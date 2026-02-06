Ettől tartott mindenki: csődben a magyarországi nagy gyár, a külföldi multi elbánt a munkásokkal – fizetés nincs, tömeges kirúgás indult

Minden jel szerint bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, és az eleve régóta aggasztó jeleket mutató SPL Europe magyarországi üzeménél beütött a csőd.

A Boon most arról írt, hogy a Sajóbábony határában működő SPL Europe Kft. vegyipari gyára az elmúlt hónapokban lényegében leállt. A baj ősz óta látható:

szeptember végétől számos területen állásidőt rendeltek el, októbertől nincs gáz a telephelyen, ami miatt fűtés és meleg víz sem áll rendelkezésre az épületekben.

Tavaly júliusban még 191-en dolgoztak a cégnél, a létszám szeptemberre 175-re olvadt. Mint kiderült, nem véletlenül. Január végén ugyanis a társaság hivatalosan is bejelentette a csoportos létszámcsökkentést, amely most

83 munkavállalót érint, őket küldték el biztosan.

A vármegyei lap szerint mindössze mintegy húsz ember maradt az üzemben, akik őrzési és alapfelügyeleti feladatokat látnak el. Fontos kiemelni, hogy a sajóbábonyi ipari park területén több cég is működik, a tömeges leépítés azonban csak az indiai tulajdonú SPL Europe Kft.-t érinti.

Ez a drámai végkifejlet nem a semmiből érkezett. Mát tavaly télen arról cikkezett a sajtó, hogy a növényvédőszer-gyártónál jócskán csúsznak a fizetések. Akkor már lassan fél éve tartott az áldatlan állapot, a cég rendszeresen el-elmaradozott a bérekkel.

Ha pedig fizetett, többen meglepődve tapasztalták, hogy a munkabérüket nem az SPL Europe-tól, hanem egy másik vállalkozástól utalják nekik. A teljes képhez hozzátartozik – bár nem tudni, hogy ennek volt-e érdemben köze a fizetések körüli problémákhoz –, hogy tavaly tavasszal a vállalat 100 milliós bírságot kapott vegyi üzemi klórgázszivárgás miatt.

A beszámolók szerint az eset 2024. november 16-án történt hipógyártás közben. A hatósági dokumentumokból az derült ki, hogy a baleset közvetlenül veszélyeztette 13 munkavállaló egészségét és testi épségét, akik belélegezték a kiáramló klórgázt.

Óriási a tartozás: megpróbálják eladni a sajóbábonyi üzemet?

Visszatérve az aktuális eseményekhez, a dolgozók azt állítják, hogy ők 2025 júliusától tapasztalják, hogy baj van. Akkor négy napot késett a havi bér kifizetése. De augusztusban már időben jött a pénz, szeptemberben viszont csak két részletben teljesítették.