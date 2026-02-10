Elfordulnak a Coca-Colától a fogyasztók az áremelések után, a Pepsi meggyőzte a befektetőket

Csupán szerényen volt képes növelni bevételeit a Coca-Cola, ráadásul a vállalat keddi eredményközlésében az idei évre vonatkozó kilátásokat sem festette túlságosan rózsásra.

A Coca-Cola már nem tudja tovább növelni volumenét, csak az árát / Fotó: AFP

Túl sokat emelt árat a Coca-Cola, oda a növekedés

Az üdítőgyártó áremelésekkel igyekszik úrrá lenni költségei emelkedésén, ám ez azzal fenyeget, hogy a vásárlók más frissítőket választanak inkább. Az AP hírügynökség jelentése szerint a Coca-Cola arról is beszámolt, hogy Észak-Amerikában 4, míg globálisan 1 százalékkal emelte árait. A múlt hónapban a drágulás ellensúlyozására a vállalat Észak-Amerikában először vezette be a mini kiszerelést, ami 7,5 unciát (kb. 2,2 deciliter) jelent.

A kólagyártó nagy versenytársa, a PepsiCo a múlt héten árcsökkentést is bejelentett, ám ez főként a cég által forgalmazott rágcsákra, például a Lay’s csipszre és a Doritosra vonatkozik.

A tavalyi negyedik negyedévben a Coca-Cola eladási volumene csupán 1 százalékkal nőtt, míg az év egészében stagnált.

Ezért míg a Pepsi gyorsjelentése a cég részvényeinek emelkedését hozta, addig a Coca-Cola árfolyama mintegy 4 százalékot esett az eredmények és a kilátások közlésekor.

Ma már csak a cukormentes kólát keresik

A Coca-Cola főként a cukormentes üdítők, sportitalok és jeges teák szegmensében tudott növekedést elérni, miután az amerikai fogyasztók egyre inkább az alacsony cukortartalmú termékek felé fordulnak. Az egészségtudatos vásárlók megnyerése érdekében a vállalat olyan termékekbe fektet, mint a fehérjével dúsított Fairlife tej.

Azonban a cég helyzetét nehezíti, hogy

az ázsiai–csendes-óceáni régióban is stagnált az eladások volumene, mivel a térségben egyre többen választják a helyi márkákat.

A Coca-Cola eladásai 11,82 milliárd dollárt tettek ki a negyedév során, elmaradva a 12,03 milliárd dolláros várakozásoktól. Ugyanakkor a kiigazított egy részvényre jutó nyereség 58 cent volt, meghaladta az 56 centes részvényenkénti eredményről szóló várakozásokat.

A vállalat az idei évben 4–5 százalék közötti organikus növekedésre számít a bevételek terén, elmaradva az 5,3 százalékos elemzői várakozásoktól és a tavalyi 5 százalékos növekedéstől. A kiigazított részvényenkénti eredmény pedig idén 7–8 százalék közötti mértékben nőhet, míg a piaci várakozások átlaga 7,9 százalék volt.