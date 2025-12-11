Deviza
EUR/HUF382.41 -0.08% USD/HUF325.52 -0.46% GBP/HUF436.68 -0.26% CHF/HUF409.84 +0.2% PLN/HUF90.51 -0.06% RON/HUF75.11 -0.05% CZK/HUF15.8 +0.11% EUR/HUF382.41 -0.08% USD/HUF325.52 -0.46% GBP/HUF436.68 -0.26% CHF/HUF409.84 +0.2% PLN/HUF90.51 -0.06% RON/HUF75.11 -0.05% CZK/HUF15.8 +0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73% BUX109,213.64 +0.59% MTELEKOM1,748 -0.91% MOL2,938 +0.41% OTP34,320 +1.84% RICHTER9,630 -1.18% OPUS556 +2.21% ANY7,020 0% AUTOWALLIS152 +1.33% WABERERS5,400 +0.75% BUMIX10,055.11 -1.12% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,408.31 +0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
részvény
OTP

Kettészakadt a BÉT, nagy nyertesek és nagy vesztesek a ring két oldalán

A hazai parkett nagyjainak erősen felemás napja volt. Az OTP és a Mol tarolt a BÉT-en, a Richter és a Telekom viszont megcsúsztak.
Mészáros Gergő
2025.12.11, 17:09

Mozgalmas, de ellenkező előjelű izgalmakban sűrű napja volt a BÉT nagyjainak csütörtökön, a pesti parkett nagyjainak fele szép zöldben, másik fele jelentős pirosban zárta a napot. A BUX index 0,6 százalékkal 109 213 pontig erősödött a nap végére, a magyar tőzsde forgalma átlag feletti, 17,7 milliárd forint volt.

20251105_bet_014_VZ, bét,
Kettészakadt a mezőny a BÉT-en / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kettészakadt a mezőny a BÉT-en

Az OTP és a Mol tették ki a nyertes csapatot, előbbi 1,84 százalékkal 34 320, utóbbi 0,4 százalékkal 2 938 forintig erősödött a nap végére, a Richter viszont 1,2 százalékkal 9 630 forintig süllyedt, míg a Magyar Telekom 0,9 százalékos mínuszban, 1 748 forinton zárta a napot.

A blue chipeken túl kiemelendő a 4iG részvénye is, mely nem zárt szép napot, az árfolyam 5 százalékos mínuszban, 4 195 forinton zárt.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4,195 HUF 0 / -4.98 %
Forgalom: 580,789,685 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A nyugat-európai tőzsdéknek többségében erős napja van, a brit FTSE 06, a francia CAC 0,9, a német DAX pedig 1 százalékos pluszban jár a pesti parkett zárásakor. Az átfogó Euro Stoxx 50 szintén 1 százalékot emelkedett a nap során. Az amerikai részvénypiac már nem ennyire egyenesen nyitott, a Dow ugyan 0,9 százalékot erősödött másfél óra alatt, az S&P 0,3, a Nasdaq pedig 1 százalékos mínuszban jár öt óra környékén.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forintnak ismét nem volt rossz napja, a hazai deviza továbbra is tartja erős lélektani határai környékét mindkét fontosabb fronton. Az euró ellenében szinte változatlan az árfolyam reggel óta, 382,9-en adják a közös deviza egységét.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
382.4092 -0.08%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollárral szemben pedig még erősödni is tudott a devizánk, a reggeli 327 feletti szintekről 325,8-ig erősödött a jegyzés a nap során, ezzel 325,5-ön közel négyéves árfolyamrekordot döntött meg.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
325.5208 -0.46%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu