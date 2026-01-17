Deviza
Mercosur
Ursula von der Leyen
szabadkereskedelmi egyezmény

Ursula von der Leyen mindenkit kikerült Ukrajna pénzéért, megint erre készül az európai gazdák fájdalmára

Brüsszel a tagországok számára leghúsbavágóbb ügyekben is megtalálja a módját, hogy kikerülje őket. Így van ez a Mercosur-egyezmény esetében is, amely ellen elkeseredetten tiltakoztak az európai gazdák és politikusok több országban. Szombaton aláírják, ezt követően az Európai Parlamentnek kellene meghoznia a végső döntést, de nagy valószínűséggel Ursula von der Leyen kikerüli ezt a vitatkozós társaságot is.
Pető Sándor
2026.01.17, 08:01

Heti friss: az orosz vagyon ügyében Brüsszel kikerülte az uniós állam- és kormányfőket, mintha nem is döntöttek volna a felhasználása ellen a decemberi uniós csúcson. Alig vagyunk túl a híren, máris itt a következő újabb eset, amikor az Európai Bizottság félretolhatja nem csak a tagállamokat, de még az eddig szilárd bázisát nyújtó Európai Parlamentet is. A dél-amerikai árukat beengedő Mercosur-megállapodásról van szó, amely ellen kivonultak a traktorok és ezrével tüntettek az elkeseredett gazdák több EU-tagországban Belgiumtól Franciaországon és Németországon keresztül Lengyelországig. Lássuk, hogy söprik félre ebben az esetben az ellenkezést, ismét megtalálva a jogi kiskaput az uniót létrehozó konszenzuselv kiiktatásához. 

Mercosur egyezmény: Buenos Airesben örülnek, Párizsban tüntetnek, Brüsszelben tiltakoznak és kikerülnek
Mercosur-egyezmény: Buenos Airesben örülnek, Párizsban tüntetnek, Brüsszelben tiltakoznak és kikerülnek / Fotó: AFP

A Mercosur-egyezmény aláírása: első lépésben átbillentették Rómát

A negyed évszázadnyi tárgyalás és az elmúlt hónapok politikai huzakodása után tető alá hozott egyezményt szombaton aláírják Paraguayban, létrehozva a világ legnagyobb, 700 milliós szabadkereskedelmi övezetét 

  • egyfelől az EU, 
  • a másik oldalon Argentína, 
  • Brazília, 
  • Paraguay 
  • és Uruguay részvételével, eltörölve a vámokat az áruk több mint 90 százalékára.

A tiltakozás oka: bizonyos áruk esetében ez tömegével teheti tönkre a gazdákat Európában, hiszen olyan versenytársakkal szembesülnek, akikre nem vonatkoznak az EU szigorú környezetvédelmi, egészségügyi és egyéb szabályai. A támogatók szerint ugyanakkor könnyebb lesz eladni bizonyos európai árukat, és a megállapodás révén az EU olyan stratégiai nyersanyagokhoz is hozzáfér, amelyeket a versenytárs Kína adott esetben akár meg is tagadhat tőle.

Az EU–Mercosur-megállapodás gazdasági haszna a francia és az európai növekedés szempontjából korlátozott lesz (az Európai Bizottság szerint 2040-ig az EU GDP-jét mindössze 0,05 százalékkal növeli). Ez nem indokolja olyan érzékeny és alapvető mezőgazdasági ágazatok kockára tételét, amelyek kulcsfontosságúak az élelmiszer-önrendelkezésünk szempontjából

– ezt a francia elnök, Emmanuel Macron vetette ellen a Le Monde jelentése szerint bejegyzésében az X-en. A német triumvirátus azonban – a bizottsági elnök, az EP-frakcióvezető és a kancellár – támogatja az egyezményt a német gazdák tiltakozása ellenére is.

Meloni már döntött, Paraguay után az Európai Parlament köre jön – csakhogy ott van Ursula von der Leyen

Amikor múlt pénteken az EU-nagykövetek – mint az Európai Tanács illetékes testülete – meghozták a döntést a Mercosurrel való megállapodás elfogadásáról, 

  • a franciák mellett
  • az írek, 
  • a magyarok, 
  • a lengyelek 
  • és az osztrákok ellenezték, 
  • Belgium tartózkodott.

Az igent azért nem tudta megakadályozni a szükséges minősített kisebbség, mert Olaszország – amely decemberben még hozzájárult a döntés elhalasztásához – az alkudozások következtében átállt a támogatók oldalára. Háttér: nem közismert, de – a francia lap is említi – Olaszország a világ negyedik-ötödik legnagyobb exportőre.

Ezzel még nincs vége: ha az egyezményt szombaton aláírják is, ez csak a ratifikációs folyamatának elindítását jelenti, és nem az életbe lépését. Jóvá kell hagynia az Európai Parlamentnek (EP) és a tagállamoknak is. Itt lesz, aki legyint: akkor ez nem fog megvalósulni, hiszen még az EP is erősen megosztott, a tagállamok közül pedig többen is ellenzik. Ne legyintsünk azonban: az EU nem az kávéház.

