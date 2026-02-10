Dubajba menekült a Lukoil, hogy olaj helyett mással üzleteljen – még el sem indult, Washington tőből vágta le az új reménységet

Az orosz Lukoil olajvállalat tavaly megpróbált betörni a nemzetközi gabonapiacra: Dubajban megalapította a Teruva FZCO nevű társaságot, hogy ellensúlyozza a kőolajtermékei iránt csökkenő keresletet. A terv azonban nem valósult meg, mert az Egyesült Államok Oroszországgal szembeni szankciói ellehetetlenítették a működést.

Fotó: AFP

A Bloomberg beszámolója szerint a szankciók elsősorban a banki tranzakciók korlátozásával és a nemzetközi partnerekkel való üzletkötés akadályozásával nehezítették meg a cég tevékenységét. A projekt tavaly év végén leállt, még mielőtt a vállalat bármilyen tényleges kereskedést folytathatott volna.

Amerikai kézbe kerülhet a Lukoil

Érdemes megemlíteni, hogy a szankciók hatására a Lukoil idén januárban megállapodott külföldi eszközei túlnyomó részének értékesítéséről az amerikai Carlyle Group magántőkealappal. A Lukoil közleménye szerint a megállapodás a Lukoil International GmbH eladásáról szól. Ez az egység felügyeli a vállalat külföldi érdekeltségeit, amelyek Európára, a Közel-Keletre, Afrikára, Közép-Ázsiára és Mexikóra terjednek ki.

Az eszközök között szerepel többek között irányító részesedés az iraki West Qurna 2 hatalmas olajmezőben, valamint finomítók Bulgáriában és Romániában. Ha az ügylet megvalósul, az a Lukoil külföldi terjeszkedésének végét jelentené. Az orosz vállalat ugyanis a leginkább kitett szereplő az orosz olajcégek közül a nemzetközi energiapiacokon.

A Lukoil közölte, hogy az ügylet nem érinti a kazahsztáni eszközeit. Sajtóhírek szerint korábban legalább tucatnyi potenciális vevő érdeklődött a Lukoil eszközei iránt, a Carlyle mellett többek között az amerikai olajóriások, az Exxon Mobil és a Chevron, az abu-dzabi IHC konglomerátum, valamint a szaúdi Midad Energy.

A Lukoilt és Oroszország legnagyobb olajtermelőjét, a Rosznyeftyet tavaly októberben szankcionálta az Egyesült Államok arra hivatkozva, hogy lassú az előrelépés az orosz–ukrán béketárgyalásokon.