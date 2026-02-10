Új szolgáltatást vezet be a Wizz Air: régóta vártak erre az utasok – befellegezhet az online utazási irodáknak

Új szolgáltatást vezet be járatain a Wizz Air, amellyel lehetővé válik az eddig külön kezelt foglalások egyesítése. A Dohoppal közösen fejlesztett szolgáltatással egyszerre több város is meglátogatható, ráadásul a foglalások már egy helyen, egyszerre is kezelhetővé válnak.

Hiánypótló megoldás a Wizz Air új, Wizz Link nevű szolgáltatása / Fotó: Shutterstock

A magyar gyökerű légitársaság keddi közleményében kiemelte, hogy sok utas akár több mint öt órát is eltölt foglalás előtt azzal, hogy a teljes utazás különböző járatait kikeresse és lefoglalja. Ez a folyamat nem csupán időigényes, hanem a hibázás lehetőségét is jelentősen megnöveli. Emiatt sokan online utazási irodákhoz fordulnak, hogy egy-egy, több járatot magában foglaló utat különböző légitársaságoknál foglaljanak le. Azonban ez a megoldás fennakadás esetén nagy kockázatokat rejt, mivel ilyenkor az utasok nem minden esetben kapnak időben értesítést egy-egy járat menetrendjének módosulásáról, amely a járat lekéséséhez és bizonytalansághoz vezet.

A Wizz Link nevű szolgáltatás ezeket a helyzeteket kezeli azzal, hogy akár 8 ezer új útkombinációt tesz elérhetővé, a foglalásokat pedig ezentúl nem kell külön-külön kezelni. A szolgáltatás már elérhető a wizzlink.wizzair.com oldalon keresztül.

A szolgáltatást használó utasok

akár 8 ezer útvonal-kombinációhoz férhetnek hozzá Európában és a Közel-Keleten,

időt takaríthatnak meg, mert nem kell külön lefoglalni az utazás járatait,

a ConnectSure szolgáltatással asszisztenciát kaphatnak késés, járattörlés, lekésett járat esetén.

„Az online utazási irodáknak továbbra is jelentős a részesedésük az online piacon: manapság az utazók több mint egyharmada foglal repülőjegyet online utazási irodákon keresztül. Tudjuk, hogy az utazók rugalmasságot, egyszerűséget és kiváló ár-érték arányt várnak. A Wizz Link lehetővé teszi utasainknak, hogy ugyanolyan alacsony árakkal és a Wizz Airtől megszokott magabiztossággal fedezzenek fel még több várost és országot. Emellett a fejlett technológia segítségével a Wizz Air növekvő hálózatát eddig soha nem látott módon összekapcsoljuk. Örülünk, hogy újabb jelentős lépést tehettünk előre a Customer First Compass programunk megvalósításában” – fejtette ki Michael Delehant, a Wizz Air kereskedelmi és üzemeltetési igazgatója.