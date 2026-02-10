Totális sztrájkot hirdetett Európa egyik legnagyobb légitársasága: 24 órára leáll minden járat, Németország káoszra készül – ezt követelik a pilóták

Csütörtökön 24 órás munkabeszüntetés bénítja meg a Lufthansa működését Németországban. A légitársaságnál tömeges járattörlésekre és komoly késésekre kell számítani, mivel a pilóták és légiutas-kísérők egyszerre kezdenek sztrájkolni.

Komoly fennakadások várhatók csütörtökön a Lufthansa járatain, miután a pilóták és a légiutas-kísérők is sztrájkot hirdettek / Fotó: Bjoern Wylezich / Shutterstock

A Lufthansával utazóknak csütörtökön jelentős fennakadásokkal kell számolniuk, miután a pilótákat képviselő VC szakszervezet és a légiutas-kísérőket tömörítő UFO egyaránt 24 órás sztrájkot hirdetett.

A munkabeszüntetés február 12-én minden Németországból induló járatot érinteni fog.

A sztrájk nemcsak a hagyományos utasszállító járatokat sújtja, hanem a teherszállítást végző Lufthansa Cargót, valamint a rövid távú járatokat üzemeltető Lufthansa CityLine-t is.

A VC pilótaszakszervezet már tavaly szeptember végén szavazott a sztrájkra való felhatalmazásról. A céljuk az volt, hogy nyomást gyakoroljanak a vállalatra kedvezőbb nyugdíjazási feltételek kiharcolása érdekében. Bár a tárgyalások azóta újraindultak, azok többször megszakadtak, és eddig nem vezettek eredményre. A szakszervezet közlése szerint ezért döntöttek a teljes napos munkabeszüntetés mellett.

Ezzel párhuzamosan az UFO szakszervezet figyelmeztető sztrájkkal próbálja kikényszeríteni a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdését a Lufthansa központi vállalatánál és regionális leányvállalatánál, a CityLine-nál. A szakszervezet szerint utóbbinál mintegy 800 munkahely került veszélybe a vállalatcsoport jelenlegi stratégiája miatt. Az UFO egy kollektív szerződéses szociális tervet követel, ám állításuk szerint a vállalatvezetés eddig elutasította a tárgyalásokat.

Ezeket a repülőtereket érinti a Lufthansa-sztrájk

Az UFO tájékoztatása szerint a sztrájk a Lufthansa CityLine összes járatát érinti, amelyek az alábbi német repülőterekről indulnak:

Frankfurt

München

Hamburg

Bréma

Stuttgart

Köln

Düsseldorf

Berlin

Hannover

Az utasoknak azt javasolják, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járataik státuszát, és készüljenek fel hosszabb várakozási időre vagy akár járattörlésre is.