Nem bízza a véletlenre a Magyar Telekom: máris tárgyalni kezdtek a frekvenciájukról

A Magyar Telekom egyeztetéseket folytat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal a 2027. június 30-án lejáró 2100 megahertz frekvenciasávban lévő 2x10 megahertz nagyságú frekvenciablokkjai használati jogosultságának megújításáról – közölte Magyarország vezető távközlési szolgáltatója a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A Magyar Telekom a 2100 megahertzes sávban lévő 2×10 megahertznyi spektrumot mobil szélessávú adat- és hangszolgáltatások nyújtására használja modern hálózati technológiák (4G/LTE és 5G) támogatására, továbbá a hálózat kapacitásának és minőségének javítására szolgáló forrásként.

A 2100 megahertzes sáv hagyományosan a mobilhálózatok egyik fő frekvenciája volt, amelyet világszerte 3G (UMTS) szolgáltatásra osztottak ki. A Magyar Telekom korábban ezt a sávot a 3G hálózat működtetésére használta. A frekvenciasáv mára nemcsak 3G-re, hanem nagyobb kapacitású 4G (LTE) és részben 5G NR szolgáltatásokra is használható. Magyar Telekom ezt a spektrumot a mobilinternet-kapacitás bővítésére és a hálózati lefedettség növelésére fordítja, különösen olyan területeken, ahol más sávokkal kiegészítve jobb adatátviteli élményt lehet biztosítani.

Csekély a tér a Magyar Telekom előtt – az osztalék lehet a távközlési részvény vonzereje

Miután az OTP árfolyamkilátásait több elemzőház is átértékelte az év elején, megérkezett az idei első célármódosítás a Magyar Telekom részvényeire is. A legkisebb hazai blue chip papírra a nagybankkal ellentétben visszafogott várakozás érkezett csütörtök reggel lapunk információi szerint.

Az ODDO BHF friss elemzésében hatvan forinttal 2090 forintra csökkentette a távközlési társaság részvényeinek célárát. Az új prognózis alapján alig több mint 3 százalékos tartalék maradhatott még az árfolyam-emelkedés előtt. A csekély hozamlehetőség miatt a befektetési szolgáltató vételről tartásra rontotta ajánlását.

A Refinitiv adatbázisában szereplő célárak átlaga 1965 forint, 3 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi szintnél.

A hagyományosan a nagyvonalúbb osztalékfizetők közé tartozó Magyar Telekomtól 147 forintos részvényenkénti kifizetést vár az ODDO BHF, ez jelenlegi árfolyamon 7,3 százalékos osztalékhozamot jelent.