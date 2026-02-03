Januári rezsistop: váratlanul kiadott még egy utolsó nyilatkozatot az Energiaügyi Minisztérium – most hirdetik ki a pontos rendeletet a Magyar Közlönyben

A rendkívül hideg januári időjárás okozta többletfogyasztás jelentősen megnövelhette volna a háztartások energiaszámláit. A magyar családok védelme érdekében a kormány januári rezsistopot vezetett be, amelyet fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosít – közölte az Energiaügyi Minisztérium kedden.

A kormány januárra rezsistopot hirdetett a rendkívüli hideg miatti többletfogyasztás kompenzálására / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

A rezsistop a lakossági fogyasztókat érinti, a szabályozás szerint mások mellett e körbe tartoznak például az állami vagy önkormányzati lakások bérlői is.

A kormány 50 milliárdos terhet vesz át a magyar családoktól a januári rezsistoppal, amelynek hatása automatikusan megjelenik a földgáz- és távhőszámlákban.

A januári gázfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár, amely a különböző elszámolási módokhoz igazodva, de főszabály szerint automatikusan jelenik meg a számlákban.

Az előírások megnyugtatóan rendezik az egyetlen közös mérőórával rendelkező, jellemzően társasházakban élő fogyasztók helyzetét is.

A távfűtéssel ellátottak számára a januárra eső hőfelhasználásuk díjából biztosít 30 százalékos árkedvezményt a kormány. A földgáz- és távhőszolgáltatók februárban közvetlen megkeresésben tájékoztatják ügyfeleiket a kedvezmény részleteiről.

A rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében. A kedvezmény igénybevételéhez ekkor a fogyasztó nyilatkozatára van szükség, amelyet április 30-ig kell megtenni a szolgáltató felé, az általa biztosított formanyomtatványon. A mennyiségi gáz- és áramkedvezményekből egy otthonra csak egyféle érvényesíthető, de egy felhasználó több fogyasztási helyen is részesülhet a rezsistopból.

Az intézkedés részletszabályait tartalmazó rendeletmódosítás hamarosan a Magyar Közlönyben is megjelenik.

A kormány a részletszabályok szerint gondoskodik arról, hogy a tavaly sávhatár alatt fogyasztók rezsije éves alapon idén hasonlóképpen a sávhatár alatt maradjon, a további, speciális kedvezményekkel (például a nagycsaládosokéval) számolva is.

Az előre fizetős fogyasztók a rezsistop jóvoltából egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek – külön az áramban és a gázban.

Ma este megjelenik a rezsistop megvalósítását leíró kormányrendelet – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. Mint a Világgazdasággal közölte, a rezsistop költségének meghatározó részét a Robin Hood-adóra kötelezett vállalatok fizetik, de van kivétel.