Napokon belül Európába jön Donald Trump, még nem Magyarországra, de talán meg sem áll Budapestig

Ha azt a kérdeznénk, hol érzi otthon magát a regnáló amerikai elnök, egy CPAC konferencián vagy a Világgazdasági Fórumon, egyértelmű a válasz, hogy az előbbin. Néhány nap múlva Donald Trump mégis Davosba utazik, és ennek az első látásra meglepőnek tűnő kirándulásnak a magyarok számára is kiemelkedő jelentősége van. Ezért érdemes előre tekinteni, mit jelent az elnök számára, hogy szeptemberi brit útja után először ismét európai földre lép, és mit hozhat ez a mi számunkra. Ha a következő lépésben ugyanannyival helyezi keletebbre a célt, mint most, épp Budapesten köt ki.

Davos Donald Trump számára nem otthoni terep, de úgy látja, kapukat nyithat – ezúttal az is lehet, hogy Budapest felé / Fotó: AFP

Davos és a repubikánus Trump szellemisége ég és föld, a Világgazdasági Fórum (WEF) a globális együttműködésre, multilaterális intézményekre és konszenzusos megoldásokra épülő világrendet képviseli, míg Trump ezzel szemben – amint a CPAC-találkozók is – a nemzeti szuverenitást, a kétoldalú alkukat és az „America First” logikát.

Trump Budapesten: leírták a pontos dátumot, mikor érkezne Magyarországra az amerikai elnök – rejtélyes hivatalos válasz érkezett Donald Trump amerikai elnök személyesen is részt vehet a CPAC Hungary 2026-os budapesti konferenciáján márciusban. Ez lenne az első alkalom, hogy Trump élőben vesz részt a CPAC Hungaryn, miután korábban kizárólag videóüzenetek formájában szólt a résztvevőkhöz.

Miért megy mégis a tűz a vízhez?

Davosban, a hétfőn kezdődő fórumon a novemberi félidős választásokra készülő és világpolitikai bonyodalmakat felvállaló elnök az USA dominanciáját demonstrálhatja: saját táborán túlívelő, kiváló politikai marketing globális dimenzióban. Trump maga öt éve volt utoljára jelen a davosi találkozón, tavaly napokkal másodszori elnöki beiktatása után videón mondott beszédet (l. lejjebb).

A hírek szerint soha ekkora amerikai delegáció nem érkezett még a WEF-re,

mint a jövő héten az elnökkel az élen, öt miniszterrel – köztük a külügyi tárcát vezető Marco Rubio – és számos vezető hivatalnokkal kiegészülve.

Trump és a davosi találkozó: 2025 Ukrajnával ért véget, 2026 Venezuelával és Iránnal kezdődött – most ismét Európa kerül a reflektorfénybe

Ha arra gondolunk, hogy a múlt év a világpolitika szintjén az ukrajnai békekötésre tett amerikai erőfeszítésekkel zárult, 2026 elején azonban Venezuela és Irán felé siklott a figyelem, már önmagában is ígéretes, hogy Trump Európába érkezik. A nagy kérdés és az európaiak számára a tét, hogy csak fellángolásról van szó, vagy netán tartósan visszatérül az elnök tekintete a béketárgyalások, illetve Európa felé.