Kettészakadt a BÉT, nagy nyertesek és nagy vesztesek a ring két oldalán

Mozgalmas, de ellenkező előjelű izgalmakban sűrű napja volt a BÉT nagyjainak csütörtökön, a pesti parkett nagyjainak fele szép zöldben, másik fele jelentős pirosban zárta a napot. A BUX index 0,6 százalékkal 109 213 pontig erősödött a nap végére, a magyar tőzsde forgalma átlag feletti, 17,7 milliárd forint volt.

Kettészakadt a mezőny a BÉT-en / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kettészakadt a mezőny a BÉT-en

Az OTP és a Mol tették ki a nyertes csapatot, előbbi 1,84 százalékkal 34 320, utóbbi 0,4 százalékkal 2 938 forintig erősödött a nap végére, a Richter viszont 1,2 százalékkal 9 630 forintig süllyedt, míg a Magyar Telekom 0,9 százalékos mínuszban, 1 748 forinton zárta a napot.

A blue chipeken túl kiemelendő a 4iG részvénye is, mely nem zárt szép napot, az árfolyam 5 százalékos mínuszban, 4 195 forinton zárt.