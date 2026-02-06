Katasztrófa szélén a Castrók országa, vészterv készül, a nagy szomszéd ugrásra készen áll

Magas rangú mexikói illetékesek naponta egyeztetnek washingtoni kollégáikkal Kuba olajellátásáról, egyelőre azonban nem derült ki, hogyan tehetik meg ezt anélkül, hogy elkerüljék a beígért amerikai vámokat. A havannai kormány közben már készül a vésztervvel az energiahiányra, a jövő hétre ígérnek részleteket.

Kuba készül az akut energiahiányra / Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök január végén fenyegette meg vámokkal mindazokat, akik olajat szállítanak Kubába, és ezzel a rendeletével sarokba szorította Mexikót.

A szigetországban már korábban is mély volt a gazdasági válság, Nicolás Maduro elfogásával és a venezuelai olaj értékesítésének amerikai kézbe kerülésével azonban a helyzet katasztrofálissá vált, mert ezzel sem olajat, sem pedig pénzt nem kap korábbi legfőbb beszállítójától.

Szakértői becslések szerint az ország már akkor is csak 15-20 napra elegendő készletekkel rendelkezett, és korábbi szövetségesei, például Oroszország már régen magára hagyták.

Mexikó szeretné elkerülni az amerikai vámokat

A Reuters több forrásból megerősített értesülései szerint mexikói illetékesek azt próbálják tisztázni, van-e mód ellátniuk a létfontosságú energiahordozóval Kubát anélkül, hogy kockáztassák az új vámokat. Egyelőre nem világos, sikerül-e megoldást találniuk, amire azért lenne szükség, mert a venezuelai olaj elvágásával Mexikó lett Kuba legfontosabb olajforrása.

Humanitárius válság fenyeget a szigetországban / Fotó: AFP

„Szinte mindennaposak az egyeztetések” – mondta egy neve elhallgatását kérő forrás a brit hírügynökségnek. „Mexikó nem akarja, hogy vámokkal terheljék, ugyanakkor kitart a politikája mellett, hogy segíti a kubai embereket” – tette hozzá.

A héten már

António Guterres ENSZ-főtitkár is figyelmeztetett, hogy humanitárius „összeomlás” fenyeget,

ha Kuba nem tudja beszerezni a szükséges mennyiségű olajat.

Az Egyesült Államok is segít a katolikus egyházon keresztül

A források szerint amint sikerül megállapodni az Egyesült Államokkal, Mexikó azonnal bármelyik pillanatban kész útnak indítani egy üzemanyaggal teli tankert, valamint élelmiszert és más, humanitárius segélynek minősülő ellátmányt Kubába.