EU-jogszabályok: nincs olyan, hogy egyszerű

Ami az EU jogszabályait illeti, itt semmi sem egyszerű, még az sem, amire azt mondják, hogy ez az omnibusz, az egyszerűsítés. 

A Mercosur esetében nincs omnibusz, és mindjárt onnan indulunk, hogy nem egy, hanem két dokumentumról van szó

  • az EU–Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), beleértve a politikai és együttműködési pillért és a kereskedelmi pillért, valamint
  • ideiglenes kereskedelmi megállapodás (iTA), amely csak kereskedelmi kérdésekre terjed ki – írja közleményében az Európai Bizottság.

Ezek közül a másodikhoz már csak az EP hozzájárulása kell, az elsőhöz a tagállami parlamenteké is. Itt máris elaknásított területre tévedtünk, amelyen biztonsággal csak a jogi szőrszálhasogatás vezérelhet keresztül, de nem itt van a kutya elkapálva. Hanem a közlemény következő mondataiban:

Az EMPA-t a hatálybalépés előtt valamennyi uniós tagállamnak ratifikálnia kell. A bizottság azonban a politikai és együttműködési kérdésekre vonatkozó rendelkezéseinek ideiglenes alkalmazását javasolja. Végső soron az iTA-t hatályon kívül helyezi és felváltja az EMPA, amint az hatályba lép. 

Kikerülik a problémás Európai Parlamentet, habár örökre nem lehet

A Le Monde a következőképp magyarázza, mi következhet a hetekben. A liberális Újítsuk meg Európát frakció EP-képviselőjét, Pascal Canfint idézik, aki szerint a jogalkotók aggodalmukat fejezték ki a szabadkereskedelmi megállapodás egyik konkrét mechanizmusának jogszerűségével kapcsolatban.

Az úgynevezett kiegyensúlyozó mechanizmus lehetővé tenné a Mercosur-országoknak, hogy kompenzációs intézkedéseket kérjenek, ha a jövőbeni európai jogszabályok exportjuk visszaesését okoznák, sőt az ügyet az Európai Unió Bírósága (EUB) elé is vigyék. Ha az Európai Parlament úgy dönt, hogy kikéri az EUB véleményét, az a megállapodás alkalmazását felfüggesztené addig, amíg a bíróság ki nem adja állásfoglalását. Canfin szerint

az Európai Bizottságot nagyon aggasztja az EUB-hoz utalásról szóló szavazás kimenetele,

amely „mindössze 15 szavazaton múlik” – mondta. Ebben a helyzetben a bizottság – Madrid és Berlin nyomására – dönthet a kereskedelmi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról anélkül, hogy megvárná az EP-képviselők szavazását. „Az ügy EUB elé utalása nem állítja meg egy megállapodás ideiglenes alkalmazását” – mondta Canfin. Mindenesetre a mélyen megosztott EP-nek végül magáról a megállapodás tartalmáról kell döntenie, és ha elutasítja az egyezményt, az a vitatott szabadkereskedelmi megállapodás végét jelentené.

Ha a tagállami parlamenteknek is jóvá kell hagyni, hogy léphet mégis életbe a Mercosur-egyezmény?

A vámok csökkentése és eltörlése, a tarifális kvóták megállapítása, az ipari termékek piaci hozzáférése, a pénzügyi szolgáltatások, közbeszerzések, versenyszabályok vonatkozásai – ezek uniós jogkörök, ilyen döntéseket tehát az EP (vagy esetünkben úgy tűnik, akár az Európai Bizottság) a tagállamok ellenkezése esetén is meghozhat.

Az egyezménynek azonban vannak olyan részei, amelyek tagállami jogalkotási hatáskörben vannak, mint a munkavállalói és szociális jogok vagy a környezetvédelmi kérdések.

A trükközésre tehát nemcsak az Európai Bizottságnak van módja, hanem a többi szereplőnek is, habár a Mercosur-egyezmény hatálybalépését a tagállamok nem tudják megakadályozni, de jelentős akadályokat gördíthetnek az áruk beáramlása elé.

Az EP, illetve a bizottság ugyanakkor megteheti, hogy a vitás részeket külön jogi aktusba szeparálja. 

A történet tehát a paraguayi aláírással biztosan nem ér véget, de a tiltakozókat, úgy tűnik, kikerülik. „Az aláírási szakasz nem jelenti a történet végét” – mondja Macron. „A 25 évnyi tárgyalás túlságosan hosszú volt – gyorsabban kell haladnunk” – véli a német kancellár. „Ez a történelmi jelentőségű kereskedelmi megállapodás további bizonyítéka annak, hogy Európa a saját útját járja, és megbízható partnerként áll helyt” – mondta Ursula von der Leyen. 

Ha Von der Leyen aláírja a Mercosur-megállapodást, akkor a magyar kormány az Európai Unió Bíróságához fordul – jelentette ki Nagy István magyar mezőgazdasági miniszter.

