Megalázó pofont kapott Románia: visszamondta a gyárépítést az óriási multi, inkább másik országba vitte – 135 millió dollárt bukott Bukarest

A dél-koreai óriás láthatóan nem volt megelégedve Bukaresttel. Jelentős ipari beruházást bukott el Románia: a KT&G végül Kazahsztánban hozta létre új üzemét, amely az európai és az orosz piacot szolgálja majd ki.
VG
2026.02.10, 20:20
Frissítve: 2026.02.10, 22:31

Románia helyett Kazahsztánban nyitott új gyárat a világ egyik legnagyobb dohányipari vállalata, a dél-koreai KT&G. A döntés különösen érzékeny, mivel a beruházást eredetileg kifejezetten az Európai Unióba piacára tervezték, ám Bukarest nem tudott kellőképpen barátságos otthont adni az ázsiai óriásnak.

román dohányipari beruházás KT&G
Közép-Ázsiába vitte stratégiai beruházását a dél-koreai KT&G, noha korábban Romániában tervezett gyárépítést / Fotó: AFP

Az Almati közelében megnyitott 52 ezer négyzetméteres létesítményben három gyártósor működik, az éves termelési kapacitás eléri a 4,5 millió dohányhevítő készüléket. A beruházás értéke hozzávetőleg 135 millió dollár, a vállalat célja pedig, hogy az új üzemből elégítse ki a folyamatosan növekvő keresletet az európai, valamint az orosz piacon. A gyár így stratégiai szerepet kap a KT&G nemzetközi terjeszkedésében.

Románia újabb óriásberuházást bukott el

Kazahsztán azonban állítólag egy uniós tagország kárára örülhet a dél-koreai óriás befektetésének; a Profit.ro szerint ugyanis a vállalat eredetileg Romániában tervezte megvalósítani a beruházást.

A projekt nem csak egy ötlet volt: a megfelelő helyszín kiválasztására nemzetközi tanácsadókat hoztak az országba, állítólag egyeztetések is folytak a kormánnyal, a cég pedig 2023-ban létrehozta romániai leányvállalatát, egy átfogó, többéves beruházási stratégia részeként. Az átfogó tervezés eredménye a KT&G első gyára lett volna az Európai Unió területén.

Ráadásul Romániában a kazahsztáninál valamivel nagyobb volumenű fejlesztés szerepelt a tervekben. 

Ennek ellenére a vállalat a közép-ázsiai ország mellett döntött.

A KT&G a globális dohánypiac ötödik legnagyobb szereplője, fő részvényese a világ legnagyobb befektetési alapja, a BlackRock. Románia azonban legalább azzal vigasztalhatja magát, hogy a globális dohánypiacon még így is fontos szerepet tölt be: jelenleg három nagy nemzetközi cigarettagyártó rendelkezik termelőkapacitással: a Japan Tobacco International (JTI), a Philip Morris és a British American Tobacco (BAT) is működtet üzemet az országban.

Románia döntött a rezsicsökkentésről, ennyit fizet a lakosság a gázért: óriási mező kitermelése kezdődik a Fekete-tengeren

Eldőlt, hogy mi történik a gáz árával a szomszédban. Romániában a költségvetési korrekciók után gazdaságélénkítő intézkedések következnek.

 

 

