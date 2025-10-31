Deviza
Sokkoló számok láttak napvilágot az orosz gazdaságról – Európa kínos helyzetbe került, ezt nehezen magyarázzák meg

A főbb makrogazdasági mutatók alapján Oroszország jobban teljesít az Európai Uniónál és az Egyesült Királyságnál az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetője szerint. A gazdasági növekedés, a munkanélküliség és az államadósság mutatói mind azt bizonyítják, hogy a szankciók inkább Európának és az Egyesült Államoknak ártottak, mint az orosz gazdaságnak.
Németh Anita
2025.10.31., 17:47

Kirill Alekszandrovics Dmitrijev szerint sokakat sokként érhet az orosz gazdaság néhány mutatója. Az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezérigazgatója erről egy szaúd-arábiai befektetési konferencián beszélt, csütörtökön.

A szankciók inkább Európának és az Egyesült Államoknak ártottak, mint az orosz gazdaságnak.
A szankciók inkább Európának és az Egyesült Államoknak ártottak, mint az orosz gazdaságnak / Fotó: AFP

Az üzletember felsorolásban összehasonlítást tett az orosz, a brit és az uniós gazdaság gazdaságokról. 

  • Elsőként a gazdasági növekedést említette. Mint mondta, ez most Oroszországban 4 százalékos. A szám meglepetést okozhatott a beszélgetőtársában, mivel ő hitetlenkedve kérdezett vissza. Dmitrijev párhuzamba állította, hogy ezzel szemben Európában és az Egyesült Királyságban a gazdaság bővülése mindössze csak 1 százalék.
  • A munkanélküliség is kisebb az oroszoknál, ahol ez a mutató 2,2 százalék, míg az EU-ban 6 százalék, az Egyesült Királyságban pedig 5 százalék.
  • A GDP-hez viszonyított adósság Oroszországban 15 százalék, míg Európában 100 százalék, az Egyesült Királyságban pedig 97 százalék.
  • A költségvetési hiány Oroszországban 2,6 százalék, az EU-ban 3,3 százalék, a briteknél pedig 5,1 százalék.
  • A vezérigazgató helyretette az inflációs számokat is. Megemlítette, hogy egyes hivatalnokok szerint az orosz infláció 20 százalékos, pedig ezzel szemben valójában 8 százalékos, év végére pedig 6,5-7 százalékot várnak.

Összegzésül elmondta, hogy a

makroindikátorok mind azt jelzik, hogy Oroszország lekörözi az Európai Uniót és az Egyesült Királyságot.

Dmitrijev szerint ennek egyik oka pedig az Oroszország elleni szankciók gazdasági hatásai a Nyugatra. „A becsléseink szerint Európának 1300 milliárd dollárjába került, hogy levált az orosz gázról. Ezzel a pénzzel évtizedekig finanszírozhattak volna bevándorlási programokat.”

Az üzletember hozzátette, hogy az amerikai vállalatok is 300 milliárd dollárt veszítettek azzal, hogy kivonultak az orosz piacról.

