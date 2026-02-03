Eladják a gyönyörű magyar kastélyt, most bárki megnézheti: titokzatos a tulajdonosa, még külön temploma is van – videó

Még az ingatlanközvetítőnek is leesett az álla, amikor megkeresték egy kastély eladásával – derült ki egy Facebook-posztban, amelyben egy, Budapesttől fél órára, Fejér vármegyében található hatalmas épületet hirdetnek. A Világgazdaság a 2,5 millió forint/négyzetméteráras panel után újabb elképesztő ingatlanhirdetést talált.

Közel 5 millió eurós irányáron, azaz 2 milliárd forintért kínálnak eladásra egy 23 hektáros birtokot, amelyen két kastély és egy fürdőház osztoznak / Fotó: Diczenty-Peti Balázs / Facebook

"Olyan érzés, mintha visszarepültünk volna az időben és egy 1 800-as években élő gróf család otthonában lennénk" – írta élménybeszámolóként a férfi.

Diczenty-Peti Balázs a hirdetésében kiemelte a legfontosabb paramétereket. A 23,13 hektáros területű birtokon 3 ingatlan áll egy őspakban. A saját erdő közepén ős fák árnyékában elterülő nagy kastély 800 négyzetméter, a kis kastély 150 négyzetméter, míg a fürdőház 150 négyzetméter.

A nagy kastély része nappali, vadászterem, borozó, 4 darab hálószoba, konyha, fürdőszoba, mosdó, amelyeket folyosó köt össze.

"Korhű felújítás és berendezés főúri fogadtatás már a kovácsoltvas kapunál is érezhető, a bejárati ajtónál viszont már látható minden helyiségben.

A szalon tágassága és belmagassága, valamint berendezése és színei főúri otthon érzést sugároz" a hirdetés szerint.

A felújított, duplakomfortos, összesen 23 szobás épületek mellé saját kápolna és persze több garázs is tartoznak.

Az ingatlanhirdetés alapján a lépcsőház terméből nyílik az Apor terem, hiszen Boldog Apor Vilmos püspök vértanú emlékét örökítette meg a jelenlegi Tulajdonos – ezért épült a kastély magánkápolnája. Itt található a püspök díszes ereklyetartója, benne szövetdarabokkal, amely átitatódott a mártírhalált halt püspök vérével.

"A terület olyan hatalmas, hogy ezek a nagy hasznos területi ingatlanok is mindössze az 1 százalékát teszik ki a telek beépítettségének" – mutatott rá az ingatlanos.

Az ingatlan irányára 4 990 000 euró, amelyet az ingatlanközvetítő forintra is átszámolt, bár az utóbbit a hosszú bejegyzése legvégére tartogatta.

Aki szeretne beköltözni a kastélyba, annak magyar pénznemben kifejezve csaknem 2 milliárd forintot, pontosabban 1 990 000 000 forintot kell leperkálnia.

A ingatlan.comon is megjelent hirdetés alapján akár 1,51 milliárd forint is igényelhető és a havi törlesztőrészlet 11 millió forint lehet.