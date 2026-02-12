Deviza
Ezrével rugdossa ki a dolgozókat a világ egyik legnagyobb autóipari cége: Románián csattan az ostor, a Daciának is főhet a feje

A cég végkielégítést fizet, de egyelőre nem jelentett be hivatalos kollektív leépítést. Újabb elbocsátások történtek a Yazaki romániai gyárában, több dolgozó egyszerre kapta kézhez felmondását.
VG
2026.02.12, 18:42
Frissítve: 2026.02.12, 19:12

Több munkavállaló egy időben kapta meg felmondását a japán tulajdonú Yazaki brajlai üzemében, folytatva azt az évek óta tartó trendet, amelynek során több ezer romániai munkahely szűnt meg a cégnél – írta a Maszol.

Szlovákia,Robotic machines weld bodies of Kia cars in its factory in Zilina román
Újabb elbocsátások történtek a Yazaki romániai gyárában, több dolgozó egyszerre kapta kézhez felmondását / Fotó: Reuters

A cég egyelőre nem jelentette a megyei munkaügyi felügyelőségnek, hogy kollektív elbocsátást hajtana végre. Ez azt jelenti, hogy hivatalosan nem indult el a csoportos létszámleépítés.

A vállalat a portál megkeresésére szűkszavúan reagált. 

Mint minden más vállalat, a Yazaki a működési szükségletekkel és az üzletmenettel összhangban kezeli a munkaerőt, összhangban a törvényekkel és a belső szabályozással. Ebben a pillanatban nincs közölnivalónk a jelzett témával kapcsolatban

– közölte a cégvezetés.

Korábban olyan híresztelések is napvilágot láttak, hogy a vállalat a brajlai üzem bezárására készül. Erre vonatkozó hivatalos bejelentés azonban továbbra sincs.

Újabb pofon a román autóiparnak

A Yazaki autóalkatrészek – elsősorban kábelkötegek – gyártásával foglalkozik, a világ egyik legnagyobb szereplője ezen a piacon. A vállalat beszállítója mindkét hazai autógyártónak, ennélfogva a romániai járműipar fontos láncszeme.

A cég 2003 óta van jelen Romániában. A brajlai üzem mellett Ploiesti-ben is működtet gyárat. Harmadik romániai egysége, a buzaui üzem 2023-ban bezárt.

A foglalkoztatotti létszám drasztikusan csökkent az elmúlt években. A Yazaki Romania SRL 2017-ben még több mint 10 ezer alkalmazottat foglalkoztatott. 2023-ban a munkavállalók száma mintegy 1500 fővel esett vissza, 7250-ről 5700 alá. 2024-re a létszám már körülbelül 3600 főre zsugorodott.

Néhány év alatt tehát romániai munkahelyek ezreit szüntette meg a japán nagyvállalat. 

A román autóiparban közben egymást követik a kollektív leépítések, a beszállítói lánc szereplői egyre nehezebb helyzetben működnek.

Még a Dacia romániai gyártása is csökkenő pályára állt, ami érezhető visszaesést eredményez az ország autóipari termelésében. Az Asociația Constructorilor de Automobile din Romania adatai szerint 2026 januárjában a román autógyártás 6,6 százalékkal esett vissza az előző év azonos hónapához képest, amiben jelentős szerepe volt a Dacia mioveni üzemének: itt 14 százalékkal kevesebb autót gyártottak, mint egy évvel korábban, míg a Ford Otosan craiovai gyára enyhe növekedést mutatott. A termelési volument csökkentő döntés hátterében a megrendelések visszaesése és a hatékonyságjavítás áll – a cég önkéntes távozási programot indított, amely akár mintegy 900 munkavállalót érinthet.

Megalázó pofont kapott Románia: visszamondta a gyárépítést az óriási multi, inkább másik országba vitte – 135 millió dollárt bukott Bukarest

A dél-koreai óriás láthatóan nem volt megelégedve Bukaresttel. Jelentős ipari beruházást bukott el Románia: a KT&G végül Kazahsztánban hozta létre új üzemét, amely az európai és az orosz piacot szolgálja majd ki.

 

 

