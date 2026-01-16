Búcsú a feketekőszéntől: bezár az utolsó csehországi mélybánya – több száz éves történelemre zárták rá az ajtót

Január végén örökre bezár a csehországi Stonava bányája, véget vetve több mint 250 évnyi feketekőszén-kitermelésnek. A cseh szénkitermelés, amely valaha Közép-Európa nehéziparát hajtotta, most az energiaátállás következtében végleg be lesz szüntetve.

Az Ostrava-medence ipari múltja lassan történelmi emlékké válik, a cseh szénbányászat jövője pedig egyre kilátástalanabb / Fotó: Anadolu via AFP

Az utolsó csehországi feketekőszén-bánya, a Stonava közelében működő CSM bánya január végén végleg bezár, ezzel lezárul több mint két és fél évszázad történelme.

A kilométer mélyre ásott aknákból az utolsó tonnákat idén szállítják fel, miközben az alacsony világpiaci árak és Európa zöldátállása ellehetetleníti a korábban a régió legértékesebb nyersanyagát.

A bányát üzemeltető állami OKD már három éve készült a bezárásra, ám az orosz–ukrán háború kirobbanása 2022-ben rövid időre újra felforrósította az energiapiacokat, és haladékot adott a bánya működésének. Az utolsó munkanapokon a bányászok még egyszer beindítják az alagúti vasutat, fejlámpáik pislákolva világítják meg a acéltartókat, miközben a gépek a szénfalba vágnak.

„Szomorú, hogy vége van az aknának, kemény, de jó munka volt” – mondta Grzegorz Sobolewski lengyel bányász, aki fontolgatja, hogy a szomszédos Lengyelországban folytatja munkáját, ahol még nyitva vannak a tárók. „Hiányozni fog a munka, hiányozni fog a vágógép”, utalt a szénvágó gépre, amely a szénfal mentén haladva szeleteli a szenet.

OKD igazgatója, Roman Sikora szerint a bánya mélysége vált a legnagyobb gyengeséggé. „A globális szénárak alacsonyak, miközben a kitermelés költségei egyre nőnek a mélységgel” – magyarázta.

Évszázados múltja sem mentette meg a cseh szénipart

A bányászat az 1700-as évek végén kezdődött az Ostrava-medencében, és egykor a Habsburg Birodalom vidéki szegletéből ipari központot varázsolt. Befektetők, köztük a Rothschild család, vasútvonalakat, acélműveket és a kiegészítő infrastruktúrát finanszíroztak, vonzva tízezreket a régióba.

A kommunista nacionalizáció 1948 után új lendületet adott az iparnak. A 1980-as években több mint 100 ezer bányász dolgozott a medencében, az OKD évi 25 millió tonna szenet termelt. A változás 1989 után következett, amikor a kommunista nehézipar összeomlott, tárók zártak be és tízezrek veszítették el munkájukat.