Románia
Bukarest

Ennyi volt: kivonul Romániából az amerikai multi, tömegével rúgják ki a dolgozókat – most fájhat csak igazán, ami Magyarországon történik

Bezárja romániai technológiai központját az Estée Lauder
Andor Attila
2025.11.25., 07:57

Az amerikai szépségipari vállalat 2023-ban nyitotta meg az informatikai fejlesztésekkel foglalkozó bukaresti központot. Ez volt a cég harmadik ilyen központja a Long Islanden és Kuala Lumpurban működők után.

Románia
Románia: bezárja központját az Estée Lauder / Fotó: WANG GANG

"A globális tevékenységünk optimalizálását és a fogyasztók minél jobb kiszolgálását célzó folyamatos erőfeszítéseink részeként a The Estée Lauder Companies azt a nehéz döntést hozta, hogy bezárja a bukaresti technológiai központot" - jelentette be Suzanne Sterns, a vállalat globális kommunikációs igazgatója. A döntés 150 munkahely megszűnésével jár.

A francia L'Oréal mögött az Estée Lauder a világ második legnagyobb kozmetikumokat gyártó vállalata. 

A cégvezetés azt követően döntött a kollektív elbocsátások végrehajtása mellett, hogy a kereslet csökkenése miatt a 2025-ös pénzügyi évben a globális árbevétel 8, a bruttó nyereség pedig 5 százalékkal visszaesett.

A bukaresti technológiai központot a ELC Digital Technology SRL működteti. Tavaly a cég 128,539 millió lej (9,678 milliárd forint) árbevétel mellett 7,785 millió lej (586,210 millió forint) adózás előtti eredményt ért el.

Sorozatban jelentik be a leállásokat, a Dacia is leépít 

Hiába alacsonyak más országokhoz képest, így Magyarországhoz képest is az autóipari bérek. Románia elveszíti a Dacia termelésének egy jelentős részét, a franciák más országban fejlesztenek. A részletekről egyelőre annyit tudni, hogy mintegy 900 fővel csökkenteni akarja a dolgozók számát az Automobile Dacia. A francia tulajdonban lévő részvénytársaság ráadásul nem kollektív elbocsátás, hanem önkéntes felmondások révén szeretné elérni a célját, amire különféle juttatásokkal ösztönzik az alkalmazottakat.
Az Automobile Dacia évről évre csökkenti az alkalmazottak számát: 2019-ben még közel 14 800-an dolgoztak a legnagyobb romániai autógyártónál, azóta minden évben csökkenő tendenciát mutatott a létszám. 

Újabb amerikai gyár jön Magyarországra 

A miniszterelnök az új Magyarországra érkező amerikai beruházásról posztolt Facebook-oldalán. Orbán Viktor kiemelte: „Nem számít, hogy fiatal vagy idős, családos vagy egyedülálló. A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár.” Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket. Reggel 7, indulás Zalaegerszegre, Flextronics gyárátadó: 35 milliárd forintos beruházás, 210 új munkahely, köztük kutató- és fejlesztőmérnökök szép számmal — közölte Orbán Viktor Facebook-oldalán kedd reggel.

  • Vállalkozásbarát és munkaalapú gazdaságpolitikával új befektetéseket hozunk az országba, Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig.
  • Emeljük a nyugdíjakat, és bevezetjük a 14. havi nyugdíjat.
  • Bevezetjük a három- és kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességét.
  • Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját.
    És a sort hosszan folytathatnám. Támadnak is érte balról a brüsszeliek és aktuális hazai helytartóik folyamatosan. Nekik a bankadó túl magas, a nyugdíjrendszer túl bőkezű, az szja túl alacsony.” - összegzett a miniszterelnök. 

