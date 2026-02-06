Ettől tartott mindenki: csődben a magyarországi nagy gyár, a külföldi multi elbánt a munkásokkal – fizetés nincs, tömeges kirúgás indult
Minden jel szerint bekövetkezett a legrosszabb forgatókönyv, és az eleve régóta aggasztó jeleket mutató SPL Europe magyarországi üzeménél beütött a csőd.
A Boon most arról írt, hogy a Sajóbábony határában működő SPL Europe Kft. vegyipari gyára az elmúlt hónapokban lényegében leállt. A baj ősz óta látható:
- szeptember végétől számos területen állásidőt rendeltek el,
- októbertől nincs gáz a telephelyen, ami miatt fűtés és meleg víz sem áll rendelkezésre az épületekben.
SPL Europe: csődben a magyarországi nagy gyár
Tavaly júliusban még 191-en dolgoztak a cégnél, a létszám szeptemberre 175-re olvadt. Mint kiderült, nem véletlenül. Január végén ugyanis a társaság hivatalosan is bejelentette a csoportos létszámcsökkentést, amely most
83 munkavállalót érint, őket küldték el biztosan.
A vármegyei lap szerint mindössze mintegy húsz ember maradt az üzemben, akik őrzési és alapfelügyeleti feladatokat látnak el. Fontos kiemelni, hogy a sajóbábonyi ipari park területén több cég is működik, a tömeges leépítés azonban csak az indiai tulajdonú SPL Europe Kft.-t érinti.
Ez a drámai végkifejlet nem a semmiből érkezett. Mát tavaly télen arról cikkezett a sajtó, hogy a növényvédőszer-gyártónál jócskán csúsznak a fizetések. Akkor már lassan fél éve tartott az áldatlan állapot, a cég rendszeresen el-elmaradozott a bérekkel.
Ha pedig fizetett, többen meglepődve tapasztalták, hogy a munkabérüket nem az SPL Europe-tól, hanem egy másik vállalkozástól utalják nekik. A teljes képhez hozzátartozik – bár nem tudni, hogy ennek volt-e érdemben köze a fizetések körüli problémákhoz –, hogy tavaly tavasszal a vállalat 100 milliós bírságot kapott vegyi üzemi klórgázszivárgás miatt.
A beszámolók szerint az eset 2024. november 16-án történt hipógyártás közben. A hatósági dokumentumokból az derült ki, hogy a baleset közvetlenül veszélyeztette 13 munkavállaló egészségét és testi épségét, akik belélegezték a kiáramló klórgázt.
Óriási a tartozás: megpróbálják eladni a sajóbábonyi üzemet?
Visszatérve az aktuális eseményekhez, a dolgozók azt állítják, hogy ők 2025 júliusától tapasztalják, hogy baj van. Akkor négy napot késett a havi bér kifizetése. De augusztusban már időben jött a pénz, szeptemberben viszont csak két részletben teljesítették.
Októberben már csak 21-én utaltak, az októberi bér pedig csak decemberben érkezett. És ennél is rosszabb következett: a decemberi fizetés 2026. február 4-én jött meg, de csak felerészben. Januári bérnek nyoma sincs.
De ezzel párhuzamosan nem csak a fizetések késtek. Az SPL Europe tartozik fizetésemelési különbözettel, nyaralási pénzzel és többhavi SZÉP-kártya-juttatással is. A Boon szerint akiket még az előző nyáron elküldtek, azok is csak hónapokkal később kapták meg az elmaradt pénzüket, de például végkielégítést – akiknek járna – azóta se láttak.
Megerősítették azt is, hogy a fizetéseket nem mindig a munkáltató fizette. Egy Sirius Product Kft. nevű cég utalta a pénzt, a közleményben SPL Europe munkabér megjelöléssel.
A már említett, szeptember óta tartó állásidő jelentős bevételkiesést okozott több tíz családnak, mert ilyenkor csak az alapbér illeti meg a dolgozót. Csakhogy, mint látszik, ezzel sem számolhatnak.
Az SPL Europe 2019 óta indiai tulajdonban van, az anyavállalat a Shiva Pharmachem Ltd. Információk szerint a társaság az elmúlt két évben súlyos veszteségeket halmozott fel. A dolgozók tudomása szerint a cég tartozásai a banki hitelekkel együtt
16 milliárd forintra rúgnak.
Arról is hallottak, hogy az üzemet egy másik indiai befektetőnek próbálták értékesíteni, de a tárgyalások nem vezettek eredményre.
Kormányhivatal: lehet perelni az SPL Europe-t
A lap megkeresésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal azt közölte, hogy a társaság 2026. január 30-án bejelentette a csoportos létszámleépítési szándékot.
Megerősítették, hogy a hatósághoz bérfizetéssel kapcsolatos munkavállalói bejelentések is érkeztek, amelyeket kivizsgáltak, a foglalkoztatásfelügyeleti hatóság a hatáskörének megfelelő intézkedéseket pedig megtette.
A kormányhivatal kiemelte, hogy az érintett munkavállalók munkajogi igényeiket munkaügyi perben érvényesíthetik.
A hivatal végezetül felhívta rá a figyelmet, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében januárban 998 új álláshelyet tartottak nyilván. A sajóbábonyi üzemben leépített dolgozók közvetítési és képzési programokat is igénybe vehetnek.