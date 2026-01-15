Már 16 éves kortól jöhet a kötelező sorkatonai szolgálat és az éveken át tartó gyakorlatozás a szomszédban: a nőket is besorozhatják

Kötelező sorkatonai szolgálat bevezetésére tehet javaslatot egy tavaly nyáron felállított bizottság Ausztriában, erről ír a Die Presse.

Ausztriában is kötelező sorkatonai szolgálatot vezethetnek be – 16 éves kortól, a nőket is besorozhatják / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Ausztriában is kötelező sorkatonai szolgálatot vezethetnek be – tizenhat éves kortól, a nőket is besorozhatják

Klaudia Tanner védelmi miniszter 2025 júniusában hozott létre egy bizottságot, amelynek feladata volt a biztonságpolitikai helyzetre reagálva kidolgozni a kötelező katonai szolgálatra vonatkozó terveket. A bizottság 23 tagból áll, és kedden fogja bemutatni ajánlásait. Az osztrák lap szerint a politikai körökben két modellt tartanak a leginkább megvalósíthatónak.

Az egyik a „8+2” modell, amely a hírek szerint nagy népszerűségnek örvend a bizottságban.

Eszerint a kötelező katonai szolgálat nyolc hónapig tartana, ezt követően pedig több éven át két hónapos gyakorlatokat kellene teljesíteni. A polgári szolgálat időtartama tizenkét hónapra hosszabbodik. A második modell – amely bennfentesek szerint inkább az SPÖ által preferált változat – szerint az alapszolgálat időtartama hat hónap marad, de újra bevezetik a többhetes vagy több hónapos gyakorlati kötelezettséget.

Ugyanakkor a tervezet vitát szülhet a kormányon belül, miután a Neos párt nem támogatja.

Mindig is elleneztük a katonai szolgálat meghosszabbítását, és ez nem is része a kormányprogramnak. Jelenleg nem látok politikai többséget ehhez

– nyilatkozta Douglas Hoyos, a Neos főtitkára.

Akár a nőket is besorozhatják svájci mintára

A jelentés azonban további változatokat is említ. Ezek között szerepel egyfajta svájci modell, amely négy hónapos katonai szolgálatot és néhány hónapos gyakorlati kötelezettséget ír elő.

Hosszú távú forgatókönyvekként két további modellt is javasolnak, amelyek a nők számára is kötelező katonai szolgálatot írnak elő. Ehhez más országok példáját lehetne követni, amelyek már bevezették ezt a rendszert.

Ez a két változat csak hosszú távon lenne megvalósítható, Ausztriának először az infrastruktúráját és a védelmi rendszerét kellene ehhez igazítania. Ráadásul: politikailag egy ilyen megállapodás amúgy is valószínűtlen. Tanner miniszter elutasítja a nők kötelező katonai szolgálatát, amíg a nemek teljes egyenlősége nem valósul meg.