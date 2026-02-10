Az ág is húzza a francia szeszgyártókat, zuhan a kivitel és a profit

Az amerikai és a kínai vámok miatt egymást követő harmadik éve zuhant tavaly a francia bor- és szeszesital-export, és az ágazatot képviselő szövetség (Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux de France – FEVS) szerint a nehéz időszaknak még nincs is vége, a kihívások megmaradnak.

Emmanuel Macron elnök a francia bor ünnepén, a Wine Paris kiállításon / Fotó: AFP

A szervezet kedden kiadott jelentése szerint a kivitel

értékében 8 százalékkal, 14,3 milliárd euróra,

volumenében pedig 3 százalékkal, 168 millió rekesszel

csökkent 2025-ben, mivel az amerikai és a kínai kereskedelmi korlátok negatívan hatottak a keresletre.

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között kötött kereskedelmi megállapodás alapján 15 százalékos vám terheli az Európából származó importot. Kínában 34,9 százalékos tarifa vonatkozik az EU-ban gyártott tömény italokra, és ez alól a konyakgyártók csak abban az esetben mentesülnek, ha nem viszik az áraikat egy meghatározott minimumszint alá, s ezzel nem rontják a hazai gyártók-termelők piacra jutási esélyeit.

A világ vezető szeszfőzői, így a franciák gondjait azonban az is fokozza, hogy a termelés növelésével válaszoltak a koronavírus-járvány alatt megugró keresletre, ám mire az új üzemek felpörögtek volna, a fogyasztók elfordultak az alkoholtól.

Zuhan a francia bor- és szeszesital-kivitel

A Reuters tudósítása szerint a francia bor- és szeszesital-kivitel 2022 óta értékében 17 százalékkal zuhant, és a második helyett most már csak a harmadik legnagyobb exportágazat a légi- és kozmetikai ipar mögött.

Visszaesett a konyak iránti kereslet Kínában és az Egyesült Államokban is / Fotó: AFP

Gabriel Picard, a FEVS elnöke azonban abban bízik, hogy a szektor profitálhat az EU-nak a Mercosurral és Indiával kötött kereskedelmi megállapodásából, mindkét régióban nő ugyanis a kereslet. 2026 így is nehéz év lehet, ha nem javul a piaci hozzáférésük.

Az amerikai keresletet tavaly lehűtötték a vámok,

illetve Donald Trump elnök fenyegetése az akár 200 százalékos tarifákról. A második fél évben az értékesítés 21 százalékkal, hárommilliárd euróra, a mennyisége pedig 30 millió rekesz alá csökkent.

„Az Egyesült Államokban valódi visszaesés tapasztalható, és 2026-ban valószínűleg újabb mennyiségi korrekcióra számíthatunk” – nyilatkozta Picard a Wine Paris kiállítás előtt a brit hírügynökségnek.