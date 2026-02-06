Nem bízza a véletlenre a Magyar Telekom: máris tárgyalni kezdtek a frekvenciájukról
A Magyar Telekom egyeztetéseket folytat a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal a 2027. június 30-án lejáró 2100 megahertz frekvenciasávban lévő 2x10 megahertz nagyságú frekvenciablokkjai használati jogosultságának megújításáról – közölte Magyarország vezető távközlési szolgáltatója a Budapesti Értéktőzsde honlapján.
A Magyar Telekom a 2100 megahertzes sávban lévő 2×10 megahertznyi spektrumot mobil szélessávú adat- és hangszolgáltatások nyújtására használja modern hálózati technológiák (4G/LTE és 5G) támogatására, továbbá a hálózat kapacitásának és minőségének javítására szolgáló forrásként.
A 2100 megahertzes sáv hagyományosan a mobilhálózatok egyik fő frekvenciája volt, amelyet világszerte 3G (UMTS) szolgáltatásra osztottak ki. A Magyar Telekom korábban ezt a sávot a 3G hálózat működtetésére használta. A frekvenciasáv mára nemcsak 3G-re, hanem nagyobb kapacitású 4G (LTE) és részben 5G NR szolgáltatásokra is használható. Magyar Telekom ezt a spektrumot a mobilinternet-kapacitás bővítésére és a hálózati lefedettség növelésére fordítja, különösen olyan területeken, ahol más sávokkal kiegészítve jobb adatátviteli élményt lehet biztosítani.
Csekély a tér a Magyar Telekom előtt – az osztalék lehet a távközlési részvény vonzereje
Miután az OTP árfolyamkilátásait több elemzőház is átértékelte az év elején, megérkezett az idei első célármódosítás a Magyar Telekom részvényeire is. A legkisebb hazai blue chip papírra a nagybankkal ellentétben visszafogott várakozás érkezett csütörtök reggel lapunk információi szerint.
Az ODDO BHF friss elemzésében hatvan forinttal 2090 forintra csökkentette a távközlési társaság részvényeinek célárát. Az új prognózis alapján alig több mint 3 százalékos tartalék maradhatott még az árfolyam-emelkedés előtt. A csekély hozamlehetőség miatt a befektetési szolgáltató vételről tartásra rontotta ajánlását.
A Refinitiv adatbázisában szereplő célárak átlaga 1965 forint, 3 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi szintnél.
A hagyományosan a nagyvonalúbb osztalékfizetők közé tartozó Magyar Telekomtól 147 forintos részvényenkénti kifizetést vár az ODDO BHF, ez jelenlegi árfolyamon 7,3 százalékos osztalékhozamot jelent.
Az elemzői konszenzus ennél némileg óvatosabb, 139 forintos kifizetést valószínűsít, ebből 6,9 százalékos osztalékhozam adódik.
A Magyar Telekom február 25-én teszi közé negyedik negyedéves és egész éves eredményszámait tartalmazó jelentését. Az osztalékról is döntő éves rendes közgyűlését pedig április 8-án tartja a társaság.
