Hivatalos, letették az alapkövet: amerikai óriáscég épít új gyárat Magyarországon – ötezres kisváros a helyszíne

„Környén letettük a Becton Dickinson új, 17 milliárd forint értékű sterilizálóüzemének alapkövét, amellyel az amerikai vállalat tovább bővíti hazai tevékenységét. A Környén gyártott termékek 98 százaléka exportra készül, míg a beszállítók közel harmada magyar vállalat” – jelentette be hétfő délelőtti Facebook-bejegyzésében Joó István.

Szijjártó Péter is részt vett a Becton Dickinson gyárának alapkőletételén / Fotó: Horváth Viktor / Joó István Facebook-oldala

A HIPA Nemzeti Befektetési ügynökség vezérigazgatója szerint a projekt is jól mutatja, hogy Magyarország továbbra is megbízható helyszín a magas technológiát képviselő, globális egészségipari beruházások számára.

Szijjártó Péter is ott volt a Becton Dickinson alapkőletételén

Lehet, hogy a nagy nemzetközi vállalatok részvénycsomagjainak stócai mögül úgy néz ki, hogy Magyarország egy összeszerelő üzem, de a valóságban ez úgy van, hogy az élethez szükséges minden eszközt össze kell szerelni. A mai világban, ehhez az összeszerelési munkához szorgalomra, tudásra, komoly felkészültségre és képzettségre van szükség – számolt be róla Facebook-oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

„Ezért azt hiszem, hogy helyes, hogyha minden magyarországi gyárban, minden magyarországi üzemben dolgozó ember nevében visszautasítjuk azokat a lekicsinylő megnyilatkozásokat, amelyek összeszerelő üzemről beszélnek. Főleg akkor, ha most itt vagyunk egy olyan vállalati beruházás bejelentésén, ami a maga szegmensében bőven vezeti a világpiacot. Az orvosi eszközök gyártásában a Becton Dickinson egyértelműen a világ legjobbjai közé tartozik. Ráadásul ez egy olyan fejlesztés, amely a vállalat globális működése szempontjából fontos, és a gyártás spektrumát a beszállítóktól egészen a sterilizáción át közvetlenül a végfelhasználókig le fogja fedni, mindezt itt, Tatabányán, illetve Környén” – fejtette ki a tárcavezető.

„Ennek azért is van nagy jelentősége, mert a beszállítók most már lassan egyharmada magyar, ami azt jelenti, hogy minden egyes kapacitásfejlesztés újabb és újabb fejlődési lehetőséget biztosít a magyar vállalkozások számára” – zárta gondolatait Szijjártó Péter.