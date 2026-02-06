Nagyon vigyázzon ezzel az utazási platformmal, mert könnyen átverhetik

A Reuters az üggyel kapcsolatban kiemeli: az AGCM szerint az eDreams nem tünteti fel pontosan a kedvezmények tényleges értékét, az árazási struktúrája nem nyújt valós képet a költségekről, valamint olyan taktikákat alkalmaz, amelyek során sokan tudtukon kívül válnak exkluzív kedvezményeket kínáló Prime-taggá – írta meg az Origo.

Hatalmas bírságot kapott az eDreams online utazási platform / Fotó: NurPhoto via AFP

„A vállalat fellebbezni fog a bírság ellen” – mondta az eDreams szóvivője, hozzátéve, hogy a felügyeleti szerv döntése „nem tükrözi a cég gyakorlatát, és félreértelmezi az iparágban használatos kereskedelmi mechanizmusokat”.

A Ryanair külön is nekiment az eDreamsnek

Az ügyben megszólalt a Ryanair is, amely szerint a büntetés még így is túl enyhe , és az Európai Unió határozottabb fellépését sürgeti a fogyasztók védelmében.

A fapados légitársaság és az online utazási iroda között már jó ideje feszült a viszony, mert az szerinte rejtett jutalékokat épít be az árakba, így az utas nem a légitársaság valódi tarifáját látja.

A Ryanair úgy véli: ez a vizsgálat megerősíti, hogy az eDreams árképzési megközelítése egyértelműen megtévesztő, manipulatív és félrevezető

– ami megkülönbözteti a legtöbb más online utazási irodától, mint például a Booking.com-tól, a Lastminute-től és a Kiwitől, amelyek mindegyike átvette a légitársaság ártranszparenciára vonatkozó szabványait.

Ügyfeleiket arra biztatják, hogy közvetlenül a Ryanair.com weboldalon vagy valamelyik általuk elfogadott online utazási irodán keresztül foglaljanak – ahol a fogyasztók mindig a valódi, pontos Ryanair-árakat látják.