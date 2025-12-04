Putyin: Mindegy, hogy mi lesz, Donbaszt elvesszük, az ukránok meg kapnak még egy utolsó esélyt, aztán lépünk

Oroszország minden esetben ellenőrzést fog gyakorolni a Donbasz és Novoroszija felett. Ezekről a tervekről Vlagyimir Putyin elnök számolt be indiai látogatása előtt az India Today csatorna számára.

Vlagyimir Putyin egy indiai televízióban nyilatkozott arról, hogy mi történne / Fotó: AFP

Az orosz vezető kijelentette, hogy ezek a területek katonai vagy más úton Oroszország részévé válnak. Megjegyezte továbbá, hogy Oroszország felajánlotta Ukrajnának, hogy vonja ki csapatait a Donbaszból, ami lehetővé tette volna a harcok elkerülését, azonban Kijev ezt elutasította.

Oroszország a háború esetleges lezárásától függetlenül minden esetben fennhatóságot fog gyakorolni Donbasz és Novorosszija felett.

Vagy fegyveres úton felszabadítjuk ezeket a területeket, vagy az ukrán csapatok maguktól elhagyják a területet és befejezik a harcokat

– idézi Putyin szavait a TASZSZ hírügynökség. Az orosz vezető kijelentette, hogy ezek a területek katonai vagy más úton Oroszország részévé válnak.

Vlagyimir Putyin szerint Oroszország erősebb a NATO-nál

Korábban Vlagyimir Putyin kijelentette, hogy ha Európa háborút indít Oroszország ellen, az nagyon gyorsan véget fog érni,

hiszen Oroszország ebben az esetben nem úgy fog cselekedni,

mint Ukrajnában.

Míg Putyin fenyeget, a kőolaj ára zuhan

Esnek a kőolajárak a világpiacon. Az elemzők ezt két tényezővel hozzák összefüggésbe.

Túlkínálatot érzékelnek a világpiacokon.

Az amerikai–orosz tárgyalások felújítása reményt kelt az ukrán háború befejezésére.

Oroszország legfőbb szövetségese, Kína tartja magát a jövő évi növekedési sarokszámhoz. Peking jövőre évi öt százalék körüli bővülést tervez, ez a fejlett nyugati államok, kiváltképpen Nyugat-Európa tervezett bővülésének a kétszerese.

Peking teljesen át akar állni az elektromos meghajtású járművekre, ezért dömpingáron igyekszik elárasztani a világot olyan belső égésű motorokkal meghajtott járművekkel, amelyeket nem tud eladni a belső piacokon. A kínai lépést elemzők Nyugat-Európa gazdasága elleni újabb támadásként értékelik.

A csapások egymást váltják míg a vezetők a békéről tárgyalnak

Az Interfax hírügynökség szerint Putyin visszavágást helyezett kilátásba, miután az ukrán tengeri drónok csapást mértek orosz árukat (napraforgóolajat) szállító hajókra.

Az orosz elnök szerint Ukrajnát elvághatják fekete-tengeri kikötőitől, a tengerparti területeitől.

Ahogy korábban megírtuk, már évekkel korábban orosz források kiszivárogtatták Moszkva „nagy tervét” az ukrajnai helyzet megoldására. Ebben szerepelt,

az átlagosan mintegy 100 kilométer szélességűre tervezett „biztonsági zónát”

a három határ (Ukrajna, Fehéroroszország, Oroszország) térségétől

meghosszabbítanák a Fekete-tenger mentén egészen a román határig, Iszmailijáig.

Ehhez legalább még két, jelenleg ukrán ellenőrzés alatt álló megye elfoglalása lenne szükséges.

Putyin egyelőre nem terítette lapjait

A mostani Putyin-utalás talán azt sugallja, hogy a béketárgyalások miatt (nehogy azokat megzavarják) Moszkva levette az aktív napirendről a beígért „biztonsági zóna” létrehozását. Ugyanakkor a fentinek ellentmondva az orosz elnök újságírókkal beszélgetve utalt rá, hogy „ennek a megoldásnak a valószínűsége növekvőben van”.