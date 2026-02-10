Ki ne látna előre egyetlen árfolyamgrafikon alapján egy válságot? Minden, amit Dr. Réz mítoszáról tudni kell

A réz a modern gazdaság egyik legfontosabb nyersanyaga: ott van a lakások elektromos hálózatában, az autókban, az ipari gépekben, a szélerőművekben, a napelemekben, a szerverközpontokban, és gyakorlatilag minden olyan ágazatban, amely a termeléshez kapcsolódik. Nem véletlen, hogy a piaci közbeszédben régóta él egy látványos elmélet: a réz ára előre jelzi a gazdasági válságokat.

Rézár: válságjelző vagy csak zajos ipari barométer? / Fotó: Shutterstock

A réz mint gazdasági doktor (Doctor Copper ) elmélete egyszerű és könnyen érthető: ha a világgazdaság erősödik, nő az ipari kereslet, több rézre van szükség, ezért emelkedik az ár. Ha viszont lassulás, recesszió közeleg, az ipar kevesebbet rendel, a kereslet csökken, így a réz ára esni kezd – még azelőtt, hogy a hivatalos statisztikák kimutatnák a bajt. A történet logikus, látványos, és sok befektető számára csábító: ki ne szeretne egyetlen árfolyamgrafikon alapján előre látni egy válságot? Csakhogy a valóság, mint mindig, jóval összetettebb. A réz valóban lehet fontos indikátor, de önmagában nem igazán tekinthető megbízható válság-előrejelzőnek.

A réz különleges szerepe: ipari barométer a nyersanyagpiacon

A réz árának figyelése azért terjedt el, mert ez a fém az ipari termelés egyik legszélesebb körben használt alapanyaga.

Míg az arany inkább pénzügyi menedékeszköz, az olaj erősen geopolitikai termék, addig a réz klasszikusan az ipar fémje: építkezések, infrastruktúra, elektronika, energetika, járműipar. Ebből következik, hogy a réz iránti kereslet sokszor együtt mozog a gazdasági ciklusokkal.

Ha például világszerte felpörög az építőipar, a hálózatfejlesztés vagy a gyártás, akkor a réz ára jellemzően emelkedik. Ha viszont az ipari megrendelések visszaesnek, a raktárkészletek nőnek és a termelés lassul, a réz ára is gyakran lefelé indul.

A piac tehát sok esetben valóban úgy viselkedik, mintha diagnózist adna a gazdaságról. A kérdés az, hogy ez a diagnózis mennyire pontos, és ami még fontosabb: mennyire időben érkezik.

A nagy kérdés: előre jelez vagy csak együtt mozog?

A réz árának válságjelző szerepe akkor lenne igazán értékes, ha a fém ára következetesen és megbízhatóan megelőzné a recessziókat. Bár a réz ára sok esetben esett recessziók idején, nem mindig volt tiszta, egyértelmű és előrejelző jellegű a mozgás. Történelmi összevetésben valóban találni olyan periódusokat, amikor a réz árfolyama látványosan gyengült a válság előtt vagy annak kezdeti szakaszában. Ugyanakkor több alkalommal is előfordult, hogy a réz ára

túl későn kezdett esni,

vagy esett ugyan, de nem következett recesszió,

vagy éppen volt recesszió, de nem adott egyértelmű figyelmeztetést.

A piaci mítosz tehát részben igaz: a réz gyakran érzékeny a gazdasági lassulásra. De a kulcsszó a „gyakran”, nem pedig a „mindig”.

Miért tévedhet a réz? A nyersanyagár nem csak a keresletről szól

A réz árát sokan úgy kezelik, mintha egyetlen tényező – az ipari kereslet – mozgatná, a valóságban azonban a nyersanyagpiacok árazása legalább ennyire szól a kínálatról, a készletekről, a spekulációról, a devizapiacokról és a geopolitikáról.