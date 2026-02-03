Rendkívüli, kezdődik: összecsapott az amerikai és az iráni hadsereg, kiadták az első tűzparancsot – célt talált az F-35-ös vadászgép

Az amerikai haditengerészet lelőtt egy iráni drónt az Arab-tenger felett – számolt be rendkívüli hírként az angolszász sajtó néhány perccel ezelőtt.

Összecsapott az amerikai és az iráni hadsereg / Fotó: Shutterstock

Az amerikai hadsereg egészen pontosan azt jelentette be, hogy célba vett és megsemmisített egy iráni tulajdonú drónt az Arab-tenger vizei felett.

Az incidens azután történt, hogy az amerikai katonai jelenlétet megerősítették a térségben a légi fenyegetések elhárítása és a hajózási útvonalak biztosítása érdekében. Ami biztosan kijelenthető, hogy

ezzel az amerikai–iráni válság új szakaszba lépett.

Az eseményekre reagálva a Centcom (az Amerikai Középső Parancsnokság) parancsnoka, Brad Cooper tábornok azt hangsúlyozta, hogy Irán nemzetközi vizeken és légtérben tanúsított folyamatos zaklatását és fenyegetéseit a továbbiakban nem fogják tolerálni.

Tim Hawkins, a Centcom szóvivője pedig részleteket is közölt a katonai összecsapásokról.

A jelentés szerint február 3-án egy amerikai F-35C vadászgép lelőtt egy iráni Sahid-139-es drónt, amely „támadó üzemmódban” közelített a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó felé az Arab-tengeren.

A repülőgép-hordozó Irán déli partjaitól 500 mérföldre állomásozott, a drón pedig az amerikai deeszkalációs kísérletek ellenére is folytatta a közeledést. Az incidens során amerikai katonák nem sérültek meg, és a haditechnikában sem keletkezett kár.

Közölte viszont, hogy nem sokkal később egy másik konfliktus is bekövetkezett, igaz, ez nem eszkalálódott.

Történt, hogy órákkal az első incidenst követően a kritikus fontosságú Hormuzi-szorosban az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészete két gyorsnaszáddal és egy pilóta nélküli repülőgéppel (UAV) fenyegetett meg egy amerikai zászló alatt hajózó kereskedelmi olajszállító tartályhajót, a „Stena Imperative”-et.

A jelentések szerint az iráni hadsereg erői meg akarták közelíteni, és feltehetően le akarták foglalni a hajót. Azonban a USS McFall rakétaromboló – a brit királyi légierő (RAF) támogatásával – kísérni kezdte a tartályhajót egészen a biztonsági zónáig, ezzel véget vetve az összetűzésnek.