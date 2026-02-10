Deviza
EUR/HUF378,21 +0,38% USD/HUF317,86 +0,45% GBP/HUF433,65 +0,13% CHF/HUF414,08 +0,37% PLN/HUF89,61 +0,1% RON/HUF74,27 +0,32% CZK/HUF15,6 +0,27% EUR/HUF378,21 +0,38% USD/HUF317,86 +0,45% GBP/HUF433,65 +0,13% CHF/HUF414,08 +0,37% PLN/HUF89,61 +0,1% RON/HUF74,27 +0,32% CZK/HUF15,6 +0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 328,22 +0,37% MTELEKOM1 984 -0,1% MOL3 870 -0,15% OTP40 710 +0,74% RICHTER11 700 +0,26% OPUS549 +0,73% ANY7 840 0% AUTOWALLIS172,5 +0,88% WABERERS5 460 -1,44% BUMIX10 257,63 +0,22% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 686,64 -0,8% BUX130 328,22 +0,37% MTELEKOM1 984 -0,1% MOL3 870 -0,15% OTP40 710 +0,74% RICHTER11 700 +0,26% OPUS549 +0,73% ANY7 840 0% AUTOWALLIS172,5 +0,88% WABERERS5 460 -1,44% BUMIX10 257,63 +0,22% CETOP4 288,71 -0,81% CETOP NTR2 686,64 -0,8%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
járattörlés
Németország
sztrájk
légitársaság
Lufthansa

Totális sztrájkot hirdetett Európa egyik legnagyobb légitársasága: 24 órára leáll minden járat, Németország káoszra készül – ezt követelik a pilóták

Járattörlések, késések és zsúfolt terminálok jöhetnek a német repülőtereken. A Lufthansa dolgozóinak 24 órás sztrájkja az egész országos hálózatot megbéníthatja csütörtökön.
VG/MTI
2026.02.10, 20:51
Frissítve: 2026.02.10, 21:22

Csütörtökön 24 órás munkabeszüntetés bénítja meg a Lufthansa működését Németországban. A légitársaságnál tömeges járattörlésekre és komoly késésekre kell számítani, mivel a pilóták és légiutas-kísérők egyszerre kezdenek sztrájkolni.

Lufthansa német légitársaságAirbus repülőgéplégi közlekedés lufthansa
Komoly fennakadások várhatók csütörtökön a Lufthansa járatain, miután a pilóták és a légiutas-kísérők is sztrájkot hirdettek / Fotó: Bjoern Wylezich / Shutterstock

A Lufthansával utazóknak csütörtökön jelentős fennakadásokkal kell számolniuk, miután a pilótákat képviselő VC szakszervezet és a légiutas-kísérőket tömörítő UFO egyaránt 24 órás sztrájkot hirdetett. 

A munkabeszüntetés február 12-én minden Németországból induló járatot érinteni fog.

A sztrájk nemcsak a hagyományos utasszállító járatokat sújtja, hanem a teherszállítást végző Lufthansa Cargót, valamint a rövid távú járatokat üzemeltető Lufthansa CityLine-t is.

A VC pilótaszakszervezet már tavaly szeptember végén szavazott a sztrájkra való felhatalmazásról. A céljuk az volt, hogy nyomást gyakoroljanak a vállalatra kedvezőbb nyugdíjazási feltételek kiharcolása érdekében. Bár a tárgyalások azóta újraindultak, azok többször megszakadtak, és eddig nem vezettek eredményre. A szakszervezet közlése szerint ezért döntöttek a teljes napos munkabeszüntetés mellett.

Ezzel párhuzamosan az UFO szakszervezet figyelmeztető sztrájkkal próbálja kikényszeríteni a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdését a Lufthansa központi vállalatánál és regionális leányvállalatánál, a CityLine-nál. A szakszervezet szerint utóbbinál mintegy 800 munkahely került veszélybe a vállalatcsoport jelenlegi stratégiája miatt. Az UFO egy kollektív szerződéses szociális tervet követel, ám állításuk szerint a vállalatvezetés eddig elutasította a tárgyalásokat.

Ezeket a repülőtereket érinti a Lufthansa-sztrájk

Az UFO tájékoztatása szerint a sztrájk a Lufthansa CityLine összes járatát érinti, amelyek az alábbi német repülőterekről indulnak:

  • Frankfurt
  • München
  • Hamburg
  • Bréma
  • Stuttgart
  • Köln
  • Düsseldorf
  • Berlin
  • Hannover

Az utasoknak azt javasolják, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járataik státuszát, és készüljenek fel hosszabb várakozási időre vagy akár járattörlésre is.

Jól nézzük meg, mit viszünk fel a repülőre, mert nagy változás történt – ezek a légitársaságok vezették be

A lítiumion-akkumulátorok miatti kockázatok következtében egyre több légitársaság vezet be szigorúbb szabályokat a powerbankek szállítására és használatára. Például a Lufthansa csoport már csak korlátozott számban engedi felvinni ezeket az eszközöket a fedélzetre, használatukat pedig teljes mértékben megtiltotta.

 

 

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
537 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu