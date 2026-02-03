Egyszer már legyőzték Amerikát – új támadásra áll készen a százmilliós ország: hajmeresztő déjà vu

Több mint fél évszázada zárult le a vietnámi háború, és most kiderült: a fejekben még mindig nincsen vége. Önmagában megérne egy misét, miért most szivárog ki, a Donald Trump-adminisztráció idején egy korábbi vietnámi terv egy második amerikai invázió kivédéséről. Még érdekesebb maga az, hogy elkészült egy ilyen terv. Amiből kirajzolódik: a szomszédos óriás Kínától a százmilliós ország csak tart, az Egyesült Államoktól azonban még mindig fél. Az első a legnagyobb kereskedelmi partnere, a második a legnagyobb exportpiaca.

Vietnámi háború: az 50 éves évfordulóra így emlékezett a délkelet-ázsiai ország, mostanra azonban kiderült, hogy egész másképpen is / Fotó: AFP

Miképp folytatódik a 20. század a 21.-ikben, kiváló illusztráció volt hozzá 2024 augusztusában a vietnámi védelmi minisztériumban A második USA-invázió terve címmel.

Ha első látásra nem is világos, Európa, sőt közelebbi régiónk számára is szolgál komoly tanulsággal a történelmi deja vu – bemutatjuk ezt is.

Kezdésül két fontos háttér-információ:

1. A tervhez és más dokumentumokhoz a The 88 Projekt nevű, a vietnámi emberi jogokat védő civil szervezet jutott hozzá, amelyről nem tudtuk kideríteni, a Trumpék által feleslegesnek, netán ellenségesnek tartott demokrata párti kacsokhoz tartozik, vagy valóban pártfüggetlen jogvédő NGO.

2. A dokumentum nem Donald Trump második elnökségének első évében, azaz tavaly készült, amikor vietnámot másokhoz hasonlóan hatalmas vámokkal fenyegette meg Trump, de aztán sikerült kiegyezni. Hanem 2024-ben, a demokrata Joe Biden adminisztrációjának idején, amikor az USA (formálisan nem, de ténylegesen igen) hadban állt az oroszok ellen az oroszok ellen fordított Ukrajnában.

Vietnámi háború 2.0? Ukrajna esetéből tanultak: egy kis színes forradalom nem okozna örömöt

Miért jut eszébe a vietnámiaknak 50 évvel az 1975-ös békekötés után egy amerikai invázió, és mi köze mindehhez Ukrajnának? Az AP jelentése magyarázza el a hátteret:

A dokumentum nemcsak Hanoi kettős arcát mutatja meg az Egyesült Államok felé, hanem megerősíti azt a mélyen gyökerező félelmet is, hogy külső erők egy úgynevezett „színes forradalom” révén lázadást szítanak a kommunista vezetés ellen – hasonlóan a 2004-es ukrajnai narancsos forradalomhoz vagy az 1986-os Fülöp-szigeteki sárga forradalomhoz.