Putyin ezt is megúszta: máris megvan, melyik ország vásárolja fel az India által visszamondott orosz olajat – súlyos üzenet a nyugati világnak

Stabil maradt az orosz olajexport, miközben India importja több mint hároméves mélypontra esett, közvetlenül azután, hogy Narendra Modi látszólag elfogadta Donald Trump követeléseit. Azonban a kieső mennyiséget Kína szinte azonnal felszívta, ezzel újra Moszkva legnagyobb vásárlójává válva.

Az orosz olajexport korántsem omlott össze, csak irányt váltott: India helyett egyre inkább Kína veszi át a főszerepet /Fotó: Anatoly Menzhiliy / shutterstock

Az orosz nyersolaj tengeri szállítása összességében stabil maradt, annak ellenére, hogy az ágazatra nehezedő geopolitikai és szankciós nyomás tovább erősödik. A február 1-jéig tartó négy hétben az export átlagosan napi 3,27 millió hordót tett ki, ami enyhe növekedés az előző időszakhoz képest, ugyanakkor mintegy 600 ezer hordóval elmarad a karácsony előtti csúcstól.

A legnagyobb változás az export irányában látható: januárban ugyanis Kína ismét az orosz tengeri kőolaj legnagyobb importőre lett.

A hajózási adatok szerint a kínai kikötőkben napi átlagban 1,65 millió hordó orosz olajat raktak ki, ami 2024 márciusa óta a legmagasabb szint, és a 2022-es ukrajnai invázió óta a második legnagyobb havi mennyiség.

Ezzel szemben India importja tovább csökkent. Januárban napi 1,12 millió hordóra esett vissza, ami 2022 novembere óta nem látott mélypont. Ez különösen jelentős fordulat, mivel az indiai finomítók az elmúlt években kulcsszerepet játszottak abban, hogy az Európa által elutasított orosz olaj új piacra találjon. A visszaesés egybeesik azzal, hogy az Európai Unió betiltotta az orosz nyersolajból készült finomított termékek importját.

A bizonytalanságot tovább növeli egy lehetséges amerikai-indiai megállapodás. Donald Trump értelmezése szerint az egyezség részeként India leállíthatná az orosz olaj vásárlását, cserébe az Egyesült Államok csökkentené az indiai termékekre kivetett vámokat. Narendra Modi miniszterelnök ugyanakkor nem említette az orosz olajat a tárgyalások kapcsán, a finomítók pedig továbbra is kormányzati iránymutatásra várnak.

Hiába a szankciók, van kereslet az orosz olajra

A kieső indiai mennyiséget egyelőre Kína ellensúlyozza, miközben jelentősen nőtt a tengeren tárolt orosz nyersolaj volumene. A készletek már harmadik hete haladják meg a 140 millió hordót, augusztus vége és január közepe között pedig mintegy 60 millió hordóval bővültek, annak ellenére, hogy a tankerforgalmat

késések;

útvonal-módosítások;

és az árnyékflotta körüli ellenőrzések is lassítják.

Mindeközben az export értéke is emelkedni tudott. A február 1-jéig tartó négy hétben az orosz kőolajkivitel bruttó értéke heti átlagban 985 millió dollárra nőtt, elsősorban a közel-keleti feszültségek miatt emelkedő globális olajáraknak köszönhetően.

Az Urals és az ESPO típusú olaj ára egyaránt nőtt, ami részben ellensúlyozta az indiai kereslet visszaesését.

Közben Brüsszelben már nemcsak az árplafon további csökkentése, hanem egy teljes importtilalom lehetősége is felmerült. Ez újabb komoly kihívást jelenthet Moszkva számára, de az eddigi adatok alapján az orosz olajexport egyelőre rugalmasan alkalmazkodik: ha egy piac szűkül, egy másik gyorsan átveszi a szerepét.