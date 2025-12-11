Kettészakadt a BÉT, nagy nyertesek és nagy vesztesek a ring két oldalán
Mozgalmas, de ellenkező előjelű izgalmakban sűrű napja volt a BÉT nagyjainak csütörtökön, a pesti parkett nagyjainak fele szép zöldben, másik fele jelentős pirosban zárta a napot. A BUX index 0,6 százalékkal 109 213 pontig erősödött a nap végére, a magyar tőzsde forgalma átlag feletti, 17,7 milliárd forint volt.
Kettészakadt a mezőny a BÉT-en
Az OTP és a Mol tették ki a nyertes csapatot, előbbi 1,84 százalékkal 34 320, utóbbi 0,4 százalékkal 2 938 forintig erősödött a nap végére, a Richter viszont 1,2 százalékkal 9 630 forintig süllyedt, míg a Magyar Telekom 0,9 százalékos mínuszban, 1 748 forinton zárta a napot.
A blue chipeken túl kiemelendő a 4iG részvénye is, mely nem zárt szép napot, az árfolyam 5 százalékos mínuszban, 4 195 forinton zárt.
A nyugat-európai tőzsdéknek többségében erős napja van, a brit FTSE 06, a francia CAC 0,9, a német DAX pedig 1 százalékos pluszban jár a pesti parkett zárásakor. Az átfogó Euro Stoxx 50 szintén 1 százalékot emelkedett a nap során. Az amerikai részvénypiac már nem ennyire egyenesen nyitott, a Dow ugyan 0,9 százalékot erősödött másfél óra alatt, az S&P 0,3, a Nasdaq pedig 1 százalékos mínuszban jár öt óra környékén.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forintnak ismét nem volt rossz napja, a hazai deviza továbbra is tartja erős lélektani határai környékét mindkét fontosabb fronton. Az euró ellenében szinte változatlan az árfolyam reggel óta, 382,9-en adják a közös deviza egységét.
A dollárral szemben pedig még erősödni is tudott a devizánk, a reggeli 327 feletti szintekről 325,8-ig erősödött a jegyzés a nap során, ezzel 325,5-ön közel négyéves árfolyamrekordot döntött meg.