bírság
EDreams
utazási iroda
Ryanair

Nagyon vigyázzon ezzel az utazási platformmal, mert könnyen átverhetik

A magyar utazók körében is ismert spanyol online platform, az eDreams, 9 millió eurós (több mint 3 milliárd forint) bírságot kapott az olasz versenyhatóságtól, mert manipulatív taktikákat, megtévesztő árazási gyakorlatokat alkalmaz, valamint átláthatatlan az exkluzív kedvezményeket kínáló előfizetése.
Világgazdaság
2026.02.06, 14:32

A Reuters az üggyel kapcsolatban kiemeli: az AGCM szerint az eDreams nem tünteti fel pontosan a kedvezmények tényleges értékét, az árazási struktúrája nem nyújt valós képet a költségekről, valamint olyan taktikákat alkalmaz, amelyek során sokan tudtukon kívül válnak exkluzív kedvezményeket kínáló Prime-taggá – írta meg az Origo.

eDreams, Tourism In Greece - Famous Balos Beach In Crete Island görög nyaralás görögország
Hatalmas bírságot kapott az eDreams online utazási platform / Fotó: NurPhoto via AFP

„A vállalat fellebbezni fog a bírság ellen” – mondta az eDreams szóvivője, hozzátéve, hogy a felügyeleti szerv döntése „nem tükrözi a cég gyakorlatát, és félreértelmezi az iparágban használatos kereskedelmi mechanizmusokat”. 

A Ryanair külön is nekiment az eDreamsnek

Az ügyben megszólalt a Ryanair is, amely szerint a büntetés még így is túl enyhe , és az Európai Unió határozottabb fellépését sürgeti a fogyasztók védelmében. 

A fapados légitársaság és az online utazási iroda között már jó ideje feszült a viszony, mert az szerinte rejtett jutalékokat épít be az árakba, így az utas nem a légitársaság valódi tarifáját látja. 

A Ryanair úgy véli: ez a vizsgálat megerősíti, hogy az eDreams árképzési megközelítése egyértelműen megtévesztő, manipulatív és félrevezető 

– ami megkülönbözteti a legtöbb más online utazási irodától, mint például a Booking.com-tól, a Lastminute-től és a Kiwitől, amelyek mindegyike átvette a légitársaság ártranszparenciára vonatkozó szabványait. 

Ügyfeleiket arra biztatják, hogy közvetlenül a Ryanair.com weboldalon vagy valamelyik általuk elfogadott online utazási irodán keresztül foglaljanak – ahol a fogyasztók mindig a valódi, pontos Ryanair-árakat látják. A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.

