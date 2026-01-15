Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Lidl
üzlet
brit
diszkontlánc

Megvan az ezredik Lidl-bolt, de a cég nem nyugszik, tizenkilenc újabb jöhet heteken belül

A Lidl nemrég megnyitotta ezredik áruházát az Egyesült Királyságban, most pedig nyolc héten belül nyitnának tizenkilenc újabb boltot. A Lidl erőteljes növekedésben van a brit piacon, tavaly nyárra már az ötödik legnagyobb élelmiszer-kiskereskedővé vált.
VG
2026.01.15, 17:28
Frissítve: 2026.01.15, 17:47

A brit Lidl nyolc héten belül 19 új áruház megnyitását tervezi Egyesült Királyság-szerte, amivel akár 640 új munkahely jöhet létre. Az új üzletek Calne-től (Wiltshire) egészen Brough-ig (Yorkshire) nyílnak meg, tovább erősítve a Lidl diszkontlánc országos jelenlétét, miközben a vállalat jelzése szerint jókora lendületet adnak a helyi foglalkoztatásnak is számol be az Origo.

Sign on a supermarket from the discount supermarket chain Lidl
A Lidl húsz új üzletet nyit nyolc héten belül az Egyesült Királyságban (illusztráció) / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nyit és fejleszt a Lidl

A most bejelentett bővítés szorosan követi a Lidl ezredik brit üzletének megnyitását, amire tavaly novemberben került sor East Grinsteadben. A Lidl jelenleg a brit háztartások több mint 60 százalékát szolgálja ki, és a legutóbbi pénzügyi évben 14,5 milliárd fonttal járult hozzá a brit gazdasághoz bruttó hozzáadott érték formájában (GVA).

A vállalat azt is bejelentette, hogy az új üzletnyitások mellett a diszkontáruházlánc 43 millió fontot (közel 20 milliárd forintot) fordít több mint 70 meglévő üzlet korszerűsítésére, Dundee-tól egészen a Wight-szigetig. 

A fejlesztések keretében az üzletek új pénztárakat és kasszarendszereket kapnak, bővül a fagyasztókapacitás, valamint energiatakarékos megoldásokat vezetnek be, például természetes hűtőközeget használó hűtő- és intelligens világítási rendszereket.

A német hátterű diszkontlánc nem csak a brit piacra összepontosít. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, a Lidl jelentős beruházásokkal Spanyolországban és Portugáliában bővíti hálózatát, miközben Magyarországon is folyamatos a diszkontlánc terjeszkedése.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

