősítése jelenti az első és legfontosabb akadályt. A zártkertek többsége külterületen fekszik, és termőföldnek minősül, a rajta álló épület pedig a legtöbb esetben hivatalosan gazdasági épület, szerszámos, tehát nem lakóingatlan.

A zártkertek túlnyomó többsége külterületen fekszik, és bár sok esetben »lakóháznak látszó tárgyak« állnak rajtuk, amelyek bár bizonyos esetben alkalmasak lehetnek lakhatási célra, de jogilag nem tekinthetők lakóingatlannak

 – hívta fel a figyelmet dr. Tóth Renáta.

Az Otthon Start hitelprogram – mint minden lakáscélú állami támogatás – feltétele, hogy a fedezetül felajánlott ingatlan lakóingatlan-besorolású legyen.

A hitelezhetőség alapvető feltételei, ami az új otthont illeti

Ahhoz, hogy a bank fedezetként elfogadjon egy zártkerti ingatlant, és a támogatás felvehető legyen, három alapvető feltételnek kell egyidejűleg teljesülnie.

  1. Helyi Építési Szabályzat- (HÉSZ) megfelelőség: az ingatlan használati módjának és beépítettségének illeszkednie kell az adott település Helyi Építési Szabályzatához és övezeti besorolásához.
  2. Banki elvárások: a hitelintézetek szigorúan vizsgálják a fedezet likviditását (könnyű eladhatóságát) és jogi tisztaságát.
  3. Az Otthon Start jogszabályi háttere: a most megjelent kormányrendelet csupán a belterületi szövegrészt veszi ki 2026. január 1-jétől, és egyéb részletszabályokat nem tartalmaz.

A banki finanszírozást tovább nehezíti, hogy ezek a területek gyakran nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával: hiányozhat a pormentesített út, a közvilágítás, a csatornázás, sőt, egyes helyeken utcanév és házszám sincs – emelte ki dr. Tóth Renáta a lehetséges problémákat.

Mely területeken jöhet szóba a zártkert átminősítése?

Ahogy korábban megírtuk, a kivonás lehetőségét elsősorban azokon a már lakott, beépült külterületeken indokolt megadni, ahol a földek ténylegesen elvesztették mezőgazdasági jellegüket. Ilyen városrészek Tatán például: Újhegy, Látóhegy, Grébics-hegy és Agostyán környéke.

A művelésből való kivonás ezekben az esetekben nem jelent funkcióváltást, csupán a földhivatali nyilvántartás állapotát igazítja a valósághoz – fogalmaz az előterjesztés.

A módosítás egyik legfontosabb hatása, hogy a „kivett” jogi jellegű ingatlanokra már nem vonatkozik a termőföldekre érvényes elővásárlási jog, így az adásvétel gyorsabbá és egyszerűbbé válhat. Ez növelheti a telkek forgalomképességét, és elősegítheti az elhanyagolt területek rendezését is.

Zártkerti ingatlanok sorsa: új kormányrendelet született, ez vár a tulajdonosokra — az első nagyvárosban már döntöttek

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu