Deviza
EUR/HUF380,66 -0,08% USD/HUF322,16 -0,23% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,45 +0,25% PLN/HUF90,16 -0,08% RON/HUF74,73 -0,03% CZK/HUF15,65 -0,15% EUR/HUF380,66 -0,08% USD/HUF322,16 -0,23% GBP/HUF441,31 -0,04% CHF/HUF415,45 +0,25% PLN/HUF90,16 -0,08% RON/HUF74,73 -0,03% CZK/HUF15,65 -0,15%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68% BUX130 284,26 +1,47% MTELEKOM2 040 0% MOL3 950 +2,44% OTP40 870 +1,16% RICHTER11 100 +2,02% OPUS550 +0,18% ANY7 480 0% AUTOWALLIS165 +1,23% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 263,91 +1,19% CETOP4 328,63 +1,69% CETOP NTR2 711,52 +1,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
költségvetés
Volodimir Zelenszkij
államadósság
Ukrajna
uniós pénzek
Európai Unió

Nincs miről beszélni: nyilvánosságra hozták, mennyi Ukrajna államadóssága, hihetetlen összeg – Zelenszkijnek az EU és az orosz vagyon maradt

Jelentősen nőtt Ukrajna államadóssága tavaly. Az adósságállomány 2025 végére meghaladta a 9 ezer milliárd hrivnyát, elsősorban az Európai Uniótól és a G7-országoktól érkező, hosszú lejáratú és kedvezményes hitelek miatt. Ukrajna idén megkezdi az Oroszországtól származó jóvátételek fogadását is, amelyet hitel formájában az Európában befagyasztott orosz vagyonból fedeznek.
VG
2026.02.03, 21:10

Ukrajna államadóssága 2025 végére elérte a 9 042,7 milliárd hrivnyát, ami 213,3 milliárd dollárnak felel meg. Ez egy év alatt 29,5 százalékos növekedést jelent hrivnyában számolva, míg dollárban 28,4 százalékos volt az emelkedés – mutatott rá kedden az ukrán RBC a pénzügyminisztérium közlésére hivatkozva.

ukrajna Zelenszkijnek az EU és az orosz vagyon maradt Kyiv,,Ukraine,-,September,20,,2022:,President,Of,Ukraine,Volodymyr
Zelenszkij jócskán elszámolta Ukrajna pénzügyeit / Fotó: Oleksandr Osipov

A tárca közleménye szerint „2025 folyamán Ukrajna állami és állami garanciával biztosított adósságának állománya hrivnyában kifejezve 2 061 milliárd hrivnyával (47,3 milliárd dollárral) nőtt, elsősorban a nemzetközi partnerektől származó hosszú lejáratú, kedvezményes finanszírozás bővülése miatt”.

A tavalyi év végén az állami és állami garanciával biztosított adósság mintegy 75 százaléka külső adósság volt. Ennek több mint felét az Európai Unióval szembeni kötelezettségek tették ki.

2025-ben az állami költségvetés legfontosabb finanszírozási forrását a G7-országoktól kapott hitelek jelentették, összesen 37,9 milliárd dollár értékben, amelyek egy része államadósságként jelenik meg. Emellett Ukrajna 12,1 milliárd dollár támogatást kapott az Európai Uniótól.

Az EU-tól származó kedvezményes hitelek állománya egy év alatt 1 654 milliárd hrivnyával (38,6 milliárd dollárral) nőtt. Ezekre a kölcsönökre azonban úgynevezett „türelmi idő” vonatkozik. Az Ukraine Facility program keretében nyújtott hitelek törlesztése csak 11–12 év múlva kezdődik, a kamatfizetést pedig az Európai Unió is átvállalhatja.

Az ERA program keretében nyújtott hitelek ráadásul egyáltalán nem terhelik az ukrán adófizetőket. Ezek visszafizetését a befagyasztott orosz vagyonból származó hozamokból tervezik fedezni.

Zelenszkij jócskán elszámolta Ukrajna pénzügyeit

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt közölte, hogy a háború egyetlen éve hozzávetőleg 120 milliárd dollárba kerül Ukrajnának.

A kormány emellett arra számít, hogy az államadósság GDP-arányos mutatója 106 százalékra emelkedik, míg a nominális adósság meghaladhatja a 10 000 milliárd hrivnyát.

Ukrajna idén megkezdi az Oroszországtól származó jóvátételek fogadását is. Ezeket az Európai Unió 140 milliárd dolláros „hiteleként” strukturálják, amelyet az Európában befagyasztott orosz vagyonból fedeznek.

Adósság: Ukrajna megúszta, az utolsó pillanatban le tudta kenyerezni a befektetőket – nyitva marad a külföldi pénzcsap, de nagyon kemények a feltételek

A megállapodás értelmében az érintett kötvényeket új, 2030–2032-es futamidejű Eurobondokra cserélhetik a befektetők, akár 7 százalékos készpénzjutalom mellett. Ukrajna megállapodott a GDP-kötvények tulajdonosaival az átstrukturálás feltételeiről, amely 2,59 milliárd dollárnyi kötvényt érint.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu