Mindenkit meglepett a szlovák autóipar: a kihívásokkal teli 2025 után senki nem számított erre

Nőtt 2025-ben a Szlovákiában gyártott gépkocsik száma éves szinten, és elérte az 1 millió 70 ezret – derült ki a Szlovák Autóipari Szövetség (ZAP) kedden közzétett adataiból. A ZAP statisztikái szerint északi szomszédunknál 2025-ben 75 ezer darabbal több gépkocsit gyártottak, mint egy évvel korábban.

A pozsonyi Volkswagen-gyár a szlovák autóipar egyik zászlóshajója / Fotó: Vladimir Simicek / AFP

A szövetség az idén a gépkocsigyártás enyhe csökkenésére számít, prognózisuk szerint 2026-ban 1 millió 20 ezer új autó gördülhet le a szlovákiai autógyárak gyártósorairól, a 2027-es és 2028-as években pedig egyaránt 1 millió 80 ezer.

A 2025-ös statisztikáik részleteit ismertetve a ZAP pozsonyi sajtótájékoztatóján a szervezet elnöke, Alexander Matusek elmondta, hogy a gyártási adatok azt mutatják, hogy Szlovákiában tavaly ezer lakosra 196 legyártott gépkocsi jutott.

Hozzátette, hogy az éves gépkocsigyártás számai azonban nem tükrözik a megnövekedett gyártási kapacitást, ugyanis annak ellenére, hogy már négy autógyár működik, a gyártási számok nem változtak.

Szlovákiában a legutóbbi számok szerint az autóipar a teljes ipari gyártás 52 százalékát tette ki, és az export 42,6 százalékát adta. Az országban működő négy autógyár – a pozsonyi Volkswagen, a zsolnai Kia, a nagyszombati Stellantis és a nyitrai Jaguar Land Rover – közvetve vagy közvetlenül mintegy 256 ezer embernek biztosít munkát.

Kihívásokkal teli évet zárt a szlovák autóipar

Bár a gyártás nem követte le a kapacitások bővülését, ettől függetlenül örömteli lehet a szlovákok számára, hogy nőtt a legyártott mennyiség. 2025 ugyanis különösen nehéz év volt az iparág számára Szlovákiában. A német ipar és főleg a járműipar gyengélkedése – amelyet talán nem is kell említeni Magyarországon – északi szomszédunk gazdaságát is alaposan visszahúzta.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump tavasszal vámokat vetett ki a nem Amerikában gyártott autókra. Szlovákia évente 4 milliárd euró értékben exportál gépjárműveket az Egyesült Államokba, ami teljes exportjának több mint 73 százalékát teszi ki, vagyis a vámháború a lehető legrosszabbkor érkezett.