Brutális erősödést ért el a dollárral szemben a rubel, ezzel világelső lett

Kettészakadás jellemezte a devizapiacokat 2025-ben: miközben az orosz rubel közel 44 százalékkal erősödött a dollárral szemben, több feltörekvő piaci valuta történelmi léptékű zuhanást szenvedett el az infláció és a gazdasági instabilitás miatt – írja az Origo. Az amerikai dollárral szembeni árfolyamváltozásuk százalékos mértéke alapján 2025 legjobban teljesítő devizája az orosz rubel volt, a legrosszabbul a venezuelai fizetőeszköz szerepelt.

A képen az orosz rubel bankjegyei szerepelnek / Fotó: Wikipedia Commons

Brutálisat ment az orosz rubel a dollárral szemben

A dollár gyengülése mellett néhány valuta látványos erősödést produkált tavaly, miközben más pénznemek értékének jelentős részét elveszítették.

2025 legjobban teljesítő valutája az orosz rubel volt, amely közel 44 százalékkal erősödött az amerikai dollárral szemben, annak ellenére, hogy Oroszország továbbra is kiterjedt és számos ponton ható nemzetközi szankciók alatt áll.

Az amerikai dollár gyengülése általában véve kellett más devizák erősödéséhez, de a rubel erejét a szigorú monetáris politika, a tőkekorlátozások, valamint a kedvező orosz külkereskedelmi mérleg is támogatta.

Az európai devizák mérsékelt, de stabil erősödést mutattak:

a svéd korona (19,92 százalék),

az euró (13,34 százalék), és

a svájci frank (14,34 százalék) egyaránt profitált abból, hogy az amerikai dollár lendülete az év során megtört. A svájci frank esetében továbbra is fontos szerepet játszott hagyományos menedékvaluta-státusza, amely bizonytalan piaci környezetben – csakúgy, mint az arany – vonzza a befektetőket.

A latin-amerikai valuták is az élmezőnybe kerültek: a mexikói peso és a brazil reál felülteljesített, amit a magas kamatszintek, a carry trade iránti kereslet (alacsony kamatlábú devizában felvett összeg magasabb kamatozású eszközbe, illetve devizába vándorol), valamint a 2024-es veszteségeket követő technikai és fundamentális korrekció támogatott.

A kanadai dollár visszafogott, de pozitív teljesítményt nyújtott, tükrözve Kanada viszonylag stabil gazdasági helyzetét.

A legnagyobb csökkenést az amerikai dollárhoz képest a venezuelai bolívar szenvedte el, amely értékének több mint 80 százalékát elveszítette az elhúzódó hiperinfláció és a tartós gazdasági instabilitás következtében. Más devizáknál a következőket lehetett tapasztalni az év végére:

az argentin peso leértékelődése is folytatódott (–28,87 százalék), továbbra is a krónikus infláció és a devizapiaci feszültségek súlya alatt.

a török líra további gyengülést mutatott (–17,62 százalék), mivel a változatlanul erős inflációs kockázatok és a laza monetáris politika aláásták a befektetői bizalmat.

az etióp birr jelentősen esett (–18,09 százalék), ami a devizahiányra és a gazdaság egészét érintő strukturális feszültségekre vezethető vissza.

A dél-szudáni font körülbelül 14 százalékkal értékelődött le, az országon belüli konfliktusok, a kőolajvezetékeket érintő fennakadások és a csökkenő olajexport-bevételek miatt.

