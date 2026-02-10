Deviza
vegyipar
Evonik
német ipar

Váratlan fordulat, jöhet a fellendülés: a német vegyiparra tesz a Goldman Sachs

Optimista lett az ágazatra a Goldman Sachs. Több német vegyipari részvény is lendületes emelkedéssel kezdte a keddi kereskedést.
Murányi Ernő
2026.02.10., 20:00

Mintegy varázsütésre emelkedni kezdett kedden reggel a német vegyipari részvények árfolyama, méghozzá nem is akármilyen mértékben. A közepes méretű cégek MDAX indexében szereplő Evonik Industries például 5,7 százalékkal, 15,85 euróra, míg a DAX kosarában helyet kapó Symrise több mint 6 százalékkal, 76 euróra drágult.  

német vegyipar Opening Of Medica 2025 In Duesseldorf
Éledezik a német vegyipar / Fotó: NurPhoto via AFP

A német vegyiparra tesz a Goldman szektorelemzője

A váratlan fordulat hátterében elsősorban a Goldman Sachs optimista ajánlásai állnak. Georgina Fraser, az amerikai nagybank szektorelemzője ugyanis felülvizsgálta az ágazattal kapcsolatos álláspontját, és olyan pozitív momentumokat talált, melyek a fellendülés előfutárai lehetnek. 

Ez az értékelés pedig különösen az említett két részvény, azaz 

  • a nagy értékű, specifikus igényekre szabott kémiai összetevőket és rendszermegoldásokat fejlesztő és gyártó Evonik, 
  • valamint  az aromákat, illatanyagokat, kozmetikai alapanyagokat és hatóanyagokat előállító Symrise részvényárfolyamát hajtotta fel.

Fraser amúgy összesen hét cég értékelését módosította, javarészt felfelé. Különösen figyelemreméltó, hogy az eddig általa eladásra javasolt Evonikot immár vételre ajánlja, méghozzá 18 eurós célárral.

A Symrise részvényei is jelentősen profitáltak a derűlátó értékelésből, a vételi ajánlást és a 83 eurós új célárat követően ugyanis 76 euróra drágultak, miután decemberben még éves mélypontjukon, 65 euró közelében kereskedtek velük. A Symrise árfolyamát tovább erősítheti, hogy a részvény célárának emelésével egyidejűleg a cég legnagyobb riválisát, a Givaudant eladásra javasolta a Goldman elemzője, bár ennek ellenére a svájci cég részvényárfolyama is – nagyjából 1 százalékkal – 3092 frankra nőtt.

A befektetők hangulatát tovább fokozta a menedzsment szintén keddre időzített bejelentése, amely szerint a Symrise ellen az amerikai igazságügyi minisztérium által indított versenyjogi eljárást megszüntették.

Megindult a BASF árfolyama is

A Goldman Sachs pozitív értékelése a gazdasági fellendülés és az iparági környezet javulásának kezdeti jelein alapul, amelyek növekedéshez vezethetnek az európai vegyiparban, és máris jótékony hatással vannak a részvények árfolyamára. 

Nem véletlen, hogy az ágazat legnagyobb vállalata, a BASF részvényei is 4 százalékkal, 50 euró fölé, azaz lokális csúcsukra drágultak. 

A befektetők mindenesetre azonnal reagáltak Fraser prociklikus álláspontjára, ami az iparág fenntartható növekedésébe vetett bizalmuk visszatérését jelzi. 

A fordulat azzal is összefügghet, hogy az EU enyhíteni készül legfontosabb klímavédelmi eszközén: az Európai Bizottság tervei szerint jelentősen meghosszabbítaná az ingyenes szén-dioxid-kibocsátási jogosultságok kiosztását az Európai Kibocsátáskereskedelmi Rendszerben, amivel csökkentené az energiaigényes iparágakra, elsősorban a vegyiparra, acéliparra és más szén-dioxid-intenzív ágazatokra nehezedő terheket.

 

A Symrisét egyébként az LSEG elemzői konszenzusa még Frasernél is kedvezőbben ítéli meg, hiszen a részvény mediáncélára 95 euró, ami még további 25 százalékos felértékelődési potenciált rejt. Az Evonik Industriest viszont csupán tartásra ajánlják, a mediáncélár itt 15,1 euró.   

 

