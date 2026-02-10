Az ág is húzza a francia szeszgyártókat, zuhan a kivitel és a profit
Az amerikai és a kínai vámok miatt egymást követő harmadik éve zuhant tavaly a francia bor- és szeszesital-export, és az ágazatot képviselő szövetség (Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux de France – FEVS) szerint a nehéz időszaknak még nincs is vége, a kihívások megmaradnak.
A szervezet kedden kiadott jelentése szerint a kivitel
- értékében 8 százalékkal, 14,3 milliárd euróra,
- volumenében pedig 3 százalékkal, 168 millió rekesszel
csökkent 2025-ben, mivel az amerikai és a kínai kereskedelmi korlátok negatívan hatottak a keresletre.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok között kötött kereskedelmi megállapodás alapján 15 százalékos vám terheli az Európából származó importot. Kínában 34,9 százalékos tarifa vonatkozik az EU-ban gyártott tömény italokra, és ez alól a konyakgyártók csak abban az esetben mentesülnek, ha nem viszik az áraikat egy meghatározott minimumszint alá, s ezzel nem rontják a hazai gyártók-termelők piacra jutási esélyeit.
A világ vezető szeszfőzői, így a franciák gondjait azonban az is fokozza, hogy a termelés növelésével válaszoltak a koronavírus-járvány alatt megugró keresletre, ám mire az új üzemek felpörögtek volna, a fogyasztók elfordultak az alkoholtól.
Zuhan a francia bor- és szeszesital-kivitel
A Reuters tudósítása szerint a francia bor- és szeszesital-kivitel 2022 óta értékében 17 százalékkal zuhant, és a második helyett most már csak a harmadik legnagyobb exportágazat a légi- és kozmetikai ipar mögött.
Gabriel Picard, a FEVS elnöke azonban abban bízik, hogy a szektor profitálhat az EU-nak a Mercosurral és Indiával kötött kereskedelmi megállapodásából, mindkét régióban nő ugyanis a kereslet. 2026 így is nehéz év lehet, ha nem javul a piaci hozzáférésük.
Az amerikai keresletet tavaly lehűtötték a vámok,
illetve Donald Trump elnök fenyegetése az akár 200 százalékos tarifákról. A második fél évben az értékesítés 21 százalékkal, hárommilliárd euróra, a mennyisége pedig 30 millió rekesz alá csökkent.
„Az Egyesült Államokban valódi visszaesés tapasztalható, és 2026-ban valószínűleg újabb mennyiségi korrekcióra számíthatunk” – nyilatkozta Picard a Wine Paris kiállítás előtt a brit hírügynökségnek.
A visszaesés ellenére az Egyesült Államok maradt a szektor legfontosabb exportpiaca, messze megelőzve az Egyesült Királyságot. Németország megelőzte Kínát, amely lecsúszott a negyedik helyre.
A Kínába irányuló kivitel 20 százalékkal, 767 millió euróra zuhant, nagyrészt a konyakeladások visszaesése következtében.
Francia konyakból a 2024-esnél 23,8 százalékkal kevesebbet, 2,2 milliárd euró értékben adtak el Kínában és az Egyesült Államokban.
A nehézségek ellenére nyereséges az ágazat
A Le Monde tudósítása szerint azonban a szektor minden nehézség ellenére 13,2 milliárd eurós kereskedelmi többletet termelt tavaly – igaz, ez 7,6 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál.
Ez a becslések szerint 1,1 milliárd eurós csökkenés hozzájárult a francia agrár-élelmiszeripari kereskedelmi mérleg romlásához, amely 2025-ben 200 millió eurót tett ki – ez több mint negyedszázada a legalacsonyabb szint.
Novemberben azonban még attól tartottak, hogy fél évszázad után először deficites lehet az EU agrárnagyhatalmának külkereskedelme az élelmiszerek és mezőgazdasági termékek esetében.
Az AFP hírügynökség emlékeztetett, hogy a bor- és szeszesital-ágazat hatszázezer embert foglalkoztat Franciaországban, és évi 32 milliárd eurós bevételt termel.