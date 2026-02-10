Megalázó pofont kapott Románia: visszamondta a gyárépítést az óriási multi, inkább másik országba vitte – 135 millió dollárt bukott Bukarest
Románia helyett Kazahsztánban nyitott új gyárat a világ egyik legnagyobb dohányipari vállalata, a dél-koreai KT&G. A döntés különösen érzékeny, mivel a beruházást eredetileg kifejezetten az Európai Unióba piacára tervezték, ám Bukarest nem tudott kellőképpen barátságos otthont adni az ázsiai óriásnak.
Az Almati közelében megnyitott 52 ezer négyzetméteres létesítményben három gyártósor működik, az éves termelési kapacitás eléri a 4,5 millió dohányhevítő készüléket. A beruházás értéke hozzávetőleg 135 millió dollár, a vállalat célja pedig, hogy az új üzemből elégítse ki a folyamatosan növekvő keresletet az európai, valamint az orosz piacon. A gyár így stratégiai szerepet kap a KT&G nemzetközi terjeszkedésében.
Románia újabb óriásberuházást bukott el
Kazahsztán azonban állítólag egy uniós tagország kárára örülhet a dél-koreai óriás befektetésének; a Profit.ro szerint ugyanis a vállalat eredetileg Romániában tervezte megvalósítani a beruházást.
A projekt nem csak egy ötlet volt: a megfelelő helyszín kiválasztására nemzetközi tanácsadókat hoztak az országba, állítólag egyeztetések is folytak a kormánnyal, a cég pedig 2023-ban létrehozta romániai leányvállalatát, egy átfogó, többéves beruházási stratégia részeként. Az átfogó tervezés eredménye a KT&G első gyára lett volna az Európai Unió területén.
Ráadásul Romániában a kazahsztáninál valamivel nagyobb volumenű fejlesztés szerepelt a tervekben.
Ennek ellenére a vállalat a közép-ázsiai ország mellett döntött.
A KT&G a globális dohánypiac ötödik legnagyobb szereplője, fő részvényese a világ legnagyobb befektetési alapja, a BlackRock. Románia azonban legalább azzal vigasztalhatja magát, hogy a globális dohánypiacon még így is fontos szerepet tölt be: jelenleg három nagy nemzetközi cigarettagyártó rendelkezik termelőkapacitással: a Japan Tobacco International (JTI), a Philip Morris és a British American Tobacco (BAT) is működtet üzemet az országban.
Románia döntött a rezsicsökkentésről, ennyit fizet a lakosság a gázért: óriási mező kitermelése kezdődik a Fekete-tengeren
Eldőlt, hogy mi történik a gáz árával a szomszédban. Romániában a költségvetési korrekciók után gazdaságélénkítő intézkedések következnek.