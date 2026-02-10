Deviza
Samsung: minden előírásnak megfelel a gödi üzem – Szijjártó Péter után a gyár is jogi lépéseket tehet

A Samsung SDI cáfolja a súlyos munkavédelmi és környezetvédelmi szabálysértésekről szóló híreket. A vállalat hangsúlyozza, hogy a gödi üzem minden előírásnak megfelel, és jogi lépéseket fontolgatnak a félrevezető információkat közlő sajtóorgánumokkal szemben.
VG/MTI
2026.02.10, 19:35
Frissítve: 2026.02.10, 19:48

A Samsung SDI Magyarország gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, működése átlátható – közölte a társaság kedden. A Samsung kijelenti, hogy a hírekben számos hamis adat és félrevezető információ jelent meg, és ha ez nem változik, megvizsgálják a szükséges jogi lépéseket az érintett sajtóorgánumokkal kapcsolatban.

Samsung: minden előírásnak megfelel a gödi üzem – Megvizsgálják a szükséges jogi lépéseket
Fotó: AFP

A cég a korábbiakhoz hasonlóan a jövőben is együttműködik a hatóságokkal, fenntartja a helyi közösségekkel kialakult szoros együttműködést, tovább erősítve a társadalmi szerepvállalásait – olvasható a közleményben.

Mint ismert, a Telex szerint a gödi Samsung akkumulátorgyárban a dolgozók egy részét rákkeltő nehézfémporok (nikkel, kobalt, mangán) belélegzésének tették ki, extrém esetben akár 510-szeres határérték-túllépéssel. A cég belső mérései jóval riasztóbb adatokat mutattak, mint amit a hatóságokkal megosztott, a problémákat pedig hónapokig nem oldották meg.

A lap azt is állítja, hogy a kormány titkosszolgálati jelentésből (Alkotmányvédelmi Hivatal és Nemzeti Információs Központ) szerzett tudomást a legsúlyosabb részletekről, sőt miniszteri szinten felmerült a gyár bezáratása is, de végül a kabinet elvetette a létesítmény bezárását, inkább javítási határidőt adott. A Pest Vármegyei Kormányhivatal cáfolta a portál állításait.

Kormányhivatal: az üzem nem veszélyeztette a környezetet

A hatóság hangsúlyozta: mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.

A kormányhivatal közleménye szerint az elmúlt években minden esetleges szabálytalansággal szemben szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen jártak el. Az üzem kiemelt és rendszeres ellenőrzés alatt áll, és amennyiben a vizsgálatok során jogsértést – beleértve a határérték-túllépéseket – tapasztalnak, a jogszabályokban rögzített intézkedéseket haladéktalanul megteszik, szükség esetén pedig szankcionálják a vállalatot. 

Munkavállalók veszélyeztetése esetén a hatóság a közlés szerint a lehető legszigorúbban lép fel. A kormányhivatal határozottan cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a gödi üzem működése veszélyeztetné a környezetet. Mint közölték, az ellenőrzések eredményei ezt nem támasztják alá, és a hatóság minden jogszabályban előírt eszközt alkalmaz annak érdekében, hogy a környezetvédelmi előírások maradéktalanul érvényesüljenek.

A közlemény emlékeztet arra is, hogy a Kúria 2026. február 3-án kelt döntése értelmében a gyár visszakapta egységes környezethasználati engedélyét, így működését jogszerűen tovább folytathatja. 

Az eset kapcsán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy jogi lépéseket tesz a Telex ellen, mert a portál – szerinte – óriási álhíreket és hazugságokat terjesztett a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban, őt pedig alaptalanul belekeverte ezekbe.

