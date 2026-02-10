Váratlanul Orbán és Babis mellé állt az EU egyik leggazdagabb állama, megüzente Brüsszelnek: azonnal csökkentse az energia árát

Az Európai Unió vezetőinek sürgősen foglalkozniuk kell az energiaárak csökkentésével, mert ezek fojtogatják az európai ipart – jelentette ki Christian Stocker osztrák kancellár a Politicónak adott interjújában, egy belgiumi informális EU-csúcs előtt.

Fotó: AFP

.„A legsürgetőbb feladat az energiaárak leszorítása” – hangsúlyozta Stocker. Szerinte egyetlen más tényező sem sújtja ennyire az európai ipart, és nincs más olyan kérdés, amely ennyi tagállamot érintene egyszerre.

A kancellár nyilatkozata egy csütörtöki EU-találkozó előestéjén hangzott el, ahol a tagállamok vezetői közös stratégiát próbálnak kidolgozni a gazdasági növekedés újraindítására és az EU nagyobb függetlenségének erősítésére. Stocker nem áll egyedül álláspontjával: más uniós vezetők is hasonló irányba mutatnak.

Hasonlóan kritikus hangot ütött meg a cseh és a magyar miniszterelnök is: Andrej Babis és Orbán Viktor az EU környezetvédelmi szabályait okolja a magas energiaárakért, és ezek lazítását vagy eltörlését követelik. Az osztrák kormányfő szerint a korábbi Green Deal megközelítése nem bizonyult fenntarthatónak.

Szerinte Ausztriában például a szén-dioxid-kibocsátás csökkenése nagyrészt a termelés visszaesésének köszönhető.

A lap megjegyzi: az Európai Unió már elkezdett lazítani néhány környezetvédelmi szabályán egy deregulációs folyamat keretében, amit a legtöbb tagállam támogat. Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök közös javaslataikban azt kérik, hogy gyorsítsák fel ezt a lazítást, és vezessenek be egyfajta vészféket, amivel könnyebben meg lehet állítani az új, túl bonyolult uniós szabályok születését.

Christian Stocker osztrák kancellár üdvözölte ezt a irányváltást. Mint mondta, a következő lépésben az EU Kibocsátáskereskedelmi Rendszerében (ETS) az iparnak biztosított ingyenes kibocsátási jogosultságok meghosszabbítása mellett fog érvelni. Véleménye szerint ez kulcsfontosságú az európai ipar versenyképességének megőrzéséhez, és megakadályozza, hogy a vállalatok külföldre települjenek.