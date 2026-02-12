Varga Mihályék is ízlelgetik, aztán meghozzák a súlyos döntést: Chicagóból érkezett fontos üzenet Közép-Európába

Az Európai Központi Bank ülésének híreit erősen nézegették Budapesten is, ez még logikusnak tűnhet. De miért van jelentősége annak is, ha a cseh jegybankelnök tart egy előadást Chicagóban, és hazaüzen? Ezt már nehezebb értelmezni, de ha megtesszük, jobban megértjük azt is, milyen dilemma előtt áll Varga Mihály és a Magyar Nemzeti Bank, amikor február 24-én a kamatokról dönt. A fejlemények egyébként inkább azt erősítik meg, hogy nyitva állhat az út a magyar kamatcsökkentés előtt, mint hogy nem. Előzetes segítség: a forint árfolyamaira is rá kell néznünk.

Kamatdöntés: egy tempóval a csehek mögött vagyunk, ők adtak egy jelzést, most jön az MNB / Fotó: NurPhoto via AFP

Kamatdöntés: a csehek előttünk járnak, már csak ezért is érdekes, de van más is

Mit mondott Ales Michl a Chicagói Egyetem Booth Üzleti Karán tartott előadásában, amely egybeesett az első idei magyar inflációs adatok hatalmas kellemes meglepetést okozó közlésével?

A cseh jegybanknak „lehet némi mozgástere” a kamatcsökkentésre, ha a maginflációban enyhülő nyomást tapasztal, ugyanakkor a hitelköltségeket továbbra is a koronavírus-járvány előtti szintnél magasabban tartja majd – mondta a jegybank elnöke a Bloomberg jelentése szerint.

A CNB a múlt héten 3,5 százalékon hagyta az irányadó kamatot, amely május óta ezen a szinten áll. (A magyar kamat másfél év óta nem csökkent.) A további monetáris enyhítés akadályaként a hazai árkockázatokra hivatkoztak, bár a tanács megvitatta annak lehetőségét is, amit egyes tagok a kamatcsökkentési ciklus finomhangolásának neveztek.

Ha a maginfláció lendületének csökkenését látjuk, lehet némi terünk a kamatcsökkentésre, de az irányadó rátát a Covid előtti időszakhoz képest továbbra is hosszabb ideig magasabb szinten tartjuk

– mondta Ales Michl jegybankelnök a Chicagói Egyetem Booth Üzleti Karán kedden elhangzott beszédének leirata szerint. „Egyébként minden lehetőséget nyitva tartunk.”

Magyar infláció: most értünk oda, ahol a csehek voltak – de mi jobbak vagyunk

Az értelmezéshez kell a háttér: a friss-ropogós magyar adatok szerint mi most értünk oda, ahol utolsó kamatcsökkentésük előtt a csehek.

A magyar éves infláció januárban 2,1 százalékra csökkent a decemberi 3,3-ről.

A tavalyi utolsó cseh kamatvágáskor az ő inflációjuk 1,8 százalékra esett. Nagy esés után mindig az a veszély, hogy visszapattanás következik, ez is történt náluk, és most azért tért vissza a téma, mert januárban 1,6 százalékos szám jött ki.

Az MNB-nek is azt kell megfontolnia, hogy az elmúlt hónapok inflációzuhanását nem követi-e emelkedés. Hozzá kell tennünk: ha a cseh szám alacsonyabb is,

a magyar teljesítmény az inflációs célhoz képest jobb a csehnél: