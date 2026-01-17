Ursula von der Leyen mindenkit kikerült Ukrajna pénzéért, megint erre készül az európai gazdák fájdalmára

Heti friss: az orosz vagyon ügyében Brüsszel kikerülte az uniós állam- és kormányfőket, mintha nem is döntöttek volna a felhasználása ellen a decemberi uniós csúcson. Alig vagyunk túl a híren, máris itt a következő újabb eset, amikor az Európai Bizottság félretolhatja nem csak a tagállamokat, de még az eddig szilárd bázisát nyújtó Európai Parlamentet is. A dél-amerikai árukat beengedő Mercosur-megállapodásról van szó, amely ellen kivonultak a traktorok és ezrével tüntettek az elkeseredett gazdák több EU-tagországban Belgiumtól Franciaországon és Németországon keresztül Lengyelországig. Lássuk, hogy söprik félre ebben az esetben az ellenkezést, ismét megtalálva a jogi kiskaput az uniót létrehozó konszenzuselv kiiktatásához.

Mercosur-egyezmény: Buenos Airesben örülnek, Párizsban tüntetnek, Brüsszelben tiltakoznak és kikerülnek / Fotó: AFP

A Mercosur-egyezmény aláírása: első lépésben átbillentették Rómát

A negyed évszázadnyi tárgyalás és az elmúlt hónapok politikai huzakodása után tető alá hozott egyezményt szombaton aláírják Paraguayban, létrehozva a világ legnagyobb, 700 milliós szabadkereskedelmi övezetét

egyfelől az EU,

a másik oldalon Argentína,

Brazília,

Paraguay

és Uruguay részvételével, eltörölve a vámokat az áruk több mint 90 százalékára.

A tiltakozás oka: bizonyos áruk esetében ez tömegével teheti tönkre a gazdákat Európában, hiszen olyan versenytársakkal szembesülnek, akikre nem vonatkoznak az EU szigorú környezetvédelmi, egészségügyi és egyéb szabályai. A támogatók szerint ugyanakkor könnyebb lesz eladni bizonyos európai árukat, és a megállapodás révén az EU olyan stratégiai nyersanyagokhoz is hozzáfér, amelyeket a versenytárs Kína adott esetben akár meg is tagadhat tőle.

Az EU–Mercosur-megállapodás gazdasági haszna a francia és az európai növekedés szempontjából korlátozott lesz (az Európai Bizottság szerint 2040-ig az EU GDP-jét mindössze 0,05 százalékkal növeli). Ez nem indokolja olyan érzékeny és alapvető mezőgazdasági ágazatok kockára tételét, amelyek kulcsfontosságúak az élelmiszer-önrendelkezésünk szempontjából

– ezt a francia elnök, Emmanuel Macron vetette ellen a Le Monde jelentése szerint bejegyzésében az X-en. A német triumvirátus azonban – a bizottsági elnök, az EP-frakcióvezető és a kancellár – támogatja az egyezményt a német gazdák tiltakozása ellenére is.