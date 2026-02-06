Deviza
Ettől tartott mindenki: csődben a magyarországi nagy gyár, a külföldi multi elbánt a munkásokkal – fizetés nincs, tömeges kirúgás indult

Óriási a tartozás, megpróbálták eladni, de nem sikerült. Az SPL Europe szép reményekkel indult, de az elmúlt bő fél évben már ugyancsak zavaros információk terjedtek a cégről. Most eljöhetett a végkifejlet.
Hecker Flórián
2026.02.06, 14:26
Frissítve: 2026.02.06, 15:47

Minden jel szerint bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, és az eleve régóta aggasztó jeleket mutató SPL Europe magyarországi üzeménél beütött a csőd.

SPL Europe, gyár
SPL Europe: csődben a magyarországi nagy gyár, megkezdődött a tömeges kirúgás / Fotó: SPL Europe

A Boon most arról írt, hogy a Sajóbábony határában működő SPL Europe Kft. vegyipari gyára az elmúlt hónapokban lényegében leállt. A baj ősz óta látható:

  1. szeptember végétől számos területen állásidőt rendeltek el,
  2. októbertől nincs gáz a telephelyen, ami miatt fűtés és meleg víz sem áll rendelkezésre az épületekben.

SPL Europe: csődben a magyarországi nagy gyár

Tavaly júliusban még 191-en dolgoztak a cégnél, a létszám szeptemberre 175-re olvadt. Mint kiderült, nem véletlenül. Január végén ugyanis a társaság hivatalosan is bejelentette a csoportos létszámcsökkentést, amely most

83 munkavállalót érint, őket küldték el biztosan.

A vármegyei lap szerint mindössze mintegy húsz ember maradt az üzemben, akik őrzési és alapfelügyeleti feladatokat látnak el. Fontos kiemelni, hogy a sajóbábonyi ipari park területén több cég is működik, a tömeges leépítés azonban csak az indiai tulajdonú SPL Europe Kft.-t érinti.

Ez a drámai végkifejlet nem a semmiből érkezett. Mát tavaly télen arról cikkezett a sajtó, hogy a növényvédőszer-gyártónál jócskán csúsznak a fizetések. Akkor már lassan fél éve tartott az áldatlan állapot, a cég rendszeresen el-elmaradozott a bérekkel.

Ha pedig fizetett, többen meglepődve tapasztalták, hogy a munkabérüket nem az SPL Europe-tól, hanem egy másik vállalkozástól utalják nekik. A teljes képhez hozzátartozik – bár nem tudni, hogy ennek volt-e érdemben köze a fizetések körüli problémákhoz –, hogy tavaly tavasszal a vállalat 100 milliós bírságot kapott vegyi üzemi klórgázszivárgás miatt.

A beszámolók szerint az eset 2024. november 16-án történt hipógyártás közben. A hatósági dokumentumokból az derült ki, hogy a baleset közvetlenül veszélyeztette 13 munkavállaló egészségét és testi épségét, akik belélegezték a kiáramló klórgázt.

Óriási a tartozás: megpróbálják eladni a sajóbábonyi üzemet?

Visszatérve az aktuális eseményekhez, a dolgozók azt állítják, hogy ők 2025 júliusától tapasztalják, hogy baj van. Akkor négy napot késett a havi bér kifizetése. De augusztusban már időben jött a pénz, szeptemberben viszont csak két részletben teljesítették. 

Októberben már csak 21-én utaltak, az októberi bér pedig csak decemberben érkezett. És ennél is rosszabb következett: a decemberi fizetés 2026. február 4-én jött meg, de csak felerészben. Januári bérnek nyoma sincs.

De ezzel párhuzamosan nem csak a fizetések késtek. Az SPL Europe tartozik fizetésemelési különbözettel, nyaralási pénzzel és többhavi SZÉP-kártya-juttatással is. A Boon szerint akiket még az előző nyáron elküldtek, azok is csak hónapokkal később kapták meg az elmaradt pénzüket, de például végkielégítést – akiknek járna – azóta se láttak.

Megerősítették azt is, hogy a fizetéseket nem mindig a munkáltató fizette. Egy Sirius Product Kft. nevű cég utalta a pénzt, a közleményben SPL Europe munkabér megjelöléssel. 

A már említett, szeptember óta tartó állásidő jelentős bevételkiesést okozott több tíz családnak, mert ilyenkor csak az alapbér illeti meg a dolgozót. Csakhogy, mint látszik, ezzel sem számolhatnak.

Az SPL Europe 2019 óta indiai tulajdonban van, az anyavállalat a Shiva Pharmachem Ltd. Információk szerint a társaság az elmúlt két évben súlyos veszteségeket halmozott fel. A dolgozók tudomása szerint a cég tartozásai a banki hitelekkel együtt

16 milliárd forintra rúgnak.

Arról is hallottak, hogy az üzemet egy másik indiai befektetőnek próbálták értékesíteni, de a tárgyalások nem vezettek eredményre.

Kormányhivatal: lehet perelni az SPL Europe-t

A lap megkeresésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal azt közölte, hogy a társaság 2026. január 30-án bejelentette a csoportos létszámleépítési szándékot.

Megerősítették, hogy a hatósághoz bérfizetéssel kapcsolatos munkavállalói bejelentések is érkeztek, amelyeket kivizsgáltak, a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság a hatáskörének megfelelő intézkedéseket pedig megtette.

A kormányhivatal kiemelte, hogy az érintett munkavállalók munkajogi igényeiket munkaügyi perben érvényesíthetik.

A hivatal végezetül felhívta rá a figyelmet, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében januárban 998 új álláshelyet tartottak nyilván. A sajóbábonyi üzemben leépített dolgozók közvetítési és képzési programokat is igénybe vehetnek.

