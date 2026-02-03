Deviza
Januári rezsistop: váratlanul kiadott még egy utolsó nyilatkozatot az Energiaügyi Minisztérium – most hirdetik ki a pontos rendeletet a Magyar Közlönyben

A kormány januárra rezsistopot hirdetett a rendkívüli hideg miatti többletfogyasztás kompenzálására. A lakossági fogyasztók földgáz- és távhőszámláiban 30 százalékos mennyiségi kedvezményt adnak. Az előre fizetős fogyasztók a rezsistop jóvoltából egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek – külön az áramban és a gázban.
VG
2026.02.03, 20:26
Frissítve: 2026.02.03, 21:01

A rendkívül hideg januári időjárás okozta többletfogyasztás jelentősen megnövelhette volna a háztartások energiaszámláit. A magyar családok védelme érdekében a kormány januári rezsistopot vezetett be, amelyet fűtési és elszámolási módtól függetlenül mindenkinek biztosít – közölte az Energiaügyi Minisztérium kedden.

rezsistop rezsi, pénz, forint, gáz, lakossági gáz, radiátor, fűtés, távfűtés, rezsicsökkentés, rezsi árHőszivattyú: a kereskedők nyakán maradnak - gázzal jobban megéri fűteni
A kormány januárra rezsistopot hirdetett a rendkívüli hideg miatti többletfogyasztás kompenzálására / Fotó: Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

A rezsistop a lakossági fogyasztókat érinti, a szabályozás szerint mások mellett e körbe tartoznak például az állami vagy önkormányzati lakások bérlői is. 

A kormány 50 milliárdos terhet vesz át a magyar családoktól a januári rezsistoppal, amelynek hatása automatikusan megjelenik a földgáz- és távhőszámlákban. 

A januári gázfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár, amely a különböző elszámolási módokhoz igazodva, de főszabály szerint automatikusan jelenik meg a számlákban. 

Az előírások megnyugtatóan rendezik az egyetlen közös mérőórával rendelkező, jellemzően társasházakban élő fogyasztók helyzetét is.

A távfűtéssel ellátottak számára a januárra eső hőfelhasználásuk díjából biztosít 30 százalékos árkedvezményt a kormány. A földgáz- és távhőszolgáltatók februárban közvetlen megkeresésben tájékoztatják ügyfeleiket a kedvezmény részleteiről.

A rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében. A kedvezmény igénybevételéhez ekkor a fogyasztó nyilatkozatára van szükség, amelyet április 30-ig kell megtenni a szolgáltató felé, az általa biztosított formanyomtatványon. A mennyiségi gáz- és áramkedvezményekből egy otthonra csak egyféle érvényesíthető, de egy felhasználó több fogyasztási helyen is részesülhet a rezsistopból.

Az intézkedés részletszabályait tartalmazó rendeletmódosítás hamarosan a Magyar Közlönyben is megjelenik.

A kormány a részletszabályok szerint gondoskodik arról, hogy a tavaly sávhatár alatt fogyasztók rezsije éves alapon idén hasonlóképpen a sávhatár alatt maradjon, a további, speciális kedvezményekkel (például a nagycsaládosokéval) számolva is. 

Az előre fizetős fogyasztók a rezsistop jóvoltából egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek – külön az áramban és a gázban.

Itt vannak a rezsistop pontos részletei, a Robin Hood-adósok dobják össze a rezsistop 50 milliárdjának döntő részét

Ma este megjelenik a rezsistop megvalósítását leíró kormányrendelet – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese. Mint a Világgazdasággal közölte, a rezsistop költségének meghatározó részét a Robin Hood-adóra kötelezett vállalatok fizetik, de van kivétel.

A lakosság többsége rezsivédett áron jut az áramhoz, a gázhoz és a távhőhöz, de a januári hideg új feladatot adott. A kormány ezért a rendszer működését meg nem változtatva döntött a januári rezsistop intézményéről.

Ez a segítség

  • mindenkinek azonos feltételek mellett jár,
  • minden vezetékes szakág érintett benne, amelyben a hatóság szabja meg az árat,
  • és az összes fajta számlázási módra vonatkozik az intézkedés.

A cél a januári többletfogyasztás kompenzálása, vagyis az, hogy a lakosnak a januári hideg miatti többletfogyasztását ne kelljen kifizetnie.

