Drónnagyhatalom a Balkánon – Szerbia építi a régió legnagyobb pilóta nélküli flottáját
Az elmúlt évelkben Szerbia látványosan bővítette pilóta nélküli légi eszközeit. A szerb haderő ma már hazai fejlesztésű és külföldi beszerzésű drónok széles skáláját üzemelteti: felderítő, csapásmérő és öngyilkos drónokat egyaránt. A folyamat hátterében részben a balkáni feszültségek, részben a globális trendek (különösen az ukrajnai háború tapasztalatai) állnak.
A szerb védelmi minisztérium és a helyi ipar – elsősorban a Yugoimport-SDPR és a Katonai Műszaki Intézet (MTI) – együttműködésében több saját típus is gyártásba került, miközben jelentős importbeszerzések történtek Kínából, Izraelből és az Egyesült Arab Emírségekből.
Becslések szerint Szerbia összesen 100–150 pilóta nélküli repülőgéppel rendelkezhet – ez a flotta a Nyugat-Balkán legnagyobbja, bár a pontos számok titkosak, és a beszerzések miatt folyamatosan változnak. A legfontosabb típusok:
- Pegaz-011 (Pegasus) – Közepes magasságú, hosszú hatótávú (MALE) drón, ami felderítésre és precíziós csapásmérésre egyaránt alkalmas. A fejlesztése kínai technológiai transzferrel gyorsult fel. Egy drón ára becslések szerint 2-3 millió dollár körül mozog, és legalább 12 darab áll hadrendben.
- CH-92A – A kínai CASC gyártmánya, amelyet 2020-ban Szerbia vásárolt meg elsőként Európában. Jelenleg hat példány áll szolgálatban, de a bővítés már folyamatban van. Fegyverzete két irányított rakéta, a beszerzésük körülbelül 30 millió dollár volt.
- Vrabac, Komarac, Komar, Gavran és Osica – Hazai fejlesztésű, kisebb méretű és olcsóbb drónok. A Komarac-család és a Komar típusok első személynézetből irányítható (FPV) öngyilkos drónok, egy-egy darabjuk néhány ezer dollárért gyártható. A tervek szerint több ezer darabot állítanak hadrendbe.
- Shadow 25/50 és SM2 – Az Egyesült Arab Emírségekben egyik vezető védelmi és fejlett technológiai konglomerátuma, az EDGE Group kamikaze drónjai, 2023-ban érkeztek Szerbiába. Belgrád becslések szerint néhány tucatot vásárolhatott.
- Skystriker – Az izraeli Elbit terméke. Precíziós csapásokra képes öngyilkos drón, több száz darabos mennyiségről folynak a tárgyalások.
- Hermes 900 – Szintén izraeli Elbit-termék, amely 36 órás repülési idővel és 350 kg hasznos teherrel rendelkezik, így a balkáni térség egyik legkorszerűbb felderítő-támadó drónja. Egy példány már biztosan megérkezett az országba, a teljes flotta azonban csak 2026–2028 között áll majd teljes mértékben hadrendbe.
A szerb vezetés hangsúlyozza, hogy minden beszerzés kizárólag védelmi célokat szolgál, és a regionális erőegyensúly fenntartását célozza. Ugyanakkor Belgrád nem rejti véka alá az erejét: a szeptemberi „Snaga Jedinstva” katonai parádén a közönség először láthatta a teljes spektrumot – az apró hazai FPV-drónoktól a hatalmas Hermes 900-ig.
Elemzők szerint Szerbia 2025 végére a nyugat-balkáni térség legjelentősebb drónhatalmává léphet elő – egy olyan folyamat eredményeként, amelyben a hazai innováció és a nemzetközi partnerségek egyaránt fontos szerepet játszanak.
Dél-Korea a világ új fegyvergyártó-hatalma: sorban állnak a haditechnikájáért – mi a titka?
Néhány évtized alatt a teljes amerikai függőségből a világ egyik legversenyképesebb fegyvergyártójává vált: olcsóbban, gyorsabban és NATO-kompatibilis minőségben szállít, ezért választják egyre többen Lengyelországtól Ausztráliáig. A hatalmas rendelésállomány miatt Dél-Korea hadiipara magabiztosan tekinthet a jövőbe, bár most éppen hullámvölgybe került.