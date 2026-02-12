Fényesebben ragyognak a kritikus nyersanyagok ásványai, mint a gyémánt: itt a botswanai fordulat

Azok az országok, amelyeknek a gazdasága a gyémánttermelésre épül, egyre inkább kénytelenek szélesíteni bányászati portfóliójukat, miután az elmúlt évek egyik legsúlyosabb piaci visszaesése rávilágított az egyoldalú gyémántpiaci függőség kockázataira. A gyémántpiaci visszaesés diverzifikációra kényszeríti Botswanát is, ahol a világ egyik legfontosabb gyémántbányája található, ám a piaci kereslet csökkenése miatt már az ország gazdasága is megsínyli a gyémántexporttól való függőséget – írja az Origo.

Botswana a világ legnagyobb gyémánttermelője, ám a piac gyengélkedése miatt szélesítené bányászati portfólióját / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Marad a gyémánt, de más nyersanyagokat is beemelnének mellé

A lap cikkében felidézi, hogy a gyémántpiaci kitettség kockázatait Botswana esete jól szemlélteti: az eladások tavaly annyira visszaestek, hogy az már az ország GDP-jén is jól látható lyukat ütött. Erről a Világgazdaság oldalán is írtunk. Az Afrika egyik legstabilabb országának számító államban sürgős megoldást kell találni az ebből fakadó következményekre.

A dél-afrikai Indaba bányászati konferencián (dél-afrikai zulu és khosza népek képviselőinek üzleti rendezvénye) Bogolo Joy Kenewendo bányászati miniszter elmondta:

az ország területének mindössze mintegy 30 százalékát vizsgálták át eddig bányászati célból, ám ez az elmúlt évtizedek szinte kizárólagos gyémántközpontú stratégiáját tükrözi.

Botswana területének körülbelül 70 százaléka továbbra is feltáratlan ásványkincs-potenciál szempontjából.

Bár a gyémánt továbbra is a bányászati szektor gerincét adja, a kormány eltökélt a nyersanyagkör bővítése mellett. Az újonnan létrehozott állami kutatóvállalat célja a geológiai adatbázis fejlesztése és a feltárási aktivitás növelése, hogy ezáltal mérsékelje a befektetők kockázatait annak reményében, hogy azok hamarabb hozzák meg kedvező befektetési döntéseiket. A kormányzati megszólalásból kiderül: Botswanában abban bíznak, hogy a kritikus fontosságú nyersanyagokból – főként a rézércből – rendelkezhetnek akkor készletekkel, amekkorák jelentős piaci szereplővé tehetik az országot.

