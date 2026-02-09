Deviza
EUR/HUF377,22 -0,15% USD/HUF317,76 -0,51% GBP/HUF433,46 -0,26% CHF/HUF411,86 +0,04% PLN/HUF89,53 -0,06% RON/HUF74,06 -0,05% CZK/HUF15,57 -0,12% EUR/HUF377,22 -0,15% USD/HUF317,76 -0,51% GBP/HUF433,46 -0,26% CHF/HUF411,86 +0,04% PLN/HUF89,53 -0,06% RON/HUF74,06 -0,05% CZK/HUF15,57 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 454,93 -0,44% MTELEKOM1 974 -0,41% MOL3 878 -1,65% OTP40 000 -1,25% RICHTER11 800 +2,71% OPUS549 -0,18% ANY7 780 +0,26% AUTOWALLIS168,5 -2,08% WABERERS5 540 +1,44% BUMIX10 235,44 +0,62% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 693,27 +0,04% BUX129 454,93 -0,44% MTELEKOM1 974 -0,41% MOL3 878 -1,65% OTP40 000 -1,25% RICHTER11 800 +2,71% OPUS549 -0,18% ANY7 780 +0,26% AUTOWALLIS168,5 -2,08% WABERERS5 540 +1,44% BUMIX10 235,44 +0,62% CETOP4 297,6 +0,61% CETOP NTR2 693,27 +0,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
beruházás
HIPA
HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség
Szijjártó Péter

Hivatalos, letették az alapkövet: amerikai óriáscég épít új gyárat Magyarországon – ötezres kisváros a helyszíne

Környén járt a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter részt vett a Becton Dickinson gyárának alapkőletételén.
VG
2026.02.09, 11:45
Frissítve: 2026.02.09, 12:28

„Környén letettük a Becton Dickinson új, 17 milliárd forint értékű sterilizálóüzemének alapkövét, amellyel az amerikai vállalat tovább bővíti hazai tevékenységét. A Környén gyártott termékek 98 százaléka exportra készül, míg a beszállítók közel harmada magyar vállalat” – jelentette be hétfő délelőtti Facebook-bejegyzésében Joó István.

Szijjártó Péter Becton Dickinson amerikai cég gyár
Szijjártó Péter is részt vett a Becton Dickinson gyárának alapkőletételén / Fotó: Horváth Viktor / Joó István Facebook-oldala

A HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója szerint a projekt is jól mutatja, hogy Magyarország továbbra is megbízható helyszín a magas technológiát képviselő, globális egészségipari beruházások számára.

Szijjártó Péter is ott volt a Becton Dickinson alapkőletételén

Lehet, hogy a nagy nemzetközi vállalatok részvénycsomagjainak stócai mögül úgy néz ki, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem, de a valóságban ez úgy van, hogy az élethez szükséges minden eszközt össze kell szerelni. A mai világban, ehhez az összeszerelési munkához szorgalomra, tudásra, komoly felkészültségre és képzettségre van szükség – számolt be róla Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

„Ezért azt hiszem, hogy helyes, hogyha minden magyarországi gyárban, minden magyarországi üzemben dolgozó ember nevében visszautasítjuk azokat a lekicsinylő megnyilatkozásokat, amelyek összeszerelő üzemről beszélnek. Főleg akkor, ha most itt vagyunk egy olyan vállalati beruházás bejelentésén, ami a maga szegmensében bőven vezeti a világpiacot. Az orvosi eszközök gyártásában a Becton Dickinson egyértelműen a világ legjobbjai közé tartozik. Ráadásul ez egy olyan fejlesztés, amely a vállalat globális működése szempontjából fontos, és a gyártás spektrumát a beszállítóktól egészen a sterilizáción át közvetlenül a végfelhasználókig le fogja fedni, mindezt itt, Tatabányán, illetve Környén” – fejtette ki a tárcavezető.

„Ennek azért is van nagy jelentősége, mert a beszállítók most már lassan egyharmada magyar, ami azt jelenti, hogy minden egyes kapacitásfejlesztés újabb és újabb fejlődési lehetőséget biztosít a magyar vállalkozások számára” – zárta gondolatait Szijjártó Péter.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu