Óriási új vágóhíd épül Magyarországon, külföldi multi áll mögötte: a kormány egyből rányitotta a pénzcsapot – de cserébe kért valamit

A Kometa 99 Zrt. húsfeldolgozó cég 45 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést Kaposváron, amelynek nyomán négyszáz új munkahely jön létre a városban – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a helyszínen.

Óriási új vágóhíd épül Magyarországon / Fotó: Szita Károly / Facebook

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Kometa 99 Zrt. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az olasz tulajdonosi hátterű húsfeldolgozó vállalat 45 milliárd forint értékben hajt végre kapacitásbővítést, amihez az állam 15 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve négyszáz új munkahely létrehozását.

Ezzel a beruházással a kapacitások oly mértékben nőnek az új vágóhíddal, az új hűtőrendszerrel, az új csontozó- és darabolósorokkal, hogy évente 1,25 millió sertés feldolgozására nyílhat majd lehetőség – tudatta. Arra is kitért, hogy a termékeknek már csaknem felét a nemzetközi piacokon értékesítik, a fejlesztés ráadásul az exportteljesítmény növelése mellett is nagy jelentőségű, hiszen

a cég részt fog venni a leendő fiatal munkavállalókat kiképzésében.

„Azon túl, hogy ma is a beszállítók 80 százaléka magyar, tehát a magyar gazdák számára most egy újabb lehetőség nyílik, megállapodtunk abban is, hogy a Kometa komoly beszállító-fejlesztési programot indít meg” – közölte. Megemlítette azt is, hogy az elmúlt tíz évben 32 olasz beruházás valósult meg Magyarországon összesen 128 milliárd forint értékben.

Továbbá üdvözölte, hogy Somogy vármegye ipari termelése tíz év alatt a két és félszeresére növekedett, tavaly már elérve az évi 800 milliárd forintot, miközben a munkanélküliség folyamatosan esett. Ez szavai szerint annak is köszönhető, hogy ez idő alatt 52 nagyberuházás érkezett ide kormányzati támogatással mintegy 200 milliárd forintos összértékben.

Szijjártó: Magyarország a kihívások ellenére gazdasági bravúrokat hajtott végre

Szijjártó Péter érintette az elmúlt másfél évtized válságait, a súlyos bizonytalanságot, amely az új világrend kialakulását kíséri, és aláhúzta, hogy Magyarország közben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen törékeny időszakban könnyen veszélybe kerülhetnek a nehezen elért eredmények a sok bizonytalanság, például az ukrajnai háború miatt.