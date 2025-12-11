Deviza
Star Wars
Csillagok Háborúja – Egy új remény
aukció

Eladták a legdrágább mozifestményt, Han Solo űrhajót vehetne az árán

Dallasban közel négymillió dollárért kelt el a Csillagok háborúja egyik legfontosabb kulturális relikviája: Tom Jung művész 1977-ben készített eredeti festménye, amely az Egy új remény című film első promóciós plakátjának alapjául szolgált. A licitálás egymillió dollárról indult, a végső vevő neve nem került nyilvánosságra.
Hornyák Szabolcs
2025.12.11, 17:50
Frissítve: 2025.12.11, 17:59

Egy dallasi aukción közel négymillió dollárért cserélt gazdát a Star Wars egyik ikonikus eredeti műalkotása, amely a film 1977-es premierje előtti promóciós kampány alapját képezte.

Egy messzi-messzi galaxis ikonja: Rekordáron kelt el a Star Wars ikonikus festménye
Az első pillantás egy messzi-messzi galaxisba / Fotó: Star Wars Holocron, X

A Heritage Auctions aukciósház közlése szerint Tom Jung művész akryl- és airbrushtechnikával készült alkotása 3,87 millió dollárért (1,26 milliárd forint) talált új tulajdonosra. A kompozíció egyik oldalán Luke Skywalker (Mark Hamill alakításában) fénykardot magasba emelve áll Leia hercegnő mögött, míg a háttérben Darth Vader árnyéka tornyosul föléjük. 

A másik oldalon X-szárnyú vadászgépek indítanak támadást, látható Han Solo és Skywalker, amint kitüntetést vesznek át. Az alsó jobb sarokban R2-D2 és C-3PO droidok szerepelnek – ezeket az utolsó pillanatban adták hozzá. Az illusztráció először 1977 májusában jelent meg újsághirdetésekben, alig két héttel a film mozibemutatója előtt, és sok amerikainak ez jelentette az első betekintést George Lucas univerzumába.

A festmény így nem csupán promóciós anyag, hanem valódi kulturális mérföldkő, amely milliókat vezetett be a messzi-messzi galaxis varázsába. A festményt eredetileg Gary Kurtz producer őrizte irodájában, majd családja kínálta fel eladásra. A licitálás egymillió dollárról indult, a végső vevő neve nem került nyilvánosságra. 

Ezzel az eladással új rekordok is születettek: a műtárgy felülmúlta a korábbi Csillagok háborúja-relikvia csúcsát, miután Darth Vader fénykardja csak 3,6 millió dollárért kelt el, valamint minden idők legmagasabb árát érte el filmplakátok eredeti műalkotásai között: a korábbi rekord 687 500 dollár volt, Bob Peak Apokalipszis most (Apocalypse Now) című filmhez készült munkájáért.

Érdemes megemlíteni, hogy a Star Wars 1977-es debütálása óta az egyik legsikeresebb filmfranchise a világon. Az eredeti filmet számos folytatás és előzmény követte, emellett könyvek, spin-off filmek és sorozatok egész sora született belőle, rajongótábora a világ minden tájára kiterjed.

Titanic-relikvia rekordáron: az ezredesnek voltak kétségei

A Titanic-katasztrófa egyik túlélőjének levele rekordáron, 300 ezer fontért kelt el egy angliai árverésen. A ma már egyre ritkábban felbukkanó Titanic-relikvia ezúttal egy levelezőlap, amelyet egy első osztályra jegyet váltó utas, Archibald Gracie ezredes írt. A férfi nagy szerencsével túlélte a jéghegy okozta ütközést, majd meg is írta a baleset igaz történetét.